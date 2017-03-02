В Самаре прошла акция по сбору макулатуры
К гаражу самарской школы №45 два дня назад шла и шла ребятня с полными сетками, коробками, рюкзаками. Школьники и их родители, как всегда, активно включились в акцию по сбору макулатуры.
- Мы поддержали инициативу городского департамента образования и отмечаем наступивший Год экологии вот таким мероприятием по сбору вторсырья, которое отправится на предприятия по переработке, - рассказали организаторы акции - заместитель директора школы по воспитательной работе Ольга Романова и заведующая школьной библиотекой Татьяна Сатышева. - Для нашего учебного заведения это дело привычное. Мы традиционно собираем макулатуру. По два-три раза в год. Определяем конкретную дату сбора, взвешивания. Вот и в последний день зимы решили включить очередную акцию «Бумажный бум» в наш календарь. На ближайшей школьной линейке отметим грамотами особо отличившиеся классы.
За два часа «Бумажного бума» в гараже уже высилась гора макулатуры весом примерно в две тонны. Один только 4«А» класс принес 425 килограммов, а другие делегации все шли с пакетами к месту сбора. Причем вместе с ребятами активность проявляли и родители: выгребали макулатуру в своих рабочих офисах и везли в школу.
- Такая акция сближает под флагом общего дела и педагогов, и ребят, и родителей, - отмечают организаторы. - Все наши ученики уже знают, куда пойдут собранные бумага и картон, какую пользу приносит окружающей среде переработка вторсырья. И родителям своим рассказывают о том, что узнают на наших экологических уроках. Все просвещенные, начиная с первоклашек. Хотим, чтобы и другие школы города нас поддержали.
Восьмиклассник Ваня Донецков, он же замглавы школьного государства «Позитивная территория», после того как принес свой рюкзак с макулатурой, начал снимать ход акции на видеокамеру. Для него это и обязанность активиста школьного самоуправления, и научный интерес. Иван сообщил:
- Я пишу работы по экологии, сам провожу химические анализы почвы, снега, а вскоре возьмусь за анализы воды. С моим проектом «Экологическое состояние самарских парков» выступил на школьной конференции «Позитивная территория», которая проходит у нас уже шестой год. Скоро буду докладывать на городском форуме социальных и эколого-биологических проектов. А сбор макулатуры - это тоже вклад в охрану природы, ведь 100 килограммов переработанной бумаги, как подсчитали специалисты, спасут целое дерево. Мой личный макулатурный рекорд пока составил 40 килограммов, но с помощью друзей мы дотянем и до ста.
Цифры для раздумий
1 тонна макулатуры сохраняет жизнь 10 деревьев.
1 тонна макулатуры экономит 1000 кВт/ч электроэнергии и 200 литров воды, которые пошли бы на переработку спиленных деревьев.
1 тонна макулатуры сохраняет деревья, которые дают кислород для 30 человек.
- Мы поддержали инициативу городского департамента образования и отмечаем наступивший Год экологии вот таким мероприятием по сбору вторсырья, которое отправится на предприятия по переработке, - рассказали организаторы акции - заместитель директора школы по воспитательной работе Ольга Романова и заведующая школьной библиотекой Татьяна Сатышева. - Для нашего учебного заведения это дело привычное. Мы традиционно собираем макулатуру. По два-три раза в год. Определяем конкретную дату сбора, взвешивания. Вот и в последний день зимы решили включить очередную акцию «Бумажный бум» в наш календарь. На ближайшей школьной линейке отметим грамотами особо отличившиеся классы.
За два часа «Бумажного бума» в гараже уже высилась гора макулатуры весом примерно в две тонны. Один только 4«А» класс принес 425 килограммов, а другие делегации все шли с пакетами к месту сбора. Причем вместе с ребятами активность проявляли и родители: выгребали макулатуру в своих рабочих офисах и везли в школу.
- Такая акция сближает под флагом общего дела и педагогов, и ребят, и родителей, - отмечают организаторы. - Все наши ученики уже знают, куда пойдут собранные бумага и картон, какую пользу приносит окружающей среде переработка вторсырья. И родителям своим рассказывают о том, что узнают на наших экологических уроках. Все просвещенные, начиная с первоклашек. Хотим, чтобы и другие школы города нас поддержали.
Восьмиклассник Ваня Донецков, он же замглавы школьного государства «Позитивная территория», после того как принес свой рюкзак с макулатурой, начал снимать ход акции на видеокамеру. Для него это и обязанность активиста школьного самоуправления, и научный интерес. Иван сообщил:
- Я пишу работы по экологии, сам провожу химические анализы почвы, снега, а вскоре возьмусь за анализы воды. С моим проектом «Экологическое состояние самарских парков» выступил на школьной конференции «Позитивная территория», которая проходит у нас уже шестой год. Скоро буду докладывать на городском форуме социальных и эколого-биологических проектов. А сбор макулатуры - это тоже вклад в охрану природы, ведь 100 килограммов переработанной бумаги, как подсчитали специалисты, спасут целое дерево. Мой личный макулатурный рекорд пока составил 40 килограммов, но с помощью друзей мы дотянем и до ста.
Цифры для раздумий
1 тонна макулатуры сохраняет жизнь 10 деревьев.
1 тонна макулатуры экономит 1000 кВт/ч электроэнергии и 200 литров воды, которые пошли бы на переработку спиленных деревьев.
1 тонна макулатуры сохраняет деревья, которые дают кислород для 30 человек.
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