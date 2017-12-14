В Самаре восстанавливают старинные усадьбы. Дом на Молодогвардейской

На этот старинный деревянный дом наверняка обращали внимание многие горожане. Он находится на улице Молодогвардейской, 134-136: большой резной балкон второго этажа, въездные арки с обеих сторон, множество деталей деревянного декора. Это выявленный объект культурного наследия.Состояние здания до начала реставрацииЗдание построено в традициях деревянных домов «под камень».Первый этаж - кирпичный, не оштукатурен, окрашен прямо по кладке, второй - деревянный. Есть и высокий кирпичный цокольный этаж с раскрытыми приямками. Оконные проемы первого этажа по бокам и сверху декорированы кирпичными наличниками. Второй этаж главного фасада обшит тесом в горизонтальном направлении и отделан в стиле фахверк. Оконные проемы обрамлены плоскими деревянными элементами, которые, продолжаясь в горизонтальном и вертикальном направлениях, придают зданию тот самый фахверковый характер. Деревянный балкон визуально делится на равные части квадратными колоннами, которые поддерживают четырехгранный шатер. Ограждение балкона деревянное, с пропильной резьбой. Декоративное убранство дворовых фасадов выполнено также в стиле фахверк, но с минимальным количеством деталей.Первым владельцем этого дворового места в 74-м квартале старой Самары, по улице Соборной была мещанка Екатерина Ивановна Рогова. В 1872 году она подала прошение в городскую управу. Просила разрешения ей построить деревянный дом на каменном подвальном этаже, каменную лавку с жильем, деревянную избу и нежилые службы: деревянный амбар, каменную баню и ворота. Управа удовлетворила ее желание. В 1874 году на участке располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом с пристроенной к нему кухней, во дворе - два бревенчатых амбара и тесовый сарай.Открытка из коллекции Георгия БичуроваЗаписи от 1880 года констатируют, что у дворового места появилась новая хозяйка. Тоже деятельная. Мещанка Агафья Ивановна Земская подала прошение в управу, чтобы ей разрешили увеличить существующий деревянный дом на одно окно, построить новую избу, погребицу и холодное строение, а также переставить деревянный каретник. Разрешение было получено.В окладных книгах за 1884 год значится, что дворовое место по улице Соборной принадлежит мещанину Дмитрию Панфиловичу Земскому и мещанке Агафье Ивановне Земской. В 1898 году в документах управы зафиксировано, что владельцами дворового места являлись все тот же Земской и Екатерина Иудовна Мрыкина. На месте располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом, во дворе - деревянный флигель.В ноябре 1898 года часть дворового места перешла в собственность мещанина Гавриила Ивановича Мрыкина, согласно отношению старшего нотариуса Самарского окружного суда.В 1899 - 1912 годах участком владели Гавриил Иванович и Екатерина Иудовна Мрыкины. На дворовом месте площадью 360 квадратных саженей располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом, во дворе - деревянный двухэтажный флигель, две деревянных одноэтажных избы и деревянные дровяники и погребицы. 12 октября 1909 года Мрыкины подали прошение в городскую управу с просьбой разрешить им построить двухэтажный деревянный дом и сделать двухэтажный полукаменный пристрой к существующему дому. Разрешение было получено.В документах архивного фонда Куйбышевского городского отдела коммунального хозяйства в списках муниципализированных зданий за 1922 год значится и дом по улице Соборной, 142.Сейчас в строениях этой усадьбы - и по улице, и во дворе - живут несколько семей. Они довольны, что красивейший дом взялись реставрировать, а заодно подрядчики отсыпали асфальтовой крошкой дорожку во двор. Еще жильцы просят укрепить потолочную штукатурку арок, которая начала осыпаться. Как-никак дом-то - ветеран позапрошлого века.