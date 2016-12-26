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В Самаре в ближайшие дни ожидается до 18 градусов мороза

Температура воздуха ночью при прояснениях может значительно понизиться.

Как сообщают в Приволжском УГМС, температура воздуха днем 26 декабря будет от -8 до -13 градусов, пройдет небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до – 18 градусов.

Во вторник, 27 декабря, температура днем составит от -6 до -11 градусов. Днем облачно, в большинстве районов области небольшой снег. Ночью ожидается до -18 градусов. 
Дата: 25 декабря 2016 , 21:54
702
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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