В Зубчаниновке временно закроют ж/д переезд

В связи с этим с 07:00 17 мая до 07:00 21 мая и с 07:00 до 19:00 31 мая будет закрыт железнодорожный переезд 1115 км в поселке Зубчаниновка.Кроме того, будет временно ограничено движение транспорта по улице Литвинова в границах пересечения с указанным железнодорожным переездом.Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на Кинельскую дистанцию пути КбшЖД, пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд Смышляевки. Для оповещения жителей на переездах будет вывешена информация с указанием даты закрытия каждого из переездов и установлены знаки объезда.