29 января 2017 года,
22:27
$ 60.32    64.34   Нефть 55.46 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

В Самаре в рамках госпрограммы ЭКО родилось уже больше 2500 детей

В Самаре в рамках госпрограммы искусственного оплодотворения 9 января родились 2500-й и 2501-й малыши. Двойняшки Степан и Матвей стали для единственного в Самаре государственного учреждения по лечению бесплодия медицинского центра «Династия» младенцами-юбилярами.

Поздравив с выпиской маму и родственников, специалисты учреждения провели экскурсию по тайным хранилищам, рассказали, почему экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) финансируется государством и что это за метод.

В Самаре «Династия» - единственное госучреждение, где процедура ЭКО, или искусственное оплодотворение, проводится в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Как пояснила директор центра, профессор, доктор медицинских наук Ольга Тюмина, демографическая ситуация в области и стране заставляет государство вкладывать средства в лечение бесплодия методом ЭКО:

- В губернии наблюдается отрицательный естественный прирост. В целом по стране количество женщин и девочек до 14 лет уменьшается. Женское и мужское здоровье ухудшается. Поэтому вспомогательные репродуктивные технологии нужны.

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью областного минздрава Ирина Моисеева напомнила, что важно с детства беречь, поддерживать свое «женское» и «мужское» здоровье.

Директор «Династии» пояснила, что процедура ЭКО рекомендуется только в крайних случаях, когда все меры по лечению бесплодия оказались тщетными. А причинами бесплодия, по словам специалистов, чаще всего являются внематочная беременность, инфекции, аборты. После выявления и лечения явных причин бесплодия и получения заключения от центра «Здоровье» о работе других систем организма врач женской консультации дает направление к репродуктологу.

Если тот рекомендует ЭКО, то из женской консультации в министерство здравоохранения Самарской области отправляют специальный документ, согласно которому супругов или женщину ставят в реестр и выдают экономер. Как только очередь подходит, женщина выбирает клинику и ей проводится искусственное оплодотворение. По статистике, 90% женщин Самары и области предпочитают «Династию».

- Ежегодная квота в рамках госпрограммы составляет 1442 цикла. И в 2016 году родилось 729 малышей. В нашем центре мы не переносим будущей маме более двух эмбрионов, так как многоплодные беременности протекают сложнее, - отметила Ольга Тюмина. - При этом частота наступления беременности у нас 47%, тогда как по РФ - 38%.

Двойняшки Степан и Матвей стали юбилейными малышами, появившимися благодаря усилиям специалистов центра «Династия».

История их мамы Натальи очень типична для современных женщин. Два высших образования, большой послужной список, почет и уважение сотрудников. При этом Наталья из многодетной семьи. 11 племянников, а своих детей и в 35 лет все нет.

- Когда мне специалисты центра сказали, что все получится, сомнений не было, - поделилась Наталья. - Я всегда хотела двух мальчиков. И сейчас счастлива вдвойне.

Поздравляя свою пациентку, сотрудники «Династии» отметили, что каждый ребенок для них - это огромная радость и настоящее чудо.

- Только хочется, чтобы мужчины и женщины заботились о своем здоровье и планировали потомство до 35 лет, - подчеркнула директор центра.  
Фотогалерея
Фото 114243Фото 114244Фото 114245Фото 114246Фото 114247Фото 114248Фото 114249Фото 114250Фото 114251Фото 114252Фото 114253Фото 114254Фото 114255Фото 114256Фото 114257Фото 114258Фото 114259Фото 114260Фото 114261
Дата: 29 января 2017 , 11:33
371
Автор текста: Ирина Соловьева
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
В Самаре в рамках госпрограммы ЭКО родилось уже больше 2500 детей
29 января 2017
371
В Самаре в рамках госпрограммы ЭКО родилось уже больше 2500 детей
В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение
27 января 2017
1834
В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение
Театр «Самарская площадь» на время стал киносъемочным павильоном
26 января 2017
316
Театр «Самарская площадь» на время стал киносъемочным павильоном
Самара вошла в ТОП-15 городов России, популярных для новогоднего отдыха. Какие перспективы есть у города?
26 января 2017
369
Самара вошла в ТОП-15 городов России, популярных для новогоднего отдыха. Какие перспективы есть у города?
Кто в доме хозяин? Как менялись семейные ценности на протяжении века
26 января 2017
184
Кто в доме хозяин? Как менялись семейные ценности на протяжении века
Учителя технологии самарских школ рассказали, чему учат детей на своих уроках
26 января 2017
235
Учителя технологии самарских школ рассказали, чему учат детей на своих уроках
В Самаре прошли празднования по случаю Дня студенчества
26 января 2017
245
В Самаре прошли празднования по случаю Дня студенчества
В Самаре по-прежнему превышен эпидпорог. Сейчас на 35,3%
25 января 2017
271
В Самаре по-прежнему превышен эпидпорог. Сейчас на 35,3%
Где искать работу? Наибольшее количество вакансий - в сельском хозяйстве, здравоохранении и на обрабатывающих производствах
24 января 2017
226
Где искать работу? Наибольшее количество вакансий - в сельском хозяйстве, здравоохранении и на обрабатывающих производствах
Лента новостей
29 января 2017 , 18:40
214
В Самаре прошел конкурс профмастерства «Призвание-2017»
Он состоялся 29 января в 10:00 в детской музыкальной школе № 3 имени М.И. Глинки.
29 января 2017 , 18:32
127
Приз «Сокольих гор» уехал в Удмуртию
В Самаре на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий прошел традиционный лыжный...
29 января 2017 , 12:53
415
За рулем Porsche Panamera GTS, который попал под поезд, был житель Ульяновска
Как ранее писал  sgpress . ru , ДТП произошло 28 января в 11:00 в Ставропольском районе...
29 января 2017 , 12:36
166
Ветеран военной службы Георгий Ипполитов расскажет об истории Гражданской войны
Встреча состоится   31 января, во вторник, в рамках краеведческого лектория  «...
29 января 2017 , 11:47
267
Звезды хоккея наградили победителей «Кубка легенд»
Четыре года назад в поселке Усть-Кинельский в Самарской области организовали уникальные...
29 января 2017 , 11:43
212
В ДК «Победа» прошла творческая встреча с солисткой Театра оперы и балета Ириной Янцевой
Она состоялась в рамках проекта «Театральный маршрут».
29 января 2017 , 11:43
313
В Самаре пожар на Карла Маркса тушили 22 человека
Пожар случился 28 января в 17:36 в Советском районе.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4814
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
4499
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
4144
1
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3676
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1087
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
829
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1016
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В ДТП на трассе М-5 погиб один человек и пятеро пострадали
31 декабря 2016
2095
1
В ДТП на трассе М-5 погиб один человек и пятеро пострадали
Авария произошла 30 декабря в четвертом часу дня на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.