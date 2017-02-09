В Самаре рассмотрели новые механизмы оказания социальной поддержки

Во встрече приняли участие областной министр социально-демографической и семей- ной политики Марина Антимонова, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике губернской думы Марина Сидухина, руководитель департамента регулирования тарифов регионального министерства энергетики и ЖКХ Алена Гаршина, руководитель управления координации надзора и муниципального контроля Госжилинспекции Надежда Вехова, председатель областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Сахаров, представители ресурсоснабжающих предприятий, общественных объединений.По мнению участников заседания, красной нитью всех перемен является необходимость перераспределения бюджетных средств, выделяемых на социальные выплаты, в пользу именно тех граждан, которые в этом острее всего нуждаются, то есть малообеспеченных категорий людей.- Есть немало примеров, когда социальные выплаты получают граждане, имеющие пенсии в размере свыше 40-50 тысяч рублей, когда компенсацию за оплату детского сада получают семьи, привозящие в садик детей на дорогих иномарках в сопровождении гувернанток и личных водителей, - говорит Марина Антимонова.- Сегодня из 126 мер социальной поддержки в регионе только 17 предоставляются с учетом реальной нуждаемости. Остальные выплаты осуществляются по категориальному принципу, то есть их получают все граждане, имеющие определенный статус, дающий право на льготу, вне зависимости от фактической нуждаемости в этой выплате.- В то же время пособия по бедности, на содержание сирот, многодетным семьям на питание и проезд и многие другие не индексировались с 1990-х годов, и их размер до последнего времени составлял 50, 90, 150 рублей. Такие суммы сегодня не могут повлиять ни на какой, даже самый скромный бюджет. Они практически не заметны для семейного кошелька, - поддержала обсуждение председатель областного профсоюза работников органов соцзащиты Лидия Катина.Для жителей области единовременная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг заменена компенсацией. Марина Антимонова подтвердила, что все категории льготников, кому положена эта выплата, сохранены. Причиной задержки начисления может быть или наличие задолженностей, или отсутствие сведений в единой базе данных по конкретному собственнику о том, что платеж им совершен. Напомним, с 1 января 2017 года компенсация за оплату ЖКУ начисляется только по факту оплаты и от фактической величины понесенных расходов.В Самарской области введен лимит в 50 поездок по социальным картам в муниципальном общественном транспорте. Статистика, приведенная Иваном Пивкиным, заставляет задуматься о том, что неограниченные «сезонки» подчас использовались не совсем правомочно.- Наше министерство провело анализ поездок, совершенных гражданами в июле прошлого года. Например, 24 человека воспользовались общественным транспортом более 300 раз. Среди них есть и такой житель Самары, чья карта была приложена к считывающему устройству кондукторов 1110 раз, - сказал министр.- Еще один уникальный гражданин 1927 года рождения совершил 364 поездки в месяц - и таких примеров немало. Эти данные становятся доступными для анализа, так как каждая карта персонифицирована.У 90-летнего пенсионера вряд ли есть потребность в таком количестве перемещений. Действительно, представьте себе, сколько надо потратить сил, чтобы одному человеку десять раз за день прокатиться на автобусе, троллейбусе или трамвае. Если только использовать общественный транспорт как аттракцион. По словам Ивана Пивкина, скорее всего, такие «сверхактивные» льготные карты многократно используются третьими лицами, возможно, даже несколькими. А это не предусмотрено ни законом, ни бюджетом.В 2015 году из областного бюджета транспортным предприятиям было компенсировано за проезд льготников 946 млн рублей, в прошлом году этот показатель превысил 1 млрд. А в текущем году на эти цели заложено 1 млрд 358 млн рублей, причем с дефицитом в 245 млн. Возникает вопрос: действительно ли за льготников расплачивается областная казна?Именно чтобы привести в соответствие затраты с оптимальными потребностями граждан, введен лимит на количество поездок в размере 50. Однако Иван Пивкин подчеркнул, что это промежуточный вариант и в будущем может быть скорректирован в большую сторону. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время в регионе будет пересмотрена маршрутная сеть общественного транспорта, чтобы снизить число пересадок.- Чтобы восстановить социальную справедливость, необходимо за основу при начислении различных льгот взять критерии нуждаемости и адресности и вести расчеты исходя из суммы прожиточного минимума, - отметила Марина Сидухина.Многие льготники уже ощутили позитивные перемены. Среди них многодетные, семьи, воспитывающие детей-сирот, граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума. Для них размер пособия был увеличен в 3,3 раза. К примеру, малообеспеченная семья из пяти человек раньше получала пособие в размере 150 рублей на каждого члена семьи (в сумме 750 рублей). А теперь эта сумма составит 2500 рублей ежемесячно, так как размер пособия вырос до 500 рублей на каждого члена семьи.Приемные и замещающие семьи, воспитывающие трех и более детей, приравнены в льготах к многодетным и теперь имеют право на выплаты на проезд, бесплатные лекарства. А размер компенсации за «коммуналку» вырос значительно - с 30 до 50%.Еще одно новшество: выпускникам школ, воспитывающимся в приемных семьях или опекунами, теперь положена единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей к окончанию школы.Предусмотрена индексация ежемесячных выплат на содержание детей-сирот в опекунских и приемных семьях и вознаграждения приемному родителю (размер выплат не пересматривался с 2014 года).Меры соцподдержки требуют серьезных бюджетных вложений. Обеспечить дополнительные ресурсы для них губернатор Самарской области Николай Меркушкин поручил в том числе и за счет сокращения расходов на государственное и муниципальное управление. На 10% сокращен фонд оплаты труда в органах исполнительной власти региона, на 15% - управленческие расходы. Перечень мероприятий по сокращению расходов на государственное и муниципальное управление включает 17 пунктов: будут сокращены вакансии во всех органах исполнительной власти; пройдет реорганизация ряда госучреждений, а некоторые, которые частично дублировали функции министерств, будут ликвидированы. Существенно сокращаются расходы на муниципальное управление. Всего экономия по этим и другим позициям составит около 3 млрд рублей.Высвободившиеся средства будут направлены на решение социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью, в том числе и на оказание социальной помощи наиболее нуждающимся жителям - по принципу адресности и нуждаемости.Областными властями рассматриваются варианты усиления мер социальной поддержки при появлении в бюджете дополнительных средств:- увеличение ежемесячной компенсации на проезд школьникам из многодетных малообеспеченных семей;-увеличение размера пособия на питание школьникам из многодетных малообеспеченных семей;- введение единовременной выплаты при рождении первого ребенка у матери в возрасте до 25 лет.Доля расходов в Самарской области на меры соцподдержки - одна из самых высоких в Поволжье. При этом они далеко не всегда доходят до наиболее нуждающихся, не вносят ощутимого вклада в борьбу с бедностью, не оказывают действенного влияния на улучшение демографической ситуации. По данным Росстата, 19% населения по объективным причинам нуждается в помощи, но не получает ее. По сути, действовала система льгот и поощрений, а не поддержки малообеспеченных граждан. Поэтому так важна работа по пересмотру подходов к оказанию помощи. Ситуация меняется благодаря введению критериев нуждаемости и адресности (за основу принимается сумма прожиточного минимума).Размер социального пособия для малообеспеченных граждан вырос в 3,3 раза.