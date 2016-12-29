В Самаре заболеваемость гриппом выросла почти на 13%

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в Самаре – 6553 заболевших. В сравнении с прошлой неделей отмечен рост заболеваемости на 6,9 % по области и на 12,83% по Самаре.По результатам экспертизы преимущественно выделяются вирусы негриппозной этиологии (парагрипп), а также вирусы гриппа А (H3N2) и В.В целом в Самарской области на 26 декабря привито 1338901 человек, что составляет 41,67% от населения Самарской области.