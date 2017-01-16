В Самаре планируется организовать пять мест для купания на Крещение

Как рассказал первый замглавы города Владимир Василенко, по последним данным толщина льда позволит организовать официальные места для традиционных купания на Крещение. Купели по традиции планируется разместить на Маяковском, Полевом, Некрасовском спусках, а также на улице Советской Армии. Также планируется организовать купель на 9 просеке в Кировском районе.Василенко сообщил, что 19 января состоится Крестный ход, который отправится от Храма Георгия Победоносца, проследует по улице Маяковского к набережной, по которой дойдёт до улицы Полевой. Там по предварительным планам будет наибольший наплыв населения для купания, в связи с чем здесь будет организована работа раздевалок, а собравшимся предложат горячий чай.На всех официальных местах купания будет организована работа врачей и спасателей.Глава города Олег Фурсов попросил при организации работы купелей уделить особое внимание вопросам безопасности, а также создать для людей комфортные условия.Владимир Василенко попросил глав районов обратить внимание на возможные места организации несанкционированного купания.