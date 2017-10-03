03 октября 2017 года,
18:18
$ 57.81    67.91   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
С днем рождения, любимый город!
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Общество/

В Самаре стартовал IX Международный стратегический форум по развитию городов

В Самаре открылся IX Международный стратегический форум «Рост городов и сохранение наследия вдоль евразийского коридора (Шелкового пути)». Лекции и семинары, которые будут длиться до 14 октября, объединят экспертов в области урбанистики.

Инициатор мероприятия - Архитектурный институт Японии. Форум поддерживают правительство Самарской области, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе и Союз архитекторов России.

Открытие состоялось 30 сентября в архитектурно-строительном институте Самарского государственного технического университета. Ректор СамГТУ Дмитрий Быков отметил, что форум предоставляет студентам уникальные возможности для профессионального роста.

Основатель форума, профессор Токийского университета науки Рииче Мияке напомнил, что наблюдает за переменами в России с 1970-х годов, с тех пор как впервые побывал в нашей стране.

- У нас много общего. Например, нас объединяет холод, я сам родом из мест, где в течение пяти месяцев лежит снег. Одна из задач, которую призван решить наш форум, - строительство в условиях российского климата. С нетерпением жду идей, которые будут найдены во время наших мозговых штурмов, - отметил профессор.

«Штурмовать» будут во время интенсивного курса из лекций, дискуссий и проектных сессий. Шесть команд, состоящих из 50 студентов из разных стран, под руководством иностранных и российских кураторов создадут концептуальные проекты по развитию старой Самары. Участникам предстоит разработать концепции регенерации и развития исторической среды для четырех территорий. Темы - «Берега. Набережная реки Самары и Стрелка», «Проект регенерации исторической застройки на примере 13-го квартала», «Улица Молодогвардейская как распределенный кампус» и «Самарский городок. Территория крепостей как культурный кластер Хлебная площадь». Отдельная команда, состоящая из социологов, экономистов, юристов, предложит механизмы реализации архитектурно-градостроительных проектов. Главный архитектор Самары Алексей Самарцев подчеркнул актуальность этих разработок для нашего города.

Заключительная сессия форума состоится 14 октября в Москве.

История форума
В 1999 году Японский архитектурный институт (AIJ) запустил несколько программ международного сотрудничества. Первая конференция прошла в Кунгминге (Китай) в начале 2004 года, а затем в Самарканде, Баку, Урумчи, Токио, Хайяне, Стамбуле/Бурсе и Тегеране/Хамадане.

Кстати
В рамках форума в Доме архитектора (улица Вилоновская, 10) проводится открытый лекторий по проблемам роста городов и сохранения исторического наследия. Приглашены ведущие российские эксперты. Лекции проходят ежедневно по 6 октября, с 10 до 13 часов. Вход свободный.
Дата: 3 октября 2017 , 10:51
163
Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
В Самаре Дом специалистов обновляют по программе капремонта
3 октября 2017
179
В Самаре Дом специалистов обновляют по программе капремонта
В Самаре стартовал IX Международный стратегический форум по развитию городов
3 октября 2017
163
В Самаре стартовал IX Международный стратегический форум по развитию городов
Программный подход. Как организована волонтерская, экологическая и культурно-просветительская работа с молодежью
28 сентября 2017
75
Программный подход. Как организована волонтерская, экологическая и культурно-просветительская работа с молодежью
Пойдем выйдем. Муранский бор и Рачейские Альпы
28 сентября 2017
377
Пойдем выйдем. Муранский бор и Рачейские Альпы
Наталья Белова. История миллионного жителя Самары
14 сентября 2017
595
Наталья Белова. История миллионного жителя Самары
Следователи Оренбурга оценят действия сотрудников Росгвардии во время задержания самарских болельщиков «КС»
12 сентября 2017
400
3
 
Следователи Оренбурга оценят действия сотрудников Росгвардии во время задержания самарских болельщиков «КС»
Пить или не пить. В Самаре находится одно из старейших отделений сообщества анонимных алкоголиков в России
10 сентября 2017
689
1
Пить или не пить. В Самаре находится одно из старейших отделений сообщества анонимных алкоголиков в России
Ветеринар Мария Горбунова - о выборе профессии и хвостатых
31 августа 2017
653
Ветеринар Мария Горбунова - о выборе профессии и хвостатых "пациентах"
О рыбном бизнесе на селе
24 августа 2017
619
1
О рыбном бизнесе на селе
Лента новостей
3 октября 2017 , 17:18
98
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом
Тела 42-летнего мужчины, 39-летней женщины и их 6-летнего сына, без признаков жизни были...
3 октября 2017 , 16:56
114
Стали известны победители премии журнала «Собака»
В субботу, 30 сентября,  в зале филармонии состоялась торжественная церемония вручения...
3 октября 2017 , 16:50
121
Самарский педагог Владимир Пономаренко вошел в пятерку лучших учителей России
Во вторник, 3 октября, стали известны итоги второго очного тура федерального этапа...
3 октября 2017 , 16:18
233
700 самарцев переселят из аварийного жилья до 20 декабря
Самарскую область посетили  председатель наблюдательного совета Фонда содействия...
3 октября 2017 , 13:59
185
Строящийся речной вокзал подключили к воде
Для этого проложили полиэтиленовые трубы диаметром 200 миллиметров.
3 октября 2017 , 13:02
162
В Самаре к отоплению подключили большую часть школ и детсадов
Также, по состоянию на утро вторника, 3 октября, отапливается более половины жилых зданий -...
3 октября 2017 , 12:57
132
В следующем году Самарский университет сможет принять свыше двух тысяч «бюджетников»
В новом учебном году абитуриентам будет доступно на 11 бюджетных мест больше, чем в 2017....
Все новости
Календарь
Октябрь  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25 26 27 28 29 30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
22 сентября 2017
9329
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
4 сентября 2017
5168
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
9 сентября 2017
4511
Самарская спортсменка Ксения Полякова выиграла «золото» по художественной гимнастике
Самарчанка покорила спортивный мир.
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
25 сентября 2017
3287
1
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
С завтрашнего дня до «Космопорта» можно будет добраться на автобусе
4 сентября 2017
2001
С завтрашнего дня до «Космопорта» можно будет добраться на автобусе
Во вторник, 5 сентября, по отремонтированной улице Дыбенко начнет ходить общественный транспорт....
Купец-благотворитель Иван Плешанов открыл современное лечебное учреждение в Самаре
3 сентября 2017
554
Купец-благотворитель Иван Плешанов открыл современное лечебное учреждение в Самаре
Медики поликлиники №3 поделились с «СГ» своими изысканиями по истории учреждения, в...
В Самарской области мужчина с пистолетом украл из магазина 50 рублей
4 сентября 2017
635
В Самарской области мужчина с пистолетом украл из магазина 50 рублей
В полицию обратился продавец одного из магазинов Волжского района. Он рассказал, что неизвестный...
4 сентября 2017
343
Поставлена под напряжение подстанция около «Самара Арены»
Сдача подстанции 110 кВ "Стадион" в эксплуатацию запланирована на ноябрь этого года.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.