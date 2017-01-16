В Самарской области ожидается до 25 градусов мороза

Как сообщает Приволжское УГМС, днем 17 января будет переменная облачность, местами слабый снег, изморозь, температура воздуха - от -10 до -17 градусов. Ночью ожидается от -18 до -25 градусов. Днем 18 января будет облачно с прояснениями, температура воздуха будет такой же, как 17 января.