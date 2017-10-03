В Самаре стартовал IX Международный стратегический форум по развитию городов
В Самаре открылся IX Международный стратегический форум «Рост городов и сохранение наследия вдоль евразийского коридора (Шелкового пути)». Лекции и семинары, которые будут длиться до 14 октября, объединят экспертов в области урбанистики.
Инициатор мероприятия - Архитектурный институт Японии. Форум поддерживают правительство Самарской области, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе и Союз архитекторов России.
Открытие состоялось 30 сентября в архитектурно-строительном институте Самарского государственного технического университета. Ректор СамГТУ Дмитрий Быков отметил, что форум предоставляет студентам уникальные возможности для профессионального роста.
Основатель форума, профессор Токийского университета науки Рииче Мияке напомнил, что наблюдает за переменами в России с 1970-х годов, с тех пор как впервые побывал в нашей стране.
- У нас много общего. Например, нас объединяет холод, я сам родом из мест, где в течение пяти месяцев лежит снег. Одна из задач, которую призван решить наш форум, - строительство в условиях российского климата. С нетерпением жду идей, которые будут найдены во время наших мозговых штурмов, - отметил профессор.
«Штурмовать» будут во время интенсивного курса из лекций, дискуссий и проектных сессий. Шесть команд, состоящих из 50 студентов из разных стран, под руководством иностранных и российских кураторов создадут концептуальные проекты по развитию старой Самары. Участникам предстоит разработать концепции регенерации и развития исторической среды для четырех территорий. Темы - «Берега. Набережная реки Самары и Стрелка», «Проект регенерации исторической застройки на примере 13-го квартала», «Улица Молодогвардейская как распределенный кампус» и «Самарский городок. Территория крепостей как культурный кластер Хлебная площадь». Отдельная команда, состоящая из социологов, экономистов, юристов, предложит механизмы реализации архитектурно-градостроительных проектов. Главный архитектор Самары Алексей Самарцев подчеркнул актуальность этих разработок для нашего города.
Заключительная сессия форума состоится 14 октября в Москве.
История форума
В 1999 году Японский архитектурный институт (AIJ) запустил несколько программ международного сотрудничества. Первая конференция прошла в Кунгминге (Китай) в начале 2004 года, а затем в Самарканде, Баку, Урумчи, Токио, Хайяне, Стамбуле/Бурсе и Тегеране/Хамадане.
Кстати
В рамках форума в Доме архитектора (улица Вилоновская, 10) проводится открытый лекторий по проблемам роста городов и сохранения исторического наследия. Приглашены ведущие российские эксперты. Лекции проходят ежедневно по 6 октября, с 10 до 13 часов. Вход свободный.
Инициатор мероприятия - Архитектурный институт Японии. Форум поддерживают правительство Самарской области, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе и Союз архитекторов России.
Открытие состоялось 30 сентября в архитектурно-строительном институте Самарского государственного технического университета. Ректор СамГТУ Дмитрий Быков отметил, что форум предоставляет студентам уникальные возможности для профессионального роста.
Основатель форума, профессор Токийского университета науки Рииче Мияке напомнил, что наблюдает за переменами в России с 1970-х годов, с тех пор как впервые побывал в нашей стране.
- У нас много общего. Например, нас объединяет холод, я сам родом из мест, где в течение пяти месяцев лежит снег. Одна из задач, которую призван решить наш форум, - строительство в условиях российского климата. С нетерпением жду идей, которые будут найдены во время наших мозговых штурмов, - отметил профессор.
«Штурмовать» будут во время интенсивного курса из лекций, дискуссий и проектных сессий. Шесть команд, состоящих из 50 студентов из разных стран, под руководством иностранных и российских кураторов создадут концептуальные проекты по развитию старой Самары. Участникам предстоит разработать концепции регенерации и развития исторической среды для четырех территорий. Темы - «Берега. Набережная реки Самары и Стрелка», «Проект регенерации исторической застройки на примере 13-го квартала», «Улица Молодогвардейская как распределенный кампус» и «Самарский городок. Территория крепостей как культурный кластер Хлебная площадь». Отдельная команда, состоящая из социологов, экономистов, юристов, предложит механизмы реализации архитектурно-градостроительных проектов. Главный архитектор Самары Алексей Самарцев подчеркнул актуальность этих разработок для нашего города.
Заключительная сессия форума состоится 14 октября в Москве.
История форума
В 1999 году Японский архитектурный институт (AIJ) запустил несколько программ международного сотрудничества. Первая конференция прошла в Кунгминге (Китай) в начале 2004 года, а затем в Самарканде, Баку, Урумчи, Токио, Хайяне, Стамбуле/Бурсе и Тегеране/Хамадане.
Кстати
В рамках форума в Доме архитектора (улица Вилоновская, 10) проводится открытый лекторий по проблемам роста городов и сохранения исторического наследия. Приглашены ведущие российские эксперты. Лекции проходят ежедневно по 6 октября, с 10 до 13 часов. Вход свободный.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
3 октября 2017
179
28 сентября 2017
377
14 сентября 2017
595
31 августа 2017
653
24 августа 2017
619
1
3 октября 2017 , 17:18
98
Тела 42-летнего мужчины, 39-летней женщины и их 6-летнего сына, без признаков жизни были...
3 октября 2017 , 16:56
114
В субботу, 30 сентября, в зале филармонии состоялась торжественная церемония вручения...
3 октября 2017 , 16:50
121
Во вторник, 3 октября, стали известны итоги второго очного тура федерального этапа...
3 октября 2017 , 16:18
233
Самарскую область посетили председатель наблюдательного совета Фонда содействия...
3 октября 2017 , 13:59
185
Для этого проложили полиэтиленовые трубы диаметром 200 миллиметров.
3 октября 2017 , 13:02
162
Также, по состоянию на утро вторника, 3 октября, отапливается более половины жилых зданий -...
3 октября 2017 , 12:57
132
В новом учебном году абитуриентам будет доступно на 11 бюджетных мест больше, чем в 2017....
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
22 сентября 2017
9329
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
4 сентября 2017
5168
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
9 сентября 2017
4511
Самарчанка покорила спортивный мир.
25 сентября 2017
3287
1
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
4 сентября 2017
2001
Во вторник, 5 сентября, по отремонтированной улице Дыбенко начнет ходить общественный транспорт....
3 сентября 2017
554
Медики поликлиники №3 поделились с «СГ» своими изысканиями по истории учреждения, в...
4 сентября 2017
635
В полицию обратился продавец одного из магазинов Волжского района. Он рассказал, что неизвестный...
4 сентября 2017
343
Сдача подстанции 110 кВ "Стадион" в эксплуатацию запланирована на ноябрь этого года.