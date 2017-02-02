В Самаре снизилось число болеющих гриппом и ОРВИ
За минувшую неделю в столице губернии зафиксировано 8 153 заболевших. Это на 986 человек меньше, чем неделей ранее.
Как сообщается на сайте Управления регионального Роспотребнадзора, всего в Самарской области зарегистрировано 17 190 случаев ОРВИ и гриппа. За прошедшую неделю отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению области на 25,8%, а по Самаре – на 21,0%, что на 10,8% меньше, чем за прошлую неделю.
Превышение недельных эпидпорогов по области и городу наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше – на 33,1% и на 66,3% соответственно. В возрастной группе от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет отмечается превышение недельных эпидемических порогов только по области на 3,0% и 26,2% соответственно. В возрастной группе от 0 до 2 лет года превышения эпидпорога не отмечено.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в городе за прошедшую неделю в Самарской области были полностью закрыты четыре школы и четыре дошкольных учреждения, а также частично приостановлен образовательный процесс в 110 классах 24 школ и в 40 группах 21-го дошкольного учреждения.
Как сообщается на сайте Управления регионального Роспотребнадзора, всего в Самарской области зарегистрировано 17 190 случаев ОРВИ и гриппа. За прошедшую неделю отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению области на 25,8%, а по Самаре – на 21,0%, что на 10,8% меньше, чем за прошлую неделю.
Превышение недельных эпидпорогов по области и городу наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше – на 33,1% и на 66,3% соответственно. В возрастной группе от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет отмечается превышение недельных эпидемических порогов только по области на 3,0% и 26,2% соответственно. В возрастной группе от 0 до 2 лет года превышения эпидпорога не отмечено.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в городе за прошедшую неделю в Самарской области были полностью закрыты четыре школы и четыре дошкольных учреждения, а также частично приостановлен образовательный процесс в 110 классах 24 школ и в 40 группах 21-го дошкольного учреждения.
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