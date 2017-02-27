В Самаре прошли массовые народные гулянья по случаю Масленицы

Провожать зиму и встречать весну на улицы города сегодня вышли сотни горожан.



Самые массовые гулянья, как и предполагалось, состоялись на площади имени Куйбышева. Начиная с полудня "народная тропа" сюда не зарастала. Помимо рядовых горожан на праздник пришли и представители городской администрации, в том числе Глава города Олег Фурсов.



Поучаствовать в масленичных гуляньях шли горожане самых разных возрастов: были здесь и люди преклонного возраста, и молодые семьи, и совсем еще маленькие дети. Ничего удивительного в этом нет: в текущем году горожанам была предложена настолько обширная развлекательная программа, что найти себе занятие по душе мог даже самый требовательный самарец.



Любители традиционных русских забав с большим интересом наблюдали за тем, как молодые мужчины "покоряли" столб. Стоит отметить, что в этом году добравшихся до вершины было довольно много. Под бурные аплодисменты и дружественные выкрики мужчины срывали с верхушки столба подарки один за другим. Некоторые, особо ловкие, даже умудрялись осматривать содержимое призовых пакетов и выбрать наиболее подходящий.



В этом году особенно много развлечений было уготовано для детей. Шуточные бои с маленькими подушечками на мини-сцене у надувного самовара вызывали умиление у взрослых и восторг у малышей. Впрочем, на этой площадке можно было не только сразиться, но и просто потанцевать. Находившиеся на сцене дети радостно трясли надувной самовар, пытались присесть рядом и просто с интересом его рассматривали.



Кроме того, популярными у мальчишек и девчонок как дошкольного, так и младшего школьного возраста были "гонки на метлах", лазание по брусу и другие игры.



В буквальном смысле яблоку негде было упасть на детской площадке, которая работала в этом году рядом с Усадьбой Деда Мороза. Маленькие самарцы с улыбками развлекались на качелях-ложках и других деревянных каруселях.



Выставка-ярмарка "Город мастеров" пользовалась популярностью у самарцев постарше. Товары народных умельцев, в числе которых платки, картины, мини-чучела Масленицы, куколки, сувенирная продукция и многое другое, самарцы с удовольствем рассматривали и приобретали.



Не протолкнуться было и в фотозоне. Желающих сделать снимок на память было много. Одни выбирали сюжет с баранками у самовара, другие "перевоплощались" в мужиков на народных гуляньях, третьи на несколько секунд становились сказочными добрыми молодцами.



На главной сцене праздника с 12 часов дня и до пяти вечера выступали коллективы с танцевальными и песенными номерами. Именно отсюда начал свою прогулку по площади самый большой в этот день хоровод, каждый участник которого нес в руках небольшое картонное солнце.



Неподалеку от главной сцены, у Усадьбы Деда Мороза, интерьер которой был изменен в связи с приходом весны, выстроилась огромная очередь. Для того, чтобы желающим пообщаться с главным героем новогодних сказок было нескучно, за воротами их ждала масса развлечений. На приусадебной территории можно было пообщаться с Емелей, Бабой-Ягой, Колобком и другими сказочными персонажами.



Не осталась без внимания и главная героиня праздника, кукла Масленица, высотой больше 20 метров. Она была настоящим украшением площади. Подобный объект самарцы видели впервые.



Атмосфера веселья, доброты и радости от прихода тепла царила на площади Куйбышева весь день. Судя по общему настроению, все горожане, посетившие сегодня масленичные гулянья, ушли домой с массой ярких впечатлений.