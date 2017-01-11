В Самаре за новогодние каникулы в «скорую помощь» поступило 16 349 обращений
Праздники чреваты последствиями. К типичным простудам, обострениям хронических заболеваний добавляются так называемые «новогодние травмы» - от взрывов петард, падающих елок, рикошетящих пробок от шампанского, а также алкогольные отравления, вывихи, переломы конечностей и другое.
Всего с 31 декабря по 8 января на Самарскую станцию скорой медицинской помощи поступило 16439 обращений. Это на 1143 звонка больше, чем в прошлые новогодние праздники.
Машинами «скорой помощи» было совершено 7663 выезда. Охват обслуженных в эти каникулы вырос на 160 пациентов. Большинство обращений, по словам заведующей оперативным отделом станции Марины Дорониной, было связано с вирусной инфекцией и повышением артериального давления. Если в прошлом году с жалобами на высокую температуру и общее простудное состояние было всего 825 обратившихся, то в этом - 1650 человек. Причем 1127 пациентов - дети.
На 36% по сравнению с прошлым годом снизилось количество алкогольных отравлений (с 301 до 193). Несмотря на относительно теплую погоду, было зафиксировано 26 случаев переохлаждения и обморожения.
Всего госпитализировано 2318 человек.
За новогодние каникулы в травмпункт больницы имени Семашко поступило 722 человека. А в больницу имени Пирогова - 540 пострадавших, из которых 150 человек - с переломами верхних и нижних конечностей, 74 - с растяжениями и вывихами. 40 человек госпитализировано в травматологическое отделение.
По словам заместителя главного врача по педиатрии областной больницы имени Середавина Натальи Куликовой, за амбулаторной помощью в новогодние каникулы обратились 672 маленьких пациента с самыми разными травмами: от скелетных до гастроэнтерологического и нейрохирургического профиля. Всего с 31 декабря по 8 января во все отделения больницы госпитализировано 432 ребенка.
По данным «скорой», пострадавших от использования пиротехнических изделий в этом году не было. Зато, как сообщил главный врач областной офтальмологической больницы имени Ерошевского Андрей Золотарев, в праздничные дни за экстренной офтальмологической помощью обратилось 45 человек. Из них трое пострадали как раз от петард, а один человек - от удара пробкой от шампанского. Стоит отметить, что в прошлом году за время новогодних каникул к офтальмологам поступило гораздо больше обращений.
Всего с 31 декабря по 8 января на Самарскую станцию скорой медицинской помощи поступило 16439 обращений. Это на 1143 звонка больше, чем в прошлые новогодние праздники.
Машинами «скорой помощи» было совершено 7663 выезда. Охват обслуженных в эти каникулы вырос на 160 пациентов. Большинство обращений, по словам заведующей оперативным отделом станции Марины Дорониной, было связано с вирусной инфекцией и повышением артериального давления. Если в прошлом году с жалобами на высокую температуру и общее простудное состояние было всего 825 обратившихся, то в этом - 1650 человек. Причем 1127 пациентов - дети.
На 36% по сравнению с прошлым годом снизилось количество алкогольных отравлений (с 301 до 193). Несмотря на относительно теплую погоду, было зафиксировано 26 случаев переохлаждения и обморожения.
Всего госпитализировано 2318 человек.
За новогодние каникулы в травмпункт больницы имени Семашко поступило 722 человека. А в больницу имени Пирогова - 540 пострадавших, из которых 150 человек - с переломами верхних и нижних конечностей, 74 - с растяжениями и вывихами. 40 человек госпитализировано в травматологическое отделение.
По словам заместителя главного врача по педиатрии областной больницы имени Середавина Натальи Куликовой, за амбулаторной помощью в новогодние каникулы обратились 672 маленьких пациента с самыми разными травмами: от скелетных до гастроэнтерологического и нейрохирургического профиля. Всего с 31 декабря по 8 января во все отделения больницы госпитализировано 432 ребенка.
По данным «скорой», пострадавших от использования пиротехнических изделий в этом году не было. Зато, как сообщил главный врач областной офтальмологической больницы имени Ерошевского Андрей Золотарев, в праздничные дни за экстренной офтальмологической помощью обратилось 45 человек. Из них трое пострадали как раз от петард, а один человек - от удара пробкой от шампанского. Стоит отметить, что в прошлом году за время новогодних каникул к офтальмологам поступило гораздо больше обращений.
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