В Самаре открывается фотовыставка члена Союза журналистов России Сергея Баранова
Этого скромного, молчаливого человека в лицо знает чуть ли не вся Самара. Сергей Баранов вот уже 30 лет работает фотокорреспондентом в самарских периодических изданиях. Он первым встречается с гостями города, он в первых рядах на городских мероприятиях, он запечатлевает для вечности выставки и концерты деятелей искусств. Снимки репортера полны восхищения родным городом, любовью к его жителям.
И нам, самарцам, которые нередко попадают под прицел его фотоаппарата, пришло время сказать добрые слова Сергею Васильевичу. Ведь 1 июня ему исполняется 70 лет.
- Если бы не неожиданные повороты в истории нашей страны, я бы до сих пор, пожалуй, работал по своей первой специальности - инженером в ЦСКБ «Прогресс», - рассказывает именинник.
Но в 90-е, на которые пришлось сокращение и закрытие крупнейших производств в нашем городе, Сергей Васильевич вынужден был задуматься о новом месте работы. Впрочем, особых размышлений не было. Он с юности увлекался фотографией.
- Тогда это было сложным процессом, - подчеркивает Баранов, - нужно было искать еще качественную пленку и хорошие реактивы, затем колдовать с ними в темной комнате при свете красного фонаря. Но все это стоило результата, который часто получался вовсе неожиданным.
Начал Сергей свои первые шаги в фотожурналистике с многотиражки завода «Прогресс», затем работал в «Волжской коммуне». Сотрудничал с другими изданиями. За это время он сделал сотни фоторепортажей, которые стали подлинными свидетельствами жизни нашего города и области.
- У меня тысячи фотографий, и пространства галереи не хватит для того, чтобы выставить хотя бы часть из них, - рассказывает автор. - Поэтому я из самых интересных репортажей взял один-два снимка.
Фотографии гостей города также интересны. На одной из них нежно обнялись юные супруги Лолита Милявская и Саша Цекало, на другой улыбается молодая Лайма Вайкуле.
Будут выставлены и снимки из серии событийных. Это, например, «Август 1991 года».
Самая крупная подборка работ фотографа посвящена ветеранам Великой Отечественной войны. Эти люди уходят, и нужно успеть сохранить для потомков их лица и их истории.
На выставке будет много пронзительных волжских пейзажей и видов русского Севера. Но особо тронут сердца самарцев подсмотренные фотохудожником сценки из жизни простых горожан. Вот на площади имени Куйбышева 9 Мая малыш дарит веточку сирени сидящему в инвалидной коляске пожилому человеку, вот смелая девчушка взобралась на крыло небольшого самолета, на кабине которого надпись «Экипажу требуется стюардесса!». А вот девушка-кузнец на одном из городских праздников демонстрирует свое умение у горящего горна.
Лица Самары, лица страны, которые уже стали историей, ждут своих зрителей.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
1 июня 2017
112
1 июня 2017
114
30 мая 2017
451
23 мая 2017
413
19 мая 2017
843
1
1 июня 2017 , 12:47
167
Экспертам предстоит установить, что на самом деле нашли в районе ОДО в Самаре ....
1 июня 2017 , 12:34
109
Сергей Баранов вот уже 30 лет работает фотокорреспондентом в самарских периодических изданиях.
1 июня 2017 , 12:13
112
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
1 июня 2017 , 12:04
122
В начале недели в Самаре, как и по всей России, стартовал основной период проведения Единого...
1 июня 2017 , 12:03
116
В пятиэтажке на ул. Циолковского, 5 нет горячей воды уже почти полгода, с декабря. Все началось...
1 июня 2017 , 11:49
114
Второй год реализуется совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской...
1 июня 2017 , 11:34
128
В отличие от многих крупных городов в Самаре до сих пор существуют не только частные, но и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
6720
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
4570
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4410
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3218
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
15 мая 2017
1129
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
843
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
764
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
672
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...