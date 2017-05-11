В Самарской области появятся юмористические школы

Программа, которая разрабатывалась в течение нескольких лет, получила поддержку губернатора Николая Меркушкина. Ее старт отметили 4 мая масштабным фестивалем детской лиги в КРЦ «Звезда». На сцену вышли более двух десятков команд из различных городов области. Развивать именно детское КВН-движение планируют с помощью череды чемпионатов в городах и селах губернии и обучения школьников в специальных кузницах юмора.Как отметил Владислав Лихачев, в России юниор-лига существует с 2001 года, но несмотря на ряд успехов начинающих игроков, масштабным детское движение в Самаре назвать было нельзя. Теперь губерния поделится на четыре юмористических дивизиона, состязаться в острословии школьники будут сначала внутри своих территорий. Затем победители Самарского, Тольяттинского, Северо-Восточного и Юго-Западного дивизионов встретятся на одной сцене в областной столице.- Выступая в самарской юниор- лиге, дети получат возможность сыграть во всероссийской юниор-лиге. Также у каждой команды будет шанс поехать на международный фестиваль КВН в Анапу, - рассказал Сергей Ларионов.По словам Владислава Лихачева, движение помогает не только выявить веселых и находчивых среди подрастающего поколения, но и решает общеобразовательные задачи.- Это хорошая форма внеучебной деятельности, возможность развить творческие способности, воспитать талантливых активистов, которые потом станут основной движущей силой на любом школьном празднике, - отметил он.- Школьное движение - это возможность для самореализации и самоорганизации детей. КВН объединяет талантливую и эрудированную молодежь, которая показывает достаточно высокие результаты как в учебе, так и в общественной деятельности, - добавил Ларионов.Блистать чувством юмора в областной столице будут не только дети, но и взрослые. 2 июня стартует абсолютно новый для нашего региона проект - лига трудовой молодежи, в которой будут играть работники предприятий и заводов.Организаторы уверяют, что среди тех, кто уже оставил школу и вуз, немало инициативных людей, готовых проявить себя в творчестве. Очень многие известные сегодня кавээнщики, напоминает Сергей Ларионов, пришли на сцену вовсе не из творческих профессий.- Сегодня на многих предприятиях проходят внутренние соревнования по КВН, но одно дело играть в своих стенах перед коллегами, а другое - защищать честь своего завода на чемпионате всего региона, - рассказал Сергей Ларионов.Список трудовых команд, которые выступят 2 июня, организаторы пока не разглашают, но уже известно, что есть среди них и газовики, и нефтяники, и железнодорожники. Игра не будет разовой - трудящиеся юмористы примут участие в чемпионате, финал - в сентябре.Пройдут в этом году и традиционные игры областной студенческой лиги КВН. Начнутся они с выступлений 3-4 июня в Нефтегорске и Отрадном.- Это «плавающая» лига, где каждая игра проходит в одном из городов региона. Победителя делегируем на международный сочинский фестиваль, где он будет представлять наш регион, - рассказал Сергей Ларионов.Организаторы отмечают, что гастролировать КВН теперь может во многом благодаря тому, что совершенствуются учреждения культуры по всей губернии.Шутить лучше и выступать ярче начинающих кавээнщиков будут учить в специальных школах. Выездные семинары для детей и студентов состоятся не только в крупных городах области, но и в малых населенных пунктах.Владислав Лихачев отметил, что КВН - явление многогранное, а потому в юмористических школах будут учить не только правильно и смешно шутить.- Ребята научатся работать не только с юмористическим материалом, но и освоят выбор костюма, основы режиссуры, выстраивание ролей в команде, организацию света и звука на сцене, общение со зрителем. То есть кроме авторов и актеров будут готовить и администраторов, и управленцев, и технических специалистов, - заключил он.