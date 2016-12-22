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Главная/Общество/

В Самару привезут 10 трамваев "Усть-Катавского вагоностроительного завода"

Договор на закупку 10 низкопольных трамваев, которые со следующего города будут обслуживать городские маршруты, был заключен 19 декабря.

Как рассказали sgpress.ru в администрации города, технику поставит победитель соответствующих торгов - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания".  Уже известно, что в рамках контракта в Самару привезут трамваи производства "Усть-Катавского вагоностроительного завода" (Челябинская область), модель 71-631. Поставка будет осуществлена в 2017 году.

По условиям контракта, приехать в город новые трамваи должны не позже 1 мая. Это должны быть новые вагоны, не ранее 2016 года выпуска. Срок их службы должен составлять 30 лет. Они должны быть приспособлены для перевозки пассажиров при внешних температурах от +40 до -40 С. Номинальная требуемая вместимость вагонов - 200 человек, максимальная - 300.

Стоит напомнить, что трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода были в числе моделей, которые МП "Трамвайно-троллейбусное управление" тестировало на самарских маршрутах. Тестирование проводилось с 2015 года в рамках программ по развитию городского пассажирского транспорта, а также обновления подвижного состава к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.

- Специалисты предприятия знакомы с работой данной модели. По прибытии в парк потребуется лишь обкатка новой техники на рельсах, после чего трехсекционные трамваи будут готовы выйти на городские маршруты, - пояснили в мэрии.



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Дата: 21 декабря 2016 , 15:20
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Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: Владимир Пермяков
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