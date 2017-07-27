В Самаре продолжается конкурс на лучшую архитектурную подсветку ракеты «Союз»

С просьбой организовать подсветку монумента к главе Самары Олегу Фурсову обратились ветераны отрасли на личном приеме в апреле этого года. Глава города дал поручение провести открытый конкурс для определения лучшего варианта подсветки. Свето-цветовое оформление ракеты станет достойным украшением вечерней Самары, представляя собой одну из главных достопримечательностей города и региона.Напомним, участвовать в конкурсе могут граждане России и иностранцы независимо от возраста, юридические лица, индивидуальные предприниматели, творческие мастерские и студии, учебные заведения, учреждения и предприятия. При этом участником конкурса может быть как один автор, так и авторский коллектив. На конкурс можно представить более одной работы.Заявление на участие и конкурсные материалы нужно принести до 17:30 15 августа по адресу: Самара, пр. Ленина, 21 («Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»); телефон: (846) 263-39-35; факс: (846) 263-39-36; адрес электронной почты: samaracosmos@mail.ru. Итоги конкурса подведут к 1 сентября.