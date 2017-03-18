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В Самаре состоялось заседание регионального Совета ректоров вузов

В нем приняли участие мэр Олег Фурсов, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, председатель Совета ректоров Геннадий Котельников, член Совета Федерации Дмитрий Азаров, вице-губернатор Валерий Юртайкин. На заседание также были приглашены студенты самарских вузов, представители молодежных организаций.

Глава Самары отметил, что проведение Года экологии, подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ ставят перед городом серьезные задачи. Необходимо объединить все усилия для того, чтобы навести порядок на территории губернской столицы.

Муниципальная служба благоустройства работает в усиленном режиме, но без поддержки жителей не обойтись. Их активное вовлечение в процесс наведения порядка - одно из поручений, данных в посланиях президента Владимира Путина и губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

С 1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству. Олег Фурсов предложил организовать работу так, чтобы жители участвовали в ней осознанно, добровольно:

- Нужно дать людям стимул для участия в субботниках. В этом году мы подготовили предложения по проведению месячника в новой форме.

Планируется, что месячник станет ярким общегородским проектом, девиз которого - «Поработал - отдохни!». Круг участников будет довольно широким: студенты, волонтеры, представители различных общественных организаций и движений и т.д. Самых активных муниципалитет планирует поощрять.

Например, бонусами для молодежи станут билеты на концерт на площади имени Куйбышева в день завершения месячника - 22 апреля. Параллельно будут запущены конкурсы фотографий, победители которых также получат призы, будет разыгрываться сувенирная продукция с символикой проекта.

Кроме того, серьезным стимулом для жителей станет участие в федеральном проекте «ЖКХ и городская среда», в рамках которого намечен ремонт дворов и общественных зон. Дворы, жители которых проявят наибольшую активность при проведении месячника, попадут в проект в первостепенном порядке. То есть, поработав сначала сами, они смогут добиться того, что комплексное благоустройство придомовой территории будет проведено за бюджетный счет.

Геннадий Котельников положительно оценил предложение мэра.

- Позитивная мотивация нужна всегда. Когда человек что-то делает с любовью, он делает это хорошо, - отметил он. - У нас студенты всегда принимают активное участие в месячнике, и этот год, уверен, не будет исключением.

Во время месячника также планируется провести акцию по покраске фасадов деревянных домов, которые находятся в исторической части города. В акции примут участие как сами жильцы, так и волонтеры, общественные организации.
Дата: 18 марта 2017 , 13:05
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Автор текста: Игорь Озеров
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