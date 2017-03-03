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В Самарской области на выходных пройдет снег

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня будет переменная облачность.

Днем 4 марта воздух прогреется до +4 градусов. В ночь на воскресенье ожидается от -1 до -6 градусов. 5 марта днем температура воздуха не изменится и составит также + 4 градуса. На дорогах гололед. 
Дата: 3 марта 2017 , 11:15
243
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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