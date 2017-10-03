В Самаре стартовал IX Международный стратегический форум по развитию городов

Инициатор мероприятия - Архитектурный институт Японии. Форум поддерживают правительство Самарской области, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе и Союз архитекторов России.Открытие состоялось 30 сентября в архитектурно-строительном институте Самарского государственного технического университета. Ректор СамГТУ Дмитрий Быков отметил, что форум предоставляет студентам уникальные возможности для профессионального роста.Основатель форума, профессор Токийского университета науки Рииче Мияке напомнил, что наблюдает за переменами в России с 1970-х годов, с тех пор как впервые побывал в нашей стране.- У нас много общего. Например, нас объединяет холод, я сам родом из мест, где в течение пяти месяцев лежит снег. Одна из задач, которую призван решить наш форум, - строительство в условиях российского климата. С нетерпением жду идей, которые будут найдены во время наших мозговых штурмов, - отметил профессор.«Штурмовать» будут во время интенсивного курса из лекций, дискуссий и проектных сессий. Шесть команд, состоящих из 50 студентов из разных стран, под руководством иностранных и российских кураторов создадут концептуальные проекты по развитию старой Самары. Участникам предстоит разработать концепции регенерации и развития исторической среды для четырех территорий. Темы - «Берега. Набережная реки Самары и Стрелка», «Проект регенерации исторической застройки на примере 13-го квартала», «Улица Молодогвардейская как распределенный кампус» и «Самарский городок. Территория крепостей как культурный кластер Хлебная площадь». Отдельная команда, состоящая из социологов, экономистов, юристов, предложит механизмы реализации архитектурно-градостроительных проектов. Главный архитектор Самары Алексей Самарцев подчеркнул актуальность этих разработок для нашего города.Заключительная сессия форума состоится 14 октября в Москве.В 1999 году Японский архитектурный институт (AIJ) запустил несколько программ международного сотрудничества. Первая конференция прошла в Кунгминге (Китай) в начале 2004 года, а затем в Самарканде, Баку, Урумчи, Токио, Хайяне, Стамбуле/Бурсе и Тегеране/Хамадане.В рамках форума в Доме архитектора (улица Вилоновская, 10) проводится открытый лекторий по проблемам роста городов и сохранения исторического наследия. Приглашены ведущие российские эксперты. Лекции проходят ежедневно по 6 октября, с 10 до 13 часов. Вход свободный.