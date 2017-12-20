В Самаре пройдет внеочередной этап распределения свободных мест в детсадах

Он состоится в пятницу, 22 декабря.



Будут распределяться свободные места в детском саду в микрорайоне «Волгарь». Городской департамент образования рекомендует родителям проверить данные в заявлении в системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). Это можно сделать, обратившись как в одно из образовательных учреждений, указанных в заявлении, так и в МФЦ. При обнаружении в заявлении неточностей и утративших силу сведений рекомендуется обратиться в МФЦ для внесения изменений.



Родители могут выбрать пять детсадов в порядке убывания предпочтения. Для добавления сада в заявление родителям нужно прийти в МФЦ.



Распределение мест проводится автоматически на основании следующих критериев:



- наличия у родителей (законных представителей) ребёнка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребёнка в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

- даты регистрации ребёнка в электронном реестре;

- возраста ребёнка по состоянию на 1 сентября 2017 года;

- направленности группы.



О предоставлении места сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактами. Самостоятельно узнать результаты можно на сайте www.es.asurso.ru, заполнив поле с индивидуальным номером своего обращения.



Для подтверждения своего согласия с предоставленным местом нужно предоставить письменное согласие в течение 10 рабочих дней. Необходимо обращаться непосредственно в детсад, в котором ребенку выделено место. Для письменного подтверждения своего несогласия нужно обращаться в МФЦ.