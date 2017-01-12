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Главная/Общество/

В Самарской области в этом году не будет официальных купелей на Крещение

Причина - неравномерность ледяного покрова водоемов региона.

В целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах областное ГУ МЧС России рекомендует воздержаться от выхода на лед в крещенские праздники.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, в ночь с 18 на 19 января инспекторами ГИМС планируется проведение профилактических рейдов в местах возможной организации купелей в целях предотвращения массового выхода людей на лед. Кроме того, будет организована работа оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций по контролю за складывающейся обстановкой в местах проведения крещенских купаний.
Дата: 12 января 2017 , 09:40
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
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