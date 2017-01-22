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В Самаре отметили 100-летие одного из руководителей РКЦ «Прогресс» Афанасия Ленькова

18 января, в день рождения Афанасия Ленькова, возглавлявшего завод «Прогресса» в самое продуктивное для отечественной космонавтики время - с 1966 по 1980 год, - на предприятии прошло посвященное его юбилею мероприятие.

Нынешнее руководство АО «РКЦ «Прогресс», зная о том, что Афанасий Яковлевич был человеком скромным, не стало устраивать помпезных торжеств, а провело научно-практическую конференцию. Почтить память легендарного директора в конференц-зале РКЦ собрались молодые работники и ветераны, пришли и родные юбиляра.

Начальник производства Вадим Небога рассказал о трудовом пути Афанасия Яковлевича в Самаре-Куйбышеве. Начался он в 1941- м, когда из Смоленска в наш город был эвакуирован авиаремонтный завод №35. Здесь Афанасий Яковлевич работал мастером и технологом. Позже смоляне вошли в Государственный авиационный завод №1. В годы Великой Отечественной войны будущий флагман космической отрасли производил штурмовики Ил-2 и Ил-10. На выпуск ракетно-космической техники предприятие перешло в 1958 году. Афанасий Яковлевич сначала работал первым заместителем начальника цеха сборки ракет, затем его начальником. Директором предприятия назначили в 1966-м, и был он им на протяжении 14 лет, вплоть до ухода из жизни. Афанасия Яковлевича не стало в 1980 году.

Во времена его руководства на заводе «Прогресс» начался серийный выпуск новых ракет-носителей «Союз», космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, была осуществлена программа «Союз-Аполлон». Занимался директор вплотную и повышением качества жизни своих работников. При нем завод строил детские сады, учреждения культуры, возводил больше 40 тысяч квадратных метров жилья в год.

Афанасий Яковлевич Леньков был дважды награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, «Знак почета». Лауреат Ленинской премии.

Работавшие под его началом вспоминали о директоре с большой теплотой. Ветераны отмечали его интеллигентность, корректность в общении и одновременно требовательность, способность слышать своих оппонентов, говорили, что это был человек, безмерно преданный своему делу.

О том, как в непростое для предприятия время, когда закрылась «лунная» программа и у «Прогресса» не было новых заказов, Афанасий Яковлевич вывел предприятие из кризиса, согласившись взяться за «бесперспективный» проект 4К80 - создание противокорабельной крылатой ракеты, рассказал Герой Социалистического Труда, ветеран «Прогресса», в прошлом слесарь-сборщик-испытатель Николай Казаков.

-До этого ее пытались сделать в Саратове, Оренбурге, но что-то у них не пошло, - вспоминал ветеран. - Мы у себя эту ракету за год освоили, собрали.

Несмотря на всю загруженность на работе, Афанасий Яковлевич был прекрасным семьянином. Дети - две дочери и сын - пошли по стопам отца, также став ракетостроителями. Сегодня на «Прогрессе» трудится уже третье поколение Леньковых.

По словам заместителя генерального директора по персоналу АО «РКЦ «Прогресс» Виктора Игуменова, вклад Афанасия Яковлевича в историю очень значим.

К памятной дате предприятие выпустило сборник воспоминаний о своем «красном» директоре.
Дата: 22 января 2017 , 11:13
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Автор текста: Ева Скатина
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