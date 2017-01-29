В Самаре в рамках госпрограммы ЭКО родилось уже больше 2500 детей

В Самаре в рамках госпрограммы искусственного оплодотворения 9 января родились 2500-й и 2501-й малыши. Двойняшки Степан и Матвей стали для единственного в Самаре государственного учреждения по лечению бесплодия медицинского центра «Династия» младенцами-юбилярами.



Поздравив с выпиской маму и родственников, специалисты учреждения провели экскурсию по тайным хранилищам, рассказали, почему экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) финансируется государством и что это за метод.



В Самаре «Династия» - единственное госучреждение, где процедура ЭКО, или искусственное оплодотворение, проводится в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Как пояснила директор центра, профессор, доктор медицинских наук Ольга Тюмина, демографическая ситуация в области и стране заставляет государство вкладывать средства в лечение бесплодия методом ЭКО:



- В губернии наблюдается отрицательный естественный прирост. В целом по стране количество женщин и девочек до 14 лет уменьшается. Женское и мужское здоровье ухудшается. Поэтому вспомогательные репродуктивные технологии нужны.



Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью областного минздрава Ирина Моисеева напомнила, что важно с детства беречь, поддерживать свое «женское» и «мужское» здоровье.



Директор «Династии» пояснила, что процедура ЭКО рекомендуется только в крайних случаях, когда все меры по лечению бесплодия оказались тщетными. А причинами бесплодия, по словам специалистов, чаще всего являются внематочная беременность, инфекции, аборты. После выявления и лечения явных причин бесплодия и получения заключения от центра «Здоровье» о работе других систем организма врач женской консультации дает направление к репродуктологу.



Если тот рекомендует ЭКО, то из женской консультации в министерство здравоохранения Самарской области отправляют специальный документ, согласно которому супругов или женщину ставят в реестр и выдают экономер. Как только очередь подходит, женщина выбирает клинику и ей проводится искусственное оплодотворение. По статистике, 90% женщин Самары и области предпочитают «Династию».



- Ежегодная квота в рамках госпрограммы составляет 1442 цикла. И в 2016 году родилось 729 малышей. В нашем центре мы не переносим будущей маме более двух эмбрионов, так как многоплодные беременности протекают сложнее, - отметила Ольга Тюмина. - При этом частота наступления беременности у нас 47%, тогда как по РФ - 38%.



Двойняшки Степан и Матвей стали юбилейными малышами, появившимися благодаря усилиям специалистов центра «Династия».



История их мамы Натальи очень типична для современных женщин. Два высших образования, большой послужной список, почет и уважение сотрудников. При этом Наталья из многодетной семьи. 11 племянников, а своих детей и в 35 лет все нет.



- Когда мне специалисты центра сказали, что все получится, сомнений не было, - поделилась Наталья. - Я всегда хотела двух мальчиков. И сейчас счастлива вдвойне.



Поздравляя свою пациентку, сотрудники «Династии» отметили, что каждый ребенок для них - это огромная радость и настоящее чудо.



- Только хочется, чтобы мужчины и женщины заботились о своем здоровье и планировали потомство до 35 лет, - подчеркнула директор центра.