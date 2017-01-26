В Самаре прошли празднования по случаю Дня студенчества

Видно, для того чтобы самарские «мученики науки» и в праздник не расслаблялись, работники областной юношеской библиотеки предложили им проверить, насколько они соответствуют званию настоящего студента - остроумца и острослова, ловкача и эрудита. Узнать, настоящий ли ты студент, возможно только после сдачи особых творческих экзаменов.Для этого каждый посетитель библиотеки получил зачетную книжку и прошел различные интерактивные площадки. Темы - медицина, русский язык, экология, история, кино. Зачеты принимали библиотекари, волонтеры и члены многочисленных творческих сообществ, существующих при библиотеке. Ну а для начала - пожалуйте на урок физкультуры под бодрые песни Владимира Высоцкого. Ведь 25 января - день его рождения! Не забудь потом проверить пульс и давление. Этому ребят учили студентки медицинского колледжа имени Ляпиной Ирина Юрова и Ульяна Суворова. Они сознались, что предпочли бы отправиться на волонтерский бал, который в Октябрьском районе в Татьянин день стал уже традиционным, но решили, что научить первокурсников из других учебных заведений приемам оказания первой медицинской помощи и самоконтроля - дело особой важности. Получил первый зачет по медицине - отправляйся решать головоломки. Самой сложной из них многим показалась обычная логарифмическая линейка. На экзамене по русскому, на котором сдавали «Архаизм-тест», все задумались над вопросом: правильно ли мы понимаем русских классиков? Оказалось, что употребляемые ими славянизмы «инда», «паки», «вежды» совсем не укладываются в головах студентов. Есть большие трудности и с переводом слов, заимствованных из иностранных языков. Кое-как на «удовлетворительно» многие все же сдали.И вот проверка на остроумие. На зачете по «истории» вовсе не нужно было называть даты и описывать события. Нужно было придумать веселую байку про студенческую жизнь.Для тех, кто хочет стать волонтером или готовится получить профессию соцработника, предложили такое испытание: сделать с завязанными глазами копию лисенка, нарисованного когда-то замечательной девочкой-художником Надей Рушевой. И ребята поняли, насколько тяжело людям со сниженным или потерянным зрением. Для того чтобы общаться с глухонемыми, студентов научили нескольким жестам из их языка. Дальше ребят ждал экзамен «Из кино в экологию». Парней особенно привлекла «Комикс-аттестация». Они познакомились с героем комиксов, придуманных членами клуба «4 кадра» Денисом Курамой и Светланой Ихсановой. Это самарский супермен, который спасает экологию родного города. Каждый из испытуемых должен был предложить герою новую тему для применения его сверхспособностей.Успешно сдавшим сессию вручили сертификаты «Стопроцентный студент». Для них выступили молодые люди из команды популяризаторов науки Science Slam Samara, которые любую заумность умеют сделать увлекательной и наглядной.Студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна тоже отметили Татьянин день.Директор образовательного учреждения Татьяна Санникова передала студентам поздравления от регионального министра образования и науки Владимира Пылева, а также от глав администраций Самарского и Железнодорожного районов Самары, где расположены корпуса колледжа. Кстати, среди студентов колледжа нашлась всего одна Татьяна с «редкой» фамилией Иванова - она получила сувенир от организаторов праздника.Всех остальных ребят ожидали народные игры на свежем воздухе: перетягивание каната, чехарда и бег в мешках. А еще были танцевальный флешмоб и угощение безалкогольной медовухой, приготовленной по старинному монастырскому рецепту, и спортивная квест-игра. Победителями в последней стали первокурсники, обучающиеся по специальности «Прикладная эстетика».Сюрпризом для всех присутствующих стало выступление творческих коллективов, в том числе и учащихся самарской школы-интерната №117 для детей с нарушениями слуха, ребята исполнили жестовую песню. Завершилось мероприятие экскурсией в музей торговли, который располагается на базе колледжа.Около ста студентов отметили свой «профессиональный» день… в воде. Они участвовали в областных соревнованиях по плаванию на кубок Совета ректоров. Ежегодный турнир в пятый раз собрал в бассейне «Дельфин» представителей разных вузов. - Первые соревнования были приурочены к открытию этого бассейна. В итоге они стали доброй традицией. Очень важно привлекать молодежь к здоровому образу жизни, - считает заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Соревнования являются лично-командными и проводятся по следующим дисциплинам: вольный стиль 50 м, на спине 50 м, баттерфляй 50 м, брасс 50 м, комбинированная эстафета 4 по 50 м.По мнению студента Самарского государственного медицинского университета Максима Чуйко, заплыв на скорость - отличное занятие в Татьянин день. Сам он с детства посещает тренировки в бассейне.- Студенты должны не только учиться, но и заниматься спортом. Например, плаванием, которое отлично укрепляет здоровье, - рекомендует Максим. Проректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Виктор Кузнецов отметил, что к участию в соревнованиях планируется активная молодежь не только из столицы региона. Работа в этом направлении уже ведется.- Наши соревнования пользуются популярностью. Имеет смысл расширить географию участников, - уверен Виктор Кузнецов.