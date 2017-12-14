В Самаре восстанавливают старинные усадьбы. Дом на Молодогвардейской
Второй год продолжается совместный историко-культурный просветительский проект «Самарской газеты», департамента градостроительства Самары, регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия и Центрального государственного архива Самарской области. Мы рассказываем о масштабном ремонте, реставрации старосамарских зданий, а вместе с этим и об их истории. Нынешние жильцы домов, все заинтересованные горожане получают уникальную информацию, которую нам помогают отыскать специалисты по охране памятников, архивисты.
На этот старинный деревянный дом наверняка обращали внимание многие горожане. Он находится на улице Молодогвардейской, 134-136: большой резной балкон второго этажа, въездные арки с обеих сторон, множество деталей деревянного декора. Это выявленный объект культурного наследия.
Состояние здания до начала реставрации
Здание построено в традициях деревянных домов «под камень».Первый этаж - кирпичный, не оштукатурен, окрашен прямо по кладке, второй - деревянный. Есть и высокий кирпичный цокольный этаж с раскрытыми приямками. Оконные проемы первого этажа по бокам и сверху декорированы кирпичными наличниками. Второй этаж главного фасада обшит тесом в горизонтальном направлении и отделан в стиле фахверк. Оконные проемы обрамлены плоскими деревянными элементами, которые, продолжаясь в горизонтальном и вертикальном направлениях, придают зданию тот самый фахверковый характер. Деревянный балкон визуально делится на равные части квадратными колоннами, которые поддерживают четырехгранный шатер. Ограждение балкона деревянное, с пропильной резьбой. Декоративное убранство дворовых фасадов выполнено также в стиле фахверк, но с минимальным количеством деталей.
Первым владельцем этого дворового места в 74-м квартале старой Самары, по улице Соборной была мещанка Екатерина Ивановна Рогова. В 1872 году она подала прошение в городскую управу. Просила разрешения ей построить деревянный дом на каменном подвальном этаже, каменную лавку с жильем, деревянную избу и нежилые службы: деревянный амбар, каменную баню и ворота. Управа удовлетворила ее желание. В 1874 году на участке располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом с пристроенной к нему кухней, во дворе - два бревенчатых амбара и тесовый сарай.
Открытка из коллекции Георгия Бичурова
Записи от 1880 года констатируют, что у дворового места появилась новая хозяйка. Тоже деятельная. Мещанка Агафья Ивановна Земская подала прошение в управу, чтобы ей разрешили увеличить существующий деревянный дом на одно окно, построить новую избу, погребицу и холодное строение, а также переставить деревянный каретник. Разрешение было получено.
В окладных книгах за 1884 год значится, что дворовое место по улице Соборной принадлежит мещанину Дмитрию Панфиловичу Земскому и мещанке Агафье Ивановне Земской. В 1898 году в документах управы зафиксировано, что владельцами дворового места являлись все тот же Земской и Екатерина Иудовна Мрыкина. На месте располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом, во дворе - деревянный флигель.
В ноябре 1898 года часть дворового места перешла в собственность мещанина Гавриила Ивановича Мрыкина, согласно отношению старшего нотариуса Самарского окружного суда.
В 1899 - 1912 годах участком владели Гавриил Иванович и Екатерина Иудовна Мрыкины. На дворовом месте площадью 360 квадратных саженей располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом, во дворе - деревянный двухэтажный флигель, две деревянных одноэтажных избы и деревянные дровяники и погребицы. 12 октября 1909 года Мрыкины подали прошение в городскую управу с просьбой разрешить им построить двухэтажный деревянный дом и сделать двухэтажный полукаменный пристрой к существующему дому. Разрешение было получено.
В документах архивного фонда Куйбышевского городского отдела коммунального хозяйства в списках муниципализированных зданий за 1922 год значится и дом по улице Соборной, 142.
Сейчас в строениях этой усадьбы - и по улице, и во дворе - живут несколько семей. Они довольны, что красивейший дом взялись реставрировать, а заодно подрядчики отсыпали асфальтовой крошкой дорожку во двор. Еще жильцы просят укрепить потолочную штукатурку арок, которая начала осыпаться. Как-никак дом-то - ветеран позапрошлого века.
На этот старинный деревянный дом наверняка обращали внимание многие горожане. Он находится на улице Молодогвардейской, 134-136: большой резной балкон второго этажа, въездные арки с обеих сторон, множество деталей деревянного декора. Это выявленный объект культурного наследия.
Состояние здания до начала реставрации
Здание построено в традициях деревянных домов «под камень».Первый этаж - кирпичный, не оштукатурен, окрашен прямо по кладке, второй - деревянный. Есть и высокий кирпичный цокольный этаж с раскрытыми приямками. Оконные проемы первого этажа по бокам и сверху декорированы кирпичными наличниками. Второй этаж главного фасада обшит тесом в горизонтальном направлении и отделан в стиле фахверк. Оконные проемы обрамлены плоскими деревянными элементами, которые, продолжаясь в горизонтальном и вертикальном направлениях, придают зданию тот самый фахверковый характер. Деревянный балкон визуально делится на равные части квадратными колоннами, которые поддерживают четырехгранный шатер. Ограждение балкона деревянное, с пропильной резьбой. Декоративное убранство дворовых фасадов выполнено также в стиле фахверк, но с минимальным количеством деталей.
Первым владельцем этого дворового места в 74-м квартале старой Самары, по улице Соборной была мещанка Екатерина Ивановна Рогова. В 1872 году она подала прошение в городскую управу. Просила разрешения ей построить деревянный дом на каменном подвальном этаже, каменную лавку с жильем, деревянную избу и нежилые службы: деревянный амбар, каменную баню и ворота. Управа удовлетворила ее желание. В 1874 году на участке располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом с пристроенной к нему кухней, во дворе - два бревенчатых амбара и тесовый сарай.
Открытка из коллекции Георгия Бичурова
Записи от 1880 года констатируют, что у дворового места появилась новая хозяйка. Тоже деятельная. Мещанка Агафья Ивановна Земская подала прошение в управу, чтобы ей разрешили увеличить существующий деревянный дом на одно окно, построить новую избу, погребицу и холодное строение, а также переставить деревянный каретник. Разрешение было получено.
В окладных книгах за 1884 год значится, что дворовое место по улице Соборной принадлежит мещанину Дмитрию Панфиловичу Земскому и мещанке Агафье Ивановне Земской. В 1898 году в документах управы зафиксировано, что владельцами дворового места являлись все тот же Земской и Екатерина Иудовна Мрыкина. На месте располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом, во дворе - деревянный флигель.
В ноябре 1898 года часть дворового места перешла в собственность мещанина Гавриила Ивановича Мрыкина, согласно отношению старшего нотариуса Самарского окружного суда.
В 1899 - 1912 годах участком владели Гавриил Иванович и Екатерина Иудовна Мрыкины. На дворовом месте площадью 360 квадратных саженей располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом, во дворе - деревянный двухэтажный флигель, две деревянных одноэтажных избы и деревянные дровяники и погребицы. 12 октября 1909 года Мрыкины подали прошение в городскую управу с просьбой разрешить им построить двухэтажный деревянный дом и сделать двухэтажный полукаменный пристрой к существующему дому. Разрешение было получено.
В документах архивного фонда Куйбышевского городского отдела коммунального хозяйства в списках муниципализированных зданий за 1922 год значится и дом по улице Соборной, 142.
Сейчас в строениях этой усадьбы - и по улице, и во дворе - живут несколько семей. Они довольны, что красивейший дом взялись реставрировать, а заодно подрядчики отсыпали асфальтовой крошкой дорожку во двор. Еще жильцы просят укрепить потолочную штукатурку арок, которая начала осыпаться. Как-никак дом-то - ветеран позапрошлого века.
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