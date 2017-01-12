В Самарской области в этом году не будет официальных купелей на Крещение

В целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах областное ГУ МЧС России рекомендует воздержаться от выхода на лед в крещенские праздники.По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, в ночь с 18 на 19 января инспекторами ГИМС планируется проведение профилактических рейдов в местах возможной организации купелей в целях предотвращения массового выхода людей на лед. Кроме того, будет организована работа оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций по контролю за складывающейся обстановкой в местах проведения крещенских купаний.