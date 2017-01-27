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В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение

С 27 по 31 января по региону местами ожидается аномально холодная погода.

По данным Приволжского УГМС, средняя температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 9 градусов. Сегодня ночью столбики термометров опустятся до -19,-24 градусов, при прояснениях -25, -30. Днем 28 и 29 января температура воздуха составит -15, -20 градусов. 
Дата: 27 января 2017 , 12:21
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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