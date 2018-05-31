В Самарской области часть соцработников получат надбавки к зарплате
Такая мера может стать одним из решений кадровой проблемы. Из-за низкой зарплаты за полгода из соцсферы в регионе ушли 500 человек. Сегодня надбавки получают только специалисты, работающие с пожилыми людьми. Без бонусов остаются те, кто занимается детьми и семейные специалисты.
В среду, 30 мая, глава региона Дмитрий Азаров дал поручение врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марине Антимоновой в кратчайший срок подготовить обоснование для обеспечения выплат соцработникам, возможно, в стопроцентном размере.
В среду, 30 мая, глава региона Дмитрий Азаров дал поручение врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марине Антимоновой в кратчайший срок подготовить обоснование для обеспечения выплат соцработникам, возможно, в стопроцентном размере.
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