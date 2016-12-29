В Самарской области в новогоднюю ночь ожидается до 9 градусов мороза

В этот день будет облачно, местами небольшой снег. В новогоднюю ночь в Самаре и области ожидается от -4 до -9 градусов. Днём 1 января, по данным метеорологов, будет также идти небольшой снег, температура прогнозируется от -1 по -6 градусов.