В Самаре стартовал цикл видеоконференций «Открытый урок»

В прошлый четверг, 9 февраля, состоялась первая в этом году видеоконференция. В виртуальной встрече приняли участие руководитель управления развития кадровых ресурсов регионального министерства труда, занятости и миграционной политики Александр Дорофеев и методист Центра планирования профессиональной карьеры Ирина Матвейченко. Участниками онлайн-разговора стали учащиеся 54 школ региона.Наибольший интерес у школьников вызвали востребованные для Самарского региона профессии и специальности. Например, ребята из Сергиевска интересовались, насколько востребована сегодня профессия педагога дополнительного образования. По словам Ирины Матвейченко, это очень нужные сегодня специалисты, поскольку дополнительное образование и воспитательная работа являются одним из приоритетов в сфере образования.Также эксперты рассказали о потребности общества в лингвистах- переводчиках, специалистах IT- сферы, геодезистах. Соотнося востребованность инженеров и экономистов, Александр Дорофеев объяснил, как рынок труда реагирует на дефицит или избыток специалистов, каким образом кадры становятся востребованными или, напротив, теряют конкурентоспособность.Другая актуальная для выпускников тема - как трудоустроиться именно по полученной специальности, ведь не секрет, что сегодня довольно велика доля тех, кому дипломы не пригодились.Эксперты рассказали ребятам, что наилучшие перспективы трудоустройства имеют те, кто выбрал специальности, входящие в так называемый Топ-50 (см. перечень ниже). При этом на одну вакансию экономического профиля приходится три безработных специалиста. Понятно, что работодатель предпочтет кандидата с опытом работы, уровнем знаний, квалификации.Ирина Матвейченко считает, что работу нужно выбирать не только сообразно желаниям, но и объективно оценивая собственные способности, предрасположенность, возможности. А это, в свою очередь, определит выбор уровня профессионального образования. По мнению Александра Дорофеева, сегодня значимость высшего образования переоценена.- Многие должности не требуют университетского диплома, тогда как качественное среднее профессиональное образование обеспечивает человеку возможность быстро трудоустроиться, раньше начать достойно зарабатывать и при желании продолжить обучение в вузе, - считает эксперт.Важный разговор решено продолжить на странице группы «Центр планирования профессиональной карьеры» в социальной сети «ВКонтакте». Там будут размещены ответы на другие вопросы, которые не успели прозвучать 9 февраля.АвтомеханикАдминистратор баз данныхГрафический дизайнерКосметологЛаборант химического анализаМастер декоративных работМастер столярно-плотницких работМетрологМехатроникМобильный робототехникНаладчик-ремонтник промышленного оборудованияОператор беспилотных летательных аппаратовОператор станков с программным управлениемОптик-механикПарикмахерПлиточник-облицовщикПовар-кондитерПрограммистРазработчик Web и мультимедийных приложенийСантехникСборщик электронных систем (специалист по электронным приборам и устройствам)Сварщик Сетевой и системный администраторСлесарьСпециалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по отраслям)Специалист по аддитивным технологиямСпециалист по гостеприимствуСпециалист по информационным ресурсамСпециалист по информационным системамСпециалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателейСпециалист по обслуживанию телекоммуникацийСпециалист по производству и обслуживанию авиатехникиСпециалист по тестированию в области информационных технологийСпециалист по техническому контролю качества продукцииСпециалист по технологии машиностроенияСпециалист по холодильно- вентиляционной техникеТехник авиационных двигателейТехник по автоматизированным системам управления технологическими процессамиТехник по биотехническим и медицинским аппаратам и системамТехник по защите информацииТехник по композитным материаламТехник по обслуживанию роботизированного производстваТехник-конструкторТехник-механик в сельском хозяйствеТехник-полиграфистТехнический писательТокарь-универсалФрезеровщик-универсалЭлектромонтажник