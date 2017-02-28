В Самаре пройдет благотворительный аукцион
Он состоится в среду, 1 марта, в 16.00 в театре «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231).
Мероприятие «Подари надежду» проводится с целью поддержки детей с онкогематологическими заболеваниями. Оно состоится уже во второй раз по инициативе главы Самары Олега Фурсова. Аукцион будет проведен совместно с общественной организацией инвалидов «Парус надежды».
На нем будут представлены работы, выполненные самарцами с ограниченными возможностями здоровья. Средства, полученные от продажи изделий, пойдут в пользу авторов, а разница между стартовой и итоговой ценой будет направлена на поддержку детей, проходящих реабилитацию и лечение в детской городской клинической больнице №1.
Напомним, в 2016 году первый благотворительный аукцион «Подари надежду» позволил собрать около 480 тысяч рублей. Все деньги были направлены на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями.
Мероприятие «Подари надежду» проводится с целью поддержки детей с онкогематологическими заболеваниями. Оно состоится уже во второй раз по инициативе главы Самары Олега Фурсова. Аукцион будет проведен совместно с общественной организацией инвалидов «Парус надежды».
На нем будут представлены работы, выполненные самарцами с ограниченными возможностями здоровья. Средства, полученные от продажи изделий, пойдут в пользу авторов, а разница между стартовой и итоговой ценой будет направлена на поддержку детей, проходящих реабилитацию и лечение в детской городской клинической больнице №1.
Напомним, в 2016 году первый благотворительный аукцион «Подари надежду» позволил собрать около 480 тысяч рублей. Все деньги были направлены на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями.
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