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Главная/Общество/

В Самарской области часть соцработников получат надбавки к зарплате

Такая мера может стать одним из решений кадровой проблемы. Из-за низкой зарплаты за полгода из соцсферы в регионе ушли 500 человек. Сегодня надбавки получают только специалисты, работающие с пожилыми людьми. Без бонусов остаются те, кто занимается детьми и семейные специалисты.

В среду, 30 мая, глава региона Дмитрий Азаров дал поручение врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марине Антимоновой в кратчайший срок подготовить обоснование для обеспечения выплат соцработникам, возможно, в стопроцентном размере.
Дата: 30 мая 2018 , 21:51
254
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Игорь Казановский
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