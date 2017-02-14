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В Самаре стартовал цикл видеоконференций «Открытый урок»

Уже не за горами горячая пора школьных экзаменов. В эти дни тысячи выпускников снова и снова задаются вопросом: «Кем быть?» Помочь правильно сделать этот серьезный выбор призван профориентационный проект «Открытый урок», который уже не первый год реализуется Центром профессионального образования Самарской области.

В прошлый четверг, 9 февраля, состоялась первая в этом году видеоконференция. В виртуальной встрече приняли участие руководитель управления развития кадровых ресурсов регионального министерства труда, занятости и миграционной политики Александр Дорофеев и методист Центра планирования профессиональной карьеры Ирина Матвейченко. Участниками онлайн-разговора стали учащиеся 54 школ региона.

Наибольший интерес у школьников вызвали востребованные для Самарского региона профессии и специальности. Например, ребята из Сергиевска интересовались, насколько востребована сегодня профессия педагога дополнительного образования. По словам Ирины Матвейченко, это очень нужные сегодня специалисты, поскольку дополнительное образование и воспитательная работа являются одним из приоритетов в сфере образования.

Также эксперты рассказали о потребности общества в лингвистах- переводчиках, специалистах IT- сферы, геодезистах. Соотнося востребованность инженеров и экономистов, Александр Дорофеев объяснил, как рынок труда реагирует на дефицит или избыток специалистов, каким образом кадры становятся востребованными или, напротив, теряют конкурентоспособность.

Другая актуальная для выпускников тема - как трудоустроиться именно по полученной специальности, ведь не секрет, что сегодня довольно велика доля тех, кому дипломы не пригодились.

Эксперты рассказали ребятам, что наилучшие перспективы трудоустройства имеют те, кто выбрал специальности, входящие в так называемый Топ-50 (см. перечень ниже). При этом на одну вакансию экономического профиля приходится три безработных специалиста. Понятно, что работодатель предпочтет кандидата с опытом работы, уровнем знаний, квалификации.

Ирина Матвейченко считает, что работу нужно выбирать не только сообразно желаниям, но и объективно оценивая собственные способности, предрасположенность, возможности. А это, в свою очередь, определит выбор уровня профессионального образования. По мнению Александра Дорофеева, сегодня значимость высшего образования переоценена.

- Многие должности не требуют университетского диплома, тогда как качественное среднее профессиональное образование обеспечивает человеку возможность быстро трудоустроиться, раньше начать достойно зарабатывать и при желании продолжить обучение в вузе, - считает эксперт.

Важный разговор решено продолжить на странице группы «Центр планирования профессиональной карьеры» в социальной сети «ВКонтакте». Там будут размещены ответы на другие вопросы, которые не успели прозвучать 9 февраля.

Справка «СГ»
Перечень 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (по версии Минтруда РФ):
Автомеханик
Администратор баз данных
Графический дизайнер
Косметолог
Лаборант химического анализа
Мастер декоративных работ
Мастер столярно-плотницких работ
Метролог
Мехатроник
Мобильный робототехник
Наладчик-ремонтник промышленного оборудования
Оператор беспилотных летательных аппаратов
Оператор станков с программным управлением
Оптик-механик
Парикмахер
Плиточник-облицовщик
Повар-кондитер
Программист
Разработчик Web и мультимедийных приложений
Сантехник
Сборщик электронных систем (специалист по электронным приборам и устройствам)
Сварщик Сетевой и системный администратор
Слесарь
Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по отраслям)
Специалист по аддитивным технологиям
Специалист по гостеприимству
Специалист по информационным ресурсам
Специалист по информационным системам
Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)
Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей
Специалист по обслуживанию телекоммуникаций
Специалист по производству и обслуживанию авиатехники
Специалист по тестированию в области информационных технологий
Специалист по техническому контролю качества продукции
Специалист по технологии машиностроения
Специалист по холодильно- вентиляционной технике
Техник авиационных двигателей
Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами
Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам
Техник по защите информации
Техник по композитным материалам
Техник по обслуживанию роботизированного производства
Техник-конструктор
Техник-механик в сельском хозяйстве
Техник-полиграфист
Технический писатель
Токарь-универсал
Фрезеровщик-универсал
Электромонтажник
Дата: 14 февраля 2017 , 14:31
128
Автор текста: Александра Романова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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