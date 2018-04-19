В Самаре открылся первый пункт проката средств реабилитации для инвалидов

В церемонии открытия пункта участвовали представители органов власти города и региона, кураторы проекта и активные горожане с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды сидели в зале в своих колясках, но с большим интересом поглядывали в сторону «автопарка», который выстроился вдоль стен и уже готов служить первым клиентам. Всего более 40 единиц инватехники, причем почти все инновационные образцы появились в нашем городе впервые.Проект «Жизнь - в движении» придумала и реализует команда самарской региональной молодежной организации «Инклюзивный клуб добровольцев». Идея наших ребят была поддержана и профинансирована Фондом президентских грантов. Причем в прошлом году клуб выиграл два гранта и привлек из федерального центра на социальное развитие нашей области 112 млн рублей.Активисты клуба - молодые ребята с инвалидностью. Но они привыкли не сдаваться обстоятельствам, а генерировать идеи и действовать.- Это проект-эксперимент, - говорит директор Инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев. - С появлением пункта выдачи инватехники каждый житель региона, которому требуется помощь в передвижении, сможет бесплатно получить во временное пользование необходимое оборудование. Проект доступен и для жителей, и для организаций, которые стремятся сделать свои площадки открытыми и доступными для всех категорий граждан. Раньше мы об этом только мечтали, а теперь можно попробовать протестировать эту технику с уникальными характеристиками и, возможно, в дальнейшем включить ее в свою программу реабилитации.Технику дают на прокат не более чем на три дня. Такой срок аренды обоснован основной целью проекта - максимально охватить всех, кто хочет жить активной жизнью, несмотря на особенности здоровья. Воспользоваться услугами пункта может любой человек с ограниченными возможностями, который планирует посетить городское мероприятие, культурное учреждение или просто погулять по городу, но не имеет необходимых ресурсов.Если решитесь освоить новые средства передвижения, обращайтесь в пункт выдачи и оговаривайте удобное для вас время. Сначала кураторы проекта проведут мастер-класс, расскажут о правилах пользования техникой, управление которой требует некоторых навыков. Если вы не уверены в своих водительских возможностях, на помощь придут волонтеры. С ними, добровольными помощниками, уже начались занятия. Инициаторы проекта рассчитывают на отвественность и порядочность своих клиентов. Техника дается безвозмездно, но обращаться с ней нужно бережно, чтобы максимально продлить ходовые качества «автопарка».- Мы планируем принимать активное участие в мероприятиях Чемпионата миру по футболу. В августе инватехника будет использоваться на молодежном форуме «iВолга». У нас там развернется целый инклюзивный городок - приедут 50 ребят с инвалидностью. Многие из них наверняка захотят попробовать передвигаться на таком «вездеходе» по фестивальной поляне, - сообщил Транцев. - И в Самаре пункт выдачи специально появился в историческом центре. Здесь проходит много событий, на которых люди с инвалидностью хотят побывать. Рядом пешеходная зона, набережная, проходят экскурсионные маршруты. Мы хотим, чтобы все мероприятия в городе стали инклюзивными.В первый же день после прохождения краткого «курса молодого водителя» в путь по городу на кресле-коляске с электроприводом отправился Геворг Хаждаян. Молодому человеку 28 лет, он с детства имеет ограничения в движении. На перспективу комфортно проехать по городу почти 30 километров - именно на столько хватает зарядки колясочного аккумулятора - отреагировал с готовностью и азартом. Отправился в компании с помощником и телегруппой по улице Ленинградской к Волге, далее по набережной, затем пошел подъем к площади имени Куйбышева…- Да, «машина» скоростная и маневренная, в отличие от моей домашней коляски с ручным приводом, - комментирует Геворг. - В пункте объяснили правила управления, и мне потом было легко разобраться с переключением скоростей, использованием спецустройства для преодоления бордюров. Думаю, буду брать такие коляски для выезда на мероприятия. Интересных мест много - и театр, и кино, и турбазы, где очень хотел бы побывать.- У нас в регионе уже больше 10 лет при центрах социального обслуживания населения работают пункты проката технических средств реабилитации для людей с инвалидностью. Но они не идут ни в какое сравнение с техникой, которая есть в пункте, открытом инициативной молодежью из Инклюзивного клуба добровольцев. Это уникальный и очень нужный проект. Сейчас все больше людей с инвалидностью занимают активную жизненную позицию, и в области многое для них делается, начиная с образовательных программ и заканчивая спартакиадами, фестивалями, экскурсиями. Для участия во всех этих мероприятиях и пригодятся те технические средства, которые есть в новом пункте и могут компенсировать неудобства в передвижении. Скоро праздники - 1 и 9 Мая, и горожане смогут воспользоваться креслами-колясками с электроприводом, чтобы побывать на массовых мероприятиях. Впереди игры Чемпионата мира по футболу и фестиваль болельщиков. Мы очень надеемся, что новые технические средства будут востребованы в период турнира. Совместная конструктивная работа с общественниками будет продолжена. Еще многое предстоит сделать, чтобы город стал удобным для всех групп населения.- Открытие подобного пункта - это большая помощь горожанам. В первую очередь в психологическом плане. Молодые люди переживают, что не могут быть достаточно мобильны, ограничены в посещении многих интересных событий, праздников. Мы видели, как у ребят загораются глаза, когда они понимают, какие возможности дают им новые средства реабилитации, приспособленные ездить по лестницам, преодолевать значительные уклоны. У ребят появляется вкус к жизни. Когда появляются новые возможности для удобного и безопасного передвижения, возрастает качество жизни. Со стороны органов власти и этому, и другим подобным социально значимым проектам будет оказываться всяческая поддержка. По нашим предварительным подсчетам, в Самаре как минимум 100 человек с инвалидностью теперь выйдут за пределы дома. Это те люди, которые прежде либо стеснялись своего положения, либо у них не было технической возможности.