В Самаре пройдет благотворительный аукцион

Мероприятие «Подари надежду» проводится с целью поддержки детей с онкогематологическими заболеваниями. Оно состоится уже во второй раз по инициативе главы Самары Олега Фурсова. Аукцион будет проведен совместно с общественной организацией инвалидов «Парус надежды».На нем будут представлены работы, выполненные самарцами с ограниченными возможностями здоровья. Средства, полученные от продажи изделий, пойдут в пользу авторов, а разница между стартовой и итоговой ценой будет направлена на поддержку детей, проходящих реабилитацию и лечение в детской городской клинической больнице №1.Напомним, в 2016 году первый благотворительный аукцион «Подари надежду» позволил собрать около 480 тысяч рублей. Все деньги были направлены на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями.