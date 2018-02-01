В Самаре за пять лет подростковая преступность снизилась на 65%
Об этом сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Самаре Татьяна Бояркина.
- С 2013 по 2015 годы был рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Однако по итогам 2017 года было выявлено и направлено в суд 254 уголовных дела, возбужденных в отношении несовершеннолетних. Это на 65% меньше, чем в 2013 году, - уточнила Татьяна Бояркина. - С каждым годом на 10-15% снижается и количество общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетними. Также меньше стало административных правонарушений. В 2016 году было выявлено более 1500, а в 2017 году – около 1000.
Для профилактики подростковой преступности полицейские проводят совместно с образовательными учреждениями профилактические мероприятия.
- Мы работаем с молодежным центром занятости населения: стараемся, чтобы дети, которые стоят на учете, летом были трудоустроены. Проводим большую работу по организации досуга. Взаимодействуем с психологами, которые дают рекомендации по работе, - добавила Татьяна Бояркина.
Однако стоит помнить, что снижение подростковой преступности зависит и от ответственности родителей.
- Часто родители не желают обратиться к специалистам, думая, что с ребенком все хорошо. Поэтому важно прислушаться к мнению педагогов и психологов, если есть какие-то первоначальные признаки агрессии, - сказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской психиатрии Светлана Карпухина. - Также родителям важно самим не допускать агрессивные поступки, интересоваться коллективом, где их ребенок проводит время.
- С 2013 по 2015 годы был рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Однако по итогам 2017 года было выявлено и направлено в суд 254 уголовных дела, возбужденных в отношении несовершеннолетних. Это на 65% меньше, чем в 2013 году, - уточнила Татьяна Бояркина. - С каждым годом на 10-15% снижается и количество общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетними. Также меньше стало административных правонарушений. В 2016 году было выявлено более 1500, а в 2017 году – около 1000.
Для профилактики подростковой преступности полицейские проводят совместно с образовательными учреждениями профилактические мероприятия.
- Мы работаем с молодежным центром занятости населения: стараемся, чтобы дети, которые стоят на учете, летом были трудоустроены. Проводим большую работу по организации досуга. Взаимодействуем с психологами, которые дают рекомендации по работе, - добавила Татьяна Бояркина.
Однако стоит помнить, что снижение подростковой преступности зависит и от ответственности родителей.
- Часто родители не желают обратиться к специалистам, думая, что с ребенком все хорошо. Поэтому важно прислушаться к мнению педагогов и психологов, если есть какие-то первоначальные признаки агрессии, - сказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской психиатрии Светлана Карпухина. - Также родителям важно самим не допускать агрессивные поступки, интересоваться коллективом, где их ребенок проводит время.
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