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В Самаре открывается фотовыставка члена Союза журналистов России Сергея Баранова

Этого скромного, молчаливого человека в лицо знает чуть ли не вся Самара. Сергей Баранов вот уже 30 лет работает фотокорреспондентом в самарских периодических изданиях. Он первым встречается с гостями города, он в первых рядах на городских мероприятиях, он запечатлевает для вечности выставки и концерты деятелей искусств. Снимки репортера полны восхищения родным городом, любовью к его жителям.

И нам, самарцам, которые нередко попадают под прицел его фотоаппарата, пришло время сказать добрые слова Сергею Васильевичу. Ведь 1 июня ему исполняется 70 лет.

- Если бы не неожиданные повороты в истории нашей страны, я бы до сих пор, пожалуй, работал по своей первой специальности - инженером в ЦСКБ «Прогресс», - рассказывает именинник.

Но в 90-е, на которые пришлось сокращение и закрытие крупнейших производств в нашем городе, Сергей Васильевич вынужден был задуматься о новом месте работы. Впрочем, особых размышлений не было. Он с юности увлекался фотографией.

- Тогда это было сложным процессом, - подчеркивает Баранов, - нужно было искать еще качественную пленку и хорошие реактивы, затем колдовать с ними в темной комнате при свете красного фонаря. Но все это стоило результата, который часто получался вовсе неожиданным.

Начал Сергей свои первые шаги в фотожурналистике с многотиражки завода «Прогресс», затем работал в «Волжской коммуне». Сотрудничал с другими изданиями. За это время он сделал сотни фоторепортажей, которые стали подлинными свидетельствами жизни нашего города и области.

- У меня тысячи фотографий, и пространства галереи не хватит для того, чтобы выставить хотя бы часть из них, - рассказывает автор. - Поэтому я из самых интересных репортажей взял один-два снимка.

Фотографии гостей города также интересны. На одной из них нежно обнялись юные супруги Лолита Милявская и Саша Цекало, на другой улыбается молодая Лайма Вайкуле.

Будут выставлены и снимки из серии событийных. Это, например, «Август 1991 года».  

Самая крупная подборка работ фотографа посвящена ветеранам Великой Отечественной войны. Эти люди уходят, и нужно успеть сохранить для потомков их лица и их истории.

На выставке будет много пронзительных волжских пейзажей и видов русского Севера. Но особо тронут сердца самарцев подсмотренные фотохудожником сценки из жизни простых горожан. Вот на площади имени Куйбышева 9 Мая малыш дарит веточку сирени сидящему в инвалидной коляске пожилому человеку, вот смелая девчушка взобралась на крыло небольшого самолета, на кабине которого надпись «Экипажу требуется стюардесса!». А вот девушка-кузнец на одном из городских праздников демонстрирует свое умение у горящего горна.

Лица Самары, лица страны, которые уже стали историей, ждут своих зрителей.


 
Дата: 1 июня 2017 , 12:34
109
Автор текста: Татьяна Гриднева
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