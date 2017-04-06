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В «Самарской газете» специалисты рассказали о пользе диспансеризации

Эксперты откровенно рассказали о введенном не так давно способе проверки здоровья, удивили статистикой, напомнили об основных рисках, которых можно избежать, а также дали полезные советы и рекомендации.

Пятилетка здоровья

Елена Молодова, врач-методист Самарского областного центра медицинской профилактики: Диспансеризация шагает по стране пятый год. Приказ был издан третьего декабря 2012 года. И с этого времени в российской медицине стартовало такое организационное мероприятие, как диспансеризация. Направлено оно на выявление факторов риска или уже появившихся на ранних стадиях заболеваний, которые в 70% запущенных случаев приводят к инвалидности и смертности в трудоспособном возрасте. Причем впервые акцент делается на том, что диспансеризация - это охрана здоровья здоровых. То есть важно помочь сохранить здоровье человеку, который еще не болен, но рискует заболеть. 

Начинается диспансеризация с 18 лет. С этого возраста раз в три года любой гражданин по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) имеет право бесплатно пройти определенный перечень обследований, направленных на выявление заболеваний в ранней стадии.

Олег Козлов, вице-президент АО «Аскомед»: Такая диспансеризация касается всех категорий граждан, и работодатель в этом не участвует. 

Анна Кравец, заместитель главного врача по медицинской части НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД»: Но есть структуры, которые берут на себя определенные социальные обязательства по проверке здоровья. Например ОАО «РЖД» является социально ориентированной компанией и заботится о состоянии своих сотрудников начиная с поступления в профильные техникумы и вузы. Все взрослые учащиеся и сотрудники подлежат диспансеризации, которая совпадает по годам с прохождением медосмотра по вредным и опасным факторам и безопасности движения. Такие осмотры проводятся в ведомственном медучреждении.

Проходите, следующий!

Е.М.: Чтобы пройти диспансеризацию, человеку необходимо обратиться в регистратуру поликлиники, к которой прикреплен полис. В большинстве учреждений для диспансеризации выделены определенные дни и созданы специальные службы - кабинеты или отделения медицинской профилактики.
Там после анкетирования на выявление факторов риска обратившемуся даются направления на диагностические исследования, которые входят в первый этап диспансеризации. Обследований много, но они подобраны так, чтобы показать врачу единую картину. Кроме общих анализов определяется уровень холестерина, глюкозы, делаются обследования, необходимые при достижении определенного возраста. На втором этапе диспансеризации для уточнения диагноза назначаются дополнительные исследования и осмотры врачами - узкими специалистами.

Затем у участкового врача пациент получает результаты. В зависимости от них по состоянию здоровья он попадает в одну из нескольких групп с соответствующими рекомендациями. Первая группа - практически здоровые. По итогам диспансеризации они получают профилактическое консультирование по здоровому образу жизни. Вторая группа - люди, имеющие факторы риска развития заболеваний. Такие пациенты ставятся на диспансерное наблюдение в кабинете медпрофилактики, получают индивидуальные и групповые консультации о том, как не допустить осложнений. Третья группа - люди с выявленными хроническими заболеваниями. Они направляются к специалистам для дальнейшего лечения.

По итогам прошлого года план диспансеризации был выполнен на 95%. То есть те граждане, которые по достижении определенного возраста должны были пройти диспансеризацию, это сделали.

Здоровье - категория экономическая

А.К.: У нас из 18 тысяч железнодорожников в прошлом году прошло диспансеризацию почти 14 тысяч. Поставлено девять тысяч диагнозов, 930 заболеваний выявлено впервые. При необходимости мы своих сотрудников направляем на дальнейшее стационарное лечение за счет работодателя. Им оказывается в том числе высокотехнологичная помощь усилиями нашей больницы.
Е.М.: Если говорить про выявление заболеваний при диспансеризации, то на первом месте стоят болезни сердца и сосудов, где лидирует «тихий убийца» - артериальная гипертензия. Основная причина развития заболеваний этой группы - отсутствие привычки измерять давление, равно как и следить за своим здоровьем в принципе. На втором месте - заболевания эндокринной системы, прежде всего сахарный диабет. На третьем - онкология, а затем - заболевания органов дыхания (бронхит, астма) и глаукома. Причем последний недуг на ранних стадиях элементарно диагностируется измерением внутриглазного давления. А в запущенных формах приводит к потере трудоспособности и инвалидности.

Александр Сомов, заведующий организационно-методическим отделом Самарского областного клинического онкологического диспансера: Диспансеризация очень помогает выявлению онкологических заболеваний. Ведь одной из причин их запущенности чаще является несвоевременное обращение. А диспансеризация - это один из инструментов, позволяющий пациенту прийти в поликлинику и оперативно пройти необходимые обследования. По итогам прошлого года при проведении диспансеризации было выявлено около 370 онкозаболеваний.

Е.М.: Причем 62% из них - на ранней стадии. Это высокий показатель. Ведь тогда болезнь еще можно победить. Словом, чтобы в ближайшие три года жить спокойно, нужно выделить для диспансеризации два дня. Тем более что в федеральном законе об охране здоровья граждан есть пункт, по которому работодатель не имеет права препятствовать прохождению диспансеризации и обязан выделить нужное время.

Если есть жалобы

О.К.: В соответствии с новыми нормативными документами страховые компании теперь наряду с поликлиниками занимаются оповещением людей о прохождении диспансеризации. За этот год мы должны известить по телефону и по почте порядка 120 тысяч человек. Мы это сделаем. Но задачу я вижу не в том, чтобы оповестить, а чтобы создать объективную необходимость, осознание того, что это нужно самим пациентам. Ведь если люди не приучены заботиться о своем здоровье, то никакие извещения не заставят их это делать. Причем доказано, что для профилактики, диагностики и лечения заболеваний на ранней стадии требуется значительно меньше средств, чем в запущенных случаях.

А.С.: Нужно менять отношение людей к своему здоровью начиная с самого раннего возраста.

Е.М.: Все начинается с семьи. К тому же большую роль играет социальная реклама и активная позитивная пропаганда.

О.К.: А главное - создать в обществе устойчивое мнение, что быть здоровым модно! Ну а если при похождении диспансеризации возникли вопросы или замечания, можно и нужно звонить в страховую компанию. Телефон организации указан в полисе.

А.К.: А возле регистратуры, в доступном месте, всегда должна быть информация об администрации и дежурном администраторе. Можно и к ним обратиться.

О.К.: В большинстве своем сотрудники медицинских учреждений - люди добросовестные и порядочные, заинтересованные в том, чтобы пациент был доволен. Да, бывает немало неразумных, раздражающих моментов. Но не всегда в этом виновато учреждение или конкретный врач, проблемы подчас гораздо глубже. И решить их мы сможем только позитивным отношением друг к другу и медицине в целом.
Дата: 6 апреля 2017 , 13:24
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Автор текста: Ирина Кондратьева
Автор фото: Владимир Пермяков
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