В Самару привезут 10 трамваев "Усть-Катавского вагоностроительного завода"
Договор на закупку 10 низкопольных трамваев, которые со следующего города будут обслуживать городские маршруты, был заключен 19 декабря.
Как рассказали sgpress.ru в администрации города, технику поставит победитель соответствующих торгов - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Уже известно, что в рамках контракта в Самару привезут трамваи производства "Усть-Катавского вагоностроительного завода" (Челябинская область), модель 71-631. Поставка будет осуществлена в 2017 году.
По условиям контракта, приехать в город новые трамваи должны не позже 1 мая. Это должны быть новые вагоны, не ранее 2016 года выпуска. Срок их службы должен составлять 30 лет. Они должны быть приспособлены для перевозки пассажиров при внешних температурах от +40 до -40 С. Номинальная требуемая вместимость вагонов - 200 человек, максимальная - 300.
Стоит напомнить, что трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода были в числе моделей, которые МП "Трамвайно-троллейбусное управление" тестировало на самарских маршрутах. Тестирование проводилось с 2015 года в рамках программ по развитию городского пассажирского транспорта, а также обновления подвижного состава к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
- Специалисты предприятия знакомы с работой данной модели. По прибытии в парк потребуется лишь обкатка новой техники на рельсах, после чего трехсекционные трамваи будут готовы выйти на городские маршруты, - пояснили в мэрии.
Как рассказали sgpress.ru в администрации города, технику поставит победитель соответствующих торгов - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Уже известно, что в рамках контракта в Самару привезут трамваи производства "Усть-Катавского вагоностроительного завода" (Челябинская область), модель 71-631. Поставка будет осуществлена в 2017 году.
По условиям контракта, приехать в город новые трамваи должны не позже 1 мая. Это должны быть новые вагоны, не ранее 2016 года выпуска. Срок их службы должен составлять 30 лет. Они должны быть приспособлены для перевозки пассажиров при внешних температурах от +40 до -40 С. Номинальная требуемая вместимость вагонов - 200 человек, максимальная - 300.
Стоит напомнить, что трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода были в числе моделей, которые МП "Трамвайно-троллейбусное управление" тестировало на самарских маршрутах. Тестирование проводилось с 2015 года в рамках программ по развитию городского пассажирского транспорта, а также обновления подвижного состава к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
- Специалисты предприятия знакомы с работой данной модели. По прибытии в парк потребуется лишь обкатка новой техники на рельсах, после чего трехсекционные трамваи будут готовы выйти на городские маршруты, - пояснили в мэрии.
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