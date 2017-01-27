В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение

С 27 по 31 января по региону местами ожидается аномально холодная погода.



По данным Приволжского УГМС, средняя температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 9 градусов. Сегодня ночью столбики термометров опустятся до -19,-24 градусов, при прояснениях -25, -30. Днем 28 и 29 января температура воздуха составит -15, -20 градусов.