В Самаре по-прежнему превышен эпидпорог. Сейчас на 35,3%
За минувшую неделю в столице губернии зафиксировано 9 139 случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
Это на 1 703 случая больше, чем неделей ранее. Всего в Самарской области зарегистрировано 16 974 случаев ОРВИ и гриппа.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю было отмечено превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению Самарской области на 33,7% и на 35,3% по Самаре.
Превышение недельных эпидемических порогов по области и городу наблюдается в возрастных группах от 3 до 6 лет на 9,6% и на 21,1% соответственно и 15 лет и старше – на 43% и 33,6% соответственно. В возрастной группе от 7 до 14 лет отмечено превышение недельного порога на 6,2% только по области, без превышения по городу. В возрастной группе от 0 до 2 лет превышений нет.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в городе и высоким уровнем заболеваемости среди населения за прошедшую неделю в Самарской области были полностью закрыты три школы и три дошкольных учреждения, а также частично приостановлен образовательный процесс в 25 классах 9-ти школ, в 12 группах 10-ти дошкольных учреждений и 5-ти группах 1-го учреждения среднего профессионального образования.
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