В Самаре прошел вечер аргентинского танго

Уроки, мастер-классы, танцевальные вечера - «милонги», выступления известных танцоров и преподавателей, летние выездные танго-каникулы, посещение фестивалей и марафонов - это далеко не полный перечень мероприятий школы. Ежегодно «Провинция» проводит соревнования, или «танго-сессии», в которых принимают участие школы и клубы из Тольятти, Саратова, Казани, Ульяновска и других городов.- Первым аргентинским преподавателем в нашей школе был Рикардо Беллосо, руководитель школы Abretango в Буэнос-Айресе. Он пробыл в Самаре две недели, и после его уроков все мы начали прекрасно двигаться! С тех пор мы используем его методику, позволяющую людям быстро начать танцевать, - рассказывает руководитель школы Наталья Воронина.Аргентинское танго, признанное ЮНЕСКО всемирным культурным наследием Аргентины, действительно завоевало мегаполисы мира. Этот элегантный и чувственный танец доступен людям всех возрастов и любой физической подготовки. Но это еще и культура отношений, особый мир и круг общения, культура отдыха.Вот в этот особый мир однажды попал Петр Русяев, который из простого танцора-любителя быстро превратился в ведущего преподавателя школы. Петру понравилась философия этого танца, в котором на плечи партнера ложится ответственность за даму, а сам он полон благородства и внутреннего огня. В жизни Петр, молодой преподаватель Самарского университета, был такой опорой своим женщинам - маме, бабушке и юной жене.Чем же увлек его, кандидата исторических наук, этот столь далекий для его родной Самары феномен аргентинского танго? Об этом он рассказал в своем телеинтервью, продемонстрированном гостям вечера в записи.Петр ушел из жизни, когда ему было всего 33 года. Этот молодой человек успел воспитать множество учеников и помог многим самарцам, вне зависимости от их возраста, найти прекрасное занятие для души.На вечер памяти собрались ученики Петра и просто люди, увлеченные танго. Многие знали его как популяризатора и настоящего подвижника культуры и музыки аргентинского танго. Он издал семь выпусков альманаха «Маэстрос и милонгерос о танго», включающего интервью с известными танцорами и преподавателями, переводы статей о танго и его знаменитых исполнителях, исторические заметки и другие материалы. Подарочный вариант книги Петра Русяева об аргентинском танго выйдет на собранные во время вечера средства. Организаторы также провели лотерею для начинающих, в ходе которой были разыграны бесплатные абонементы на уроки ведущих самарских исполнителей этого бессмертного танца.