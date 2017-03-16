В Самаре состоялась передача средств, собранных в рамках благотворительного аукциона «Подари надежду»
Сегодня вырученные средства были переданы 15 семьям. Деньги помогут детям пройти дополнительное лечение и реабилитацию.
Как ранее писал sgpress.ru, благотворительный аукцион состоялся в Самаре 1 марта во второй раз по инициативе главы города Олега Фурсова. На аукционе было выставлено 20 работ. Сред них - картины, оригинальные куклы и игрушки, созданные руками людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, за представленные лоты боролись руководители строительных, финансовых, промышленных и других предприятий и учреждений. Также в аукционе приняли участие депутаты, руководители структурных подразделений администрации Самары и представители региональной Нотариальной палаты.
Всего по итогам аукциона было собрано более 1 млн рублей пожертвований в фонд помощи маленьким пациентам онкоцентра. Сообщается, что из них 62,5 тысяч рублей были перечислены авторам работ. Остальные средства были отданы в поддержку детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении в детской клинической больнице имени Н.Н.Ивановой. Отметим, что в этом году количество собранных в рамках мероприятия средств по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два раза.
Олег Фурсов подчеркнул, что аукцион стал очень хорошей традицией, которая наполняет сердца самарцев стремлением творить добро.
- Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы оказать поддержку таким семьям. В городе целый комплекс мер, в том числе и адресной поддержки, направлен на то, чтобы дети и их родители не оставались один на один со своей бедой, продолжали жить полноценной жизнью. Среди них - материальные выплаты, проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению и другая помощь. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы и в дальнейшем будем выполнять все социальные обязательства, - сказал он.
Как ранее писал sgpress.ru, благотворительный аукцион состоялся в Самаре 1 марта во второй раз по инициативе главы города Олега Фурсова. На аукционе было выставлено 20 работ. Сред них - картины, оригинальные куклы и игрушки, созданные руками людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, за представленные лоты боролись руководители строительных, финансовых, промышленных и других предприятий и учреждений. Также в аукционе приняли участие депутаты, руководители структурных подразделений администрации Самары и представители региональной Нотариальной палаты.
Всего по итогам аукциона было собрано более 1 млн рублей пожертвований в фонд помощи маленьким пациентам онкоцентра. Сообщается, что из них 62,5 тысяч рублей были перечислены авторам работ. Остальные средства были отданы в поддержку детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении в детской клинической больнице имени Н.Н.Ивановой. Отметим, что в этом году количество собранных в рамках мероприятия средств по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два раза.
Олег Фурсов подчеркнул, что аукцион стал очень хорошей традицией, которая наполняет сердца самарцев стремлением творить добро.
- Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы оказать поддержку таким семьям. В городе целый комплекс мер, в том числе и адресной поддержки, направлен на то, чтобы дети и их родители не оставались один на один со своей бедой, продолжали жить полноценной жизнью. Среди них - материальные выплаты, проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению и другая помощь. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы и в дальнейшем будем выполнять все социальные обязательства, - сказал он.
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