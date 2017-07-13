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В селе Рождествено можно увидеть постройки позапрошлого века

Село Рождествено на правом берегу Волги, прямо напротив Самары, многие горожане до сих пор воспринимают лишь как перевалочный пункт на пути к красотам Самарской луки. Между тем все, кто здесь подзадержался и присоединился к экскурсионным группам, вечером покидают село удивленными и восхищенными. Оказывается, в селе находятся значимые историко-культурные памятники, а жители Рождествено вполне успешно осваивают премудрости такого бизнес-направления, как прием отдыхающих.

Переправа

Отправляемся в путь с речного вокзала Самары. Каждый час в Рождествено ходят речные «омики», время в пути около 20 минут. А всего за 7-8 минут можно домчаться сюда на водном такси с Ульяновского спуска. Первый вариант переправы стоит 70 рублей с человека, второй - 100 рублей.

Как только ступаем на берег, директор историко-краеведческого музея Волжского района Елена Чертова сообщает: прибыли мы в бывшую рыбачью слободу Самарского Спасо-Преображенского монастыря. По переписным книгам, в 1640 - 1642 годах он владел селами Рождественское (Рождествено) и Ильинское (Подгоры), а также прилежащими к ним деревнями и починками. Монастырь был в те времена одним из крупнейших землевладельцев в губернии. Здесь, на правобережье, располагался большой рыбный двор с торгом. Добыча шла монастырю и отправлялась в Москву. А сегодня в Рождествено работает рыбодобывающее и рыбоперерабатывающее хозяйство, есть фирменный магазин, куда гости села непременно заглядывают, отправляясь домой в Самару. Здесь же гостиница для тех, кто решил остаться на правобережье еще на денек-другой.
























Вотчина Орловых-Давыдовых

Царским указом монастырские земли перешли в казенное ведомство, а с 1768 года владельцами Самарской луки стали государственные деятели братья Орловы.

- Своего расцвета село Рождествено достигло при дочери младшего из братьев Орловых Екатерине Владимировне Новосильцевой, - рассказывает Елена Чертова. - Тогда здесь появилось много построек, часть из которых, 30-х - 40-х годов XIX века, сохранилась и по сей день. Еще один подъем был отмечен в 1883 году: рождественское имение для своей внучки приобрел купец Алексей Семенович Губкин, сколотивший огромное состояние на торговле чаем. Внучка вышла замуж за представителя известной купеческой фамилии Константина Ушкова, и в 90-е годы в селе появились новые значимые постройки, поскольку здесь заработали заводы кожевенный, молочный, кирпичный, винокуренный, лесопильный.

И сегодня в Рождествено еще можно полюбоваться крепкими, выстроенными на века зданиями той поры. Водонапорной башней для обеспечения имения Ушковых, очень напоминающей готические памятники архитектуры. Народным домом из фигурного красного кирпича, где при Ушкове располагались жилой корпус для сезонных работников, столовая и даже помещения для занятий хора и прочих кружков для культурного досуга. Всего, подсказывают архивные документы, на 1917 год в Рождествено насчитывалось более 160 строений имения Ушковых - и кирпичных, и деревянных.

Очень интересны здания каретного сарая и конюшни графского имения Орловых-Давыдовых вместе с пристроенной позже деревянной пожарной каланчой. Идем дальше, к Христо-Рождественской церкви. Ее в последние годы реставрируют. А сооружена она в первой половине XIX века и на сегодня одна из старейших построек Самарского Заволжья. На финише исторического маршрута обходим некогда грандиозный дом с мезонином и весь усадебный комплекс Екатерины Новосильцевой.

Красивейшие здания, увы, реставрации пока не дождались. Но не так давно на них благодаря усилиям районного музея появились отличные информационные таблички, изготовленные на средства муниципальной программы сохранения и популяризации объектов культурного наследия.
























Сельский зоопарк

Поездку в Рождествено можно совместить с отдыхом на берегу Волги (в селе есть прокат велосипедов, байдарок) и с экскурсией в хозяйство Юлии Рабочей, в чьей усадьбе находятся конюшня с лошадьми и манеж, пони, козочки, кролики, ослик, породистые куры, шиншилла... Гостей принимают срубовый сельский дом с кухней, беседка для отдыха. Хозяева предлагают конные прогулки по окрестностям села, путешествия по Волге на парусной яхте и катере. Для желающих - мастер-классы по прикладному творчеству и уходу за лошадьми. Для семейного отдыха как раз самый подходящий вариант.
Дата: 13 июля 2017 , 11:06
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Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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