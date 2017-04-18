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В Самаре задумали внедрить «Гастрономический гид» с маршрутами по пивным ресторанам города

Аналитическое агентство «Тур-Стат» назвало самые популярные направления гастрономического туризма в России. Самарская область вошла в топ-15, где заняла 11-е место.

Правда, подняться на эту ступень помогли раскрученные и уже полюбившиеся фестивали «Сызранский помидор» и тольяттинская «Рыба моя». Самарских же гастрономических брендов, кроме всем известной марки пива, пока для гостей не придумано. Но рестораторов всячески на этот лад настраивают, поскольку нас ждет мировое футбольное первенство с гостями из-за границы, а там принято знакомиться с новыми территориями в том числе и через гастрономию, местную кухню и кулинарные мастер-классы.

«Посадочные места» есть, а подайте-ка местную «изюминку»

Руководитель департамента торговли и потребительского рынка регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли Дмитрий Харчев так оценивает сегодняшнюю ситуацию:

- По посадочным местам в объектах индустрии питания у нас сегодня все более менее нормально, норматив ЧМ-2018 мы даже превышаем. Но далеко не все объекты соответствуют заявленному уровню. А мы для гостей чемпионата и в целом для приезжающих к нам экскурсантов, отдыхающих должны подготовить самый высокий уровень сервиса, качества и безопасности. У нас нет права ошибиться или учиться в процессе того же футбольного мирового события, мы уже в ближайшее время должны быть на уровне.

Эксперты подчеркивают: наши объекты питания не «заточены» пока работать на приезжающих так, как могут это в городах «Золотого кольца», Москве, Санкт-Петербурге, принимающих массу туристов. А ведь в рамках существующих стандартов нюансов масса: и время ожидания клиентом обслуживания, и санитарное состояние заведений, и режим работы, и даже к посуде есть особые требования. Всему этому надо учиться, чтобы к нам ехал народ, интересующийся местной кухней. Дмитрий Харчев сообщил, что в регионе в последние годы подготовлены эксперты для оценки работы заведений общепита, мы подошли к началу их аттестации. Через такую процедуру, к слову, уже проходят гостиницы, и положительная отдача налицо.

По информации облдепартамента, на пешеходных маршрутах Самары размещается около 320 объектов питания. Плюс к ним более 60 ресторанов принимают гостей в объектах размещения. Чего хочет большая часть приезжающих? Кроме местных достопримечательностей они интересуются и  изюминками местной гастрономии.

- По опросам, около 88 процентов потенциальных туристов, готовясь к путешествию, рассматривают и гастрономические бренды региона посещения, - отмечает руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. - Ресторанный бизнес - одна из основных составляющих туристической привлекательности региона. У нас с изюминками пока проблематично. Есть широко известная марка пива, но у предприятия до сих пор нет своего креативного фирменного ресторана. Есть многочисленные разговоры о волжской ухе, гильдия поваров при поддержке администрации Самары несколько лет проводит на набережной конкурс-праздник «Хороша ушица наша!», но бренд еще не раскручен.

План вкусных действий

- Современному путешественнику уже не хватает обычного турпакета. Он нацелен и на поиск гастрономической идентичности региона, - подчеркивает руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации Самары Александр Андриянов. - У нас в городе ежегодно открывается и закрывается около 200 объектов питания, в итоге общее число работающих остается примерно на одном уровне. Чтобы повысить привлекательность, узнаваемость точек, мы составили план совместных действий.

Так, для единой системы продвижения объектов задуман информационный ресурс «Гастрономический гид», в том числе с маршрутами по пивным ресторанам Самары и ресторанам национальной кухни. Появится кулинарный календарь гастрономических событий года. Реализуется проект «Сделано в Самаре». Для повышения профессионального уровня рестораторов будет присваиваться знак качества на основании заключения экспертов, пройдет конкурс на соискание премии «Самарское гостеприимство». Наконец, планируется введение на рынок новых поставщиков продуктов питания - уже прошли переговоры с корейскими бизнес-структурами, которые занимаются доставкой морепродуктов. Есть и идея открыть музыкальный ресторан «Самара - родина баяна».

- Если вы придете в администрацию не просто просить денег на свой бизнес, а с интересным проектом, который даст гастрономическую узнаваемость региону, то мы готовы помочь вам в поиске инвестора, - воодушевляет Александр Андриянов.

Вчера самарских рестораторов призвали к подписанию соглашения о взаимодействии и предложили войти в областной совет по развитию ресторанного дела. Вместе двигаться и легче, и продуктивнее. Роспотребнадзор обещает провести бесплатный аудит не для наказания объектов общепита, а для оказания помощи. Союз потребителей зовет рестораторов на курсы обучения иностранным языкам - тоже бесплатно. А 6-7 июня при поддержке городской администрации во второй раз пройдет «Битва самарских рестораторов», чтобы все видели, на кого равняться, если мы ждем у себя жаждущих не только посмотреть «Бункер Сталина» и музей «Самара космическая», но и отведать особые блюда волжской кухни.

Комментарий:

Ахмет Олмуштур, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АВИАКОМПАНИИ TURKISH AIRLINES:

• В Самару наша компания начала осуществлять регулярные авиарейсы трижды в неделю. Мы прогнозируем, что этим направлением будут пользоваться не только россияне, которые отправляются в Турцию на отдых или по работе, но и наши отдыхающие, представители бизнеса, которые хотят побывать на Волге. В последние годы у наших соотечественников повышается уровень жизни, они стали активно путешествовать.  Многие турки уже побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. Теперь наши путешественники и деловые гости готовы оценить красоты Волги, Самары. Если будет выведена на новый уровень информированность о ваших достопримечательностях, о тех же интересных объектах питания с национальной кухней, думаем, путешественники из Турции с радостью будут выбирать для экскурсий Волгу. Тем более что летать теперь совсем легко, появился прямой рейс.

Елена Мартыненко, ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «ПРОФЦЕНТР»:

• Гастрономические туры пользуются у гостей Самары и губернии все большим интересом. На ура раскупается маршрут к самарским сыроварам. Очень много желающих побывать на знаменитом Жигулевском пивзаводе, в антураже старинной производственной архитектуры, но завод, к сожалению, принимает экскурсантов только два раза в неделю по будням. И хорошего фирменного ресторана у завода, увы, нет, а ведь он точно бы привлекал массу гостей. И вообще в идеале надо совмещать осмотр архитектурных шедевров старокупеческой Самары с фирменными волжскими угощениями - такой вариант всегда пользуется успехом. Наши края ведь и рыбой славились, и хлебом - не зря здесь поднялось на ноги немало купцов-хлебопромышленников.

По оценке аналитиков агентства «ТурСтат», гастрономический туризм является одним из самых быстрорастущих сегментов во внутреннем туризме. В 2016 году его рост превысил в два раза общий рост рынка внутреннего туризма, а вот показатели традиционного выездного гастрономического туризма в Италию, Францию и Испанию снизились. Наибольшей популярностью в России пользуются одно-двухдневные гастрономическиетуры выходного дня и поездки на гастрономические фестивали.

На сегодня гостей Самары приглашают на следующие гастрономические экскурсии:

- на Жигулевский пивзавод в Самаре: экскурсия с дегустацией;
- на сыроварню в селе Подгоры на Самарской луке - информационная программа о приготовлении сыра
с дегустацией.
Событийные гастрономические фестивали на территории Самарской области: в августе - «Сызранский помидор», в июне - «Рыба моя» в Тольятти, в июле-августе - «Жигулевская вишня» в Ширяево. Предстоящим летом в Рождествено планируется проведение фестиваля сыра.


Дата: 18 апреля 2017 , 10:23
130
Автор текста: Ирина Шабалина
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