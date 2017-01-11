11 января 2017 года,
06:15
$ 59.95    63.54   Нефть 53.71 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

В Самаре за новогодние каникулы в «скорую помощь» поступило 16 349 обращений

Праздники чреваты последствиями. К типичным простудам, обострениям хронических заболеваний добавляются так называемые «новогодние травмы» - от взрывов петард, падающих елок, рикошетящих пробок от шампанского, а также алкогольные отравления, вывихи, переломы конечностей и другое.
Всего с 31 декабря по 8 января на Самарскую станцию скорой медицинской помощи поступило 16439 обращений. Это на 1143 звонка больше, чем в прошлые новогодние праздники.

Машинами «скорой помощи» было совершено 7663 выезда. Охват обслуженных в эти каникулы вырос на 160 пациентов. Большинство обращений, по словам заведующей оперативным отделом станции Марины Дорониной, было связано с вирусной инфекцией и повышением артериального давления. Если в прошлом году с жалобами на высокую температуру и общее простудное состояние было всего 825 обратившихся, то в этом - 1650 человек. Причем 1127 пациентов - дети.

На 36% по сравнению с прошлым годом снизилось количество алкогольных отравлений (с 301 до 193). Несмотря на относительно теплую погоду, было зафиксировано 26 случаев переохлаждения и обморожения.

Всего госпитализировано 2318 человек.

За новогодние каникулы в травмпункт больницы имени Семашко поступило 722 человека. А в больницу имени Пирогова - 540 пострадавших, из которых 150 человек - с переломами верхних и нижних конечностей, 74 - с растяжениями и вывихами. 40 человек госпитализировано в травматологическое отделение.

По словам заместителя главного врача по педиатрии областной больницы имени Середавина Натальи Куликовой, за амбулаторной помощью в новогодние каникулы обратились 672 маленьких пациента с самыми разными травмами: от скелетных до гастроэнтерологического и нейрохирургического профиля. Всего с 31 декабря по 8 января во все отделения больницы госпитализировано 432 ребенка.

По данным «скорой», пострадавших от использования пиротехнических изделий в этом году не было. Зато, как сообщил главный врач областной офтальмологической больницы имени Ерошевского Андрей Золотарев, в праздничные дни за экстренной офтальмологической помощью обратилось 45 человек. Из них трое пострадали как раз от петард, а один человек - от удара пробкой от шампанского. Стоит отметить, что в прошлом году за время новогодних каникул к офтальмологам поступило гораздо больше обращений.
Дата: 10 января 2017 , 10:58
231
Автор текста: Ирина Соловьева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
Ветераны самарского туризма и движения авторской песни в очередной раз отправились на новогодние каникулы в горы
10 января 2017
177
Ветераны самарского туризма и движения авторской песни в очередной раз отправились на новогодние каникулы в горы
Каникулы в самарских школах продлены до пятницы, 13 января
10 января 2017
877
Каникулы в самарских школах продлены до пятницы, 13 января
Выходим на работу без тоски и грусти. Советы психологов
10 января 2017
219
Выходим на работу без тоски и грусти. Советы психологов
С начала зимнего периода с городских дорог вывезено уже 149 тысяч тонн снега
10 января 2017
138
С начала зимнего периода с городских дорог вывезено уже 149 тысяч тонн снега
В Самаре за новогодние каникулы в «скорую помощь» поступило 16 349 обращений
10 января 2017
231
В Самаре за новогодние каникулы в «скорую помощь» поступило 16 349 обращений
Каникулы в самарских школах заканчиваются 11 января. Где могут ввести карантин?
9 января 2017
931
Каникулы в самарских школах заканчиваются 11 января. Где могут ввести карантин?
Новогодние гулянья в Самаре прошли спокойно
2 января 2017
609
Новогодние гулянья в Самаре прошли спокойно
К самарскому Деду Морозу приедут коллеги
30 декабря 2016
541
К самарскому Деду Морозу приедут коллеги
В Самарской области в новогоднюю ночь ожидается до 9 градусов мороза
29 декабря 2016
531
В Самарской области в новогоднюю ночь ожидается до 9 градусов мороза
Лента новостей
10 января 2017 , 21:52
177
Москва, Прага и Дубай. Куда летали самарцы в дни новогодних каникул?
  В самарском аэропорту "Курумоч" подвели итоги работы в период новогодних...
10 января 2017 , 17:12
219
В Самаре новое жилье может появиться на территории бывших заводов - 4 ГПЗ и ЗИМ
  Губернатор Николай Меркушкин  встретился с новым руководителем регионального...
10 января 2017 , 17:11
224
В театре драмы состоится премьера спектакля «Амадеус» в новой редакции
   14 января в Самарском академическом театре драмы им. Горького состоится премьера...
10 января 2017 , 17:08
244
В Рождествено можно будет уехать с Ульяновского спуска
  Завтра отсюда пустят судна на воздушной подушке.
10 января 2017 , 16:10
600
Из Самары в Москву не могут улететь 125 вахтовиков
  Вылет самолета Boeing авиакомпании «АЛРОСА» из самарского аэропорта...
10 января 2017 , 16:02
304
Самарские пенсионеры получат в январе дополнительные 5000 рублей
  В январе наступившего года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, пенсионеры...
10 января 2017 , 15:34
177
Ветераны самарского туризма и движения авторской песни в очередной раз отправились на новогодние каникулы в горы
Вот уже два десятилетия не изменяют своей традиции: каждые новогодние праздники они отмечают в...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
8033
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
23 декабря 2016
5708
3
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района. 
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
20 декабря 2016
4640
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
 Трагедия произошла 19 декабря в 1:02 на территории Николаевского района Ульяновской области.
Скрываясь от погони, пьяный водитель Кадиллака повредил восемь машин
13 декабря 2016
3211
1
 
Скрываясь от погони, пьяный водитель Кадиллака повредил восемь машин
  Информация о правонарушителе была получена полицейскими 11 декабря в 3:30. Очевидцы...
На месте кинотеатра «Самара» начали строить ТРК
12 декабря 2016
802
1
На месте кинотеатра «Самара» начали строить ТРК
Как ранее писал sgpress.ru , в ТРК планируют разместить продуктовый гипермаркет...
В колл-центре по вызову социального такси работают люди с ограниченными возможностями здоровья
12 декабря 2016
317
В колл-центре по вызову социального такси работают люди с ограниченными возможностями здоровья
Все рабочие места в новом подразделении предоставлены людям с ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре на расчистке крыш домов от снега и наледи задействовано почти 600 человек
12 декабря 2016
278
В Самаре на расчистке крыш домов от снега и наледи задействовано почти 600 человек
В Самаре на расчистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи задействовано почти 600...
Получить СНИЛС теперь можно в режиме реального времени
12 декабря 2016
354
Получить СНИЛС теперь можно в режиме реального времени
О регистрации в системе обязательного пенсионного страхования в режиме реального времени...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.