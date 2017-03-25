В Самаре прошла XII городская конференция по научно-техническому творчеству учащихся
Площадкой для демонстрации достижений юных горожан стали аудитории Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Этот традиционный форум организовали аэрокосмический вуз и департамент образования Самары. В этом году в нем участвовало более 60 школьников из многих образовательных учреждений города.
Как коллега коллеге
- Основная задача нашей конференции - способствовать развитию научно-технического творчества ищущих и целеустремленных самарских ребят - воспитанников центров дополнительного образования, школ с углубленным изучением математики и физики. Так что сегодня мы приветствуем вас, ребята, как наших будущих коллег, - обратился к юным изобретателям проректор Самарского университета Андрей Гаврилов. - Наша конференция прежде всего научная, то есть отслеживает фундаментальные направления в науке. Во-вторых, она техническая, и мы видим в аудитории множество макетов и разработок всего, что движется, летает, плавает. Все представленное - результат творческой мысли ребят и их педагогов, их нестандартных идей, необычных решений. Дерзайте, не сворачивайте с этого интересного и перспективного пути!
Участие в этой конференции - очень серьезный задел на будущее, ведь представленные работы оценивают маститые ученые, профессорско-преподавательский состав Самарского университета. Кроме того, ребята представляли свои идеи на университетских кафедрах и получили возможность познакомиться с техническим потенциалом аэрокосмического вуза, оборудованием лабораторий, а также межвузовским центром.
- Для юных изобретателей это уникальная возможность показать свой уровень, степень погружения в тему, заинтересованность, - подчеркнула главный специалист отдела дополнительного образования профильного городского департамента Елена Деревякина. - Мы советуем ребятам: не стесняйтесь спрашивать, спорить, обсуждать. Да, вас оценивают светила науки, но их отношение - неизменно доброжелательное, диалог идет на равных.
Полет мысли с прицелом в будущее
В течение дня участники конференции работали с руководителями своих секций по нескольким направлениям: конструирование, моделирование и изобретательство, электроника, информационные технологии, робототехника.
- В нашем объединении «Авиаракетомоделизм» центра дополнительного образования «Луч» Кировского района сейчас занимается 25 человек, - рассказывает педагог Николай Коршиков. - Возраст самый разный, от четвероклассников до десятиклассников. Программа обучения - шесть лет. Кто все эти годы занимается, тот точно свяжет свою жизнь с техникой, не свернет с пути. А что у ребят уже получается - как раз станет ясно на этой конференции.
Двое воспитанников «Луча» - 14-летние Егор Малов и Александр Аладин - показывают работы, с которыми приехали на конференцию. Егора уже можно назвать потомственным ракетостроителем, он идет по стопам деда и отца - специалистов РКЦ «Прогресс». В объединении «Авиаракетомоделизм» он занимается четвертый год, не раз становился чемпионом и призером Самарской области по ракетомодельному спорту. Его цель - совершенствоваться в этом направлении, чтобы прийти работать в ракетно-космическую отрасль. На конференцию привез модели-копии ракет и твердотопливные микродвигатели, созданные методом так называемого обратного конструирования, по подобию тех, которые разрабатывались в советское время. Александр Аладин посещает объединение шестой год, тоже занимает первые места на соревнованиях по ракетомоделизму, а с будущей профессией определился уже предельно четко: хочет заниматься двигателями, чтобы совершить в этом направлении настоящий прорыв.
Вот такие серьезные юные специалисты приезжают на городскую конференцию. Многих из них вузовские преподаватели сразу берут на заметку, надеясь увидеть в числе своих будущих студентов. Кстати, при приеме вместе с баллами ЕГЭ вуз обязательно учитывает и индивидуальные достижения абитуриентов. Победы в научно-технических конференциях - достиже-
ние номер один.
Как коллега коллеге
- Основная задача нашей конференции - способствовать развитию научно-технического творчества ищущих и целеустремленных самарских ребят - воспитанников центров дополнительного образования, школ с углубленным изучением математики и физики. Так что сегодня мы приветствуем вас, ребята, как наших будущих коллег, - обратился к юным изобретателям проректор Самарского университета Андрей Гаврилов. - Наша конференция прежде всего научная, то есть отслеживает фундаментальные направления в науке. Во-вторых, она техническая, и мы видим в аудитории множество макетов и разработок всего, что движется, летает, плавает. Все представленное - результат творческой мысли ребят и их педагогов, их нестандартных идей, необычных решений. Дерзайте, не сворачивайте с этого интересного и перспективного пути!
Участие в этой конференции - очень серьезный задел на будущее, ведь представленные работы оценивают маститые ученые, профессорско-преподавательский состав Самарского университета. Кроме того, ребята представляли свои идеи на университетских кафедрах и получили возможность познакомиться с техническим потенциалом аэрокосмического вуза, оборудованием лабораторий, а также межвузовским центром.
- Для юных изобретателей это уникальная возможность показать свой уровень, степень погружения в тему, заинтересованность, - подчеркнула главный специалист отдела дополнительного образования профильного городского департамента Елена Деревякина. - Мы советуем ребятам: не стесняйтесь спрашивать, спорить, обсуждать. Да, вас оценивают светила науки, но их отношение - неизменно доброжелательное, диалог идет на равных.
Полет мысли с прицелом в будущее
В течение дня участники конференции работали с руководителями своих секций по нескольким направлениям: конструирование, моделирование и изобретательство, электроника, информационные технологии, робототехника.
- В нашем объединении «Авиаракетомоделизм» центра дополнительного образования «Луч» Кировского района сейчас занимается 25 человек, - рассказывает педагог Николай Коршиков. - Возраст самый разный, от четвероклассников до десятиклассников. Программа обучения - шесть лет. Кто все эти годы занимается, тот точно свяжет свою жизнь с техникой, не свернет с пути. А что у ребят уже получается - как раз станет ясно на этой конференции.
Двое воспитанников «Луча» - 14-летние Егор Малов и Александр Аладин - показывают работы, с которыми приехали на конференцию. Егора уже можно назвать потомственным ракетостроителем, он идет по стопам деда и отца - специалистов РКЦ «Прогресс». В объединении «Авиаракетомоделизм» он занимается четвертый год, не раз становился чемпионом и призером Самарской области по ракетомодельному спорту. Его цель - совершенствоваться в этом направлении, чтобы прийти работать в ракетно-космическую отрасль. На конференцию привез модели-копии ракет и твердотопливные микродвигатели, созданные методом так называемого обратного конструирования, по подобию тех, которые разрабатывались в советское время. Александр Аладин посещает объединение шестой год, тоже занимает первые места на соревнованиях по ракетомоделизму, а с будущей профессией определился уже предельно четко: хочет заниматься двигателями, чтобы совершить в этом направлении настоящий прорыв.
Вот такие серьезные юные специалисты приезжают на городскую конференцию. Многих из них вузовские преподаватели сразу берут на заметку, надеясь увидеть в числе своих будущих студентов. Кстати, при приеме вместе с баллами ЕГЭ вуз обязательно учитывает и индивидуальные достижения абитуриентов. Победы в научно-технических конференциях - достиже-
ние номер один.
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