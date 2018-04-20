20 апреля 2018 года,
01:03
$ 60.86    75.4   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Общество/

В Самаре открылся первый пункт проката инновационных средств реабилитации для инвалидов

В центре Самары в доме №87/89 на улице Фрунзе начал работу первый в нашей области пункт «Предоставление технических средств реабилитации людям с инвалидностью». Их и в целом по стране очень немного. Технические средства - современные кресла-коляски повышенной проходимости с электроприводом, раскладные телескопические пандусы, ходунки, шагоходы, трости - выдают бесплатно. Здесь ждут людей с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят быть мобильнее, активнее.

Идея пошла в народ
В церемонии открытия пункта участвовали представители органов власти города и региона, кураторы проекта и активные горожане с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды сидели в зале в своих колясках, но с большим интересом поглядывали в сторону «автопарка», который выстроился вдоль стен и уже готов служить первым клиентам. Всего более 40 единиц инватехники, причем почти все инновационные образцы появились в нашем городе впервые.

Проект «Жизнь - в движении» придумала и реализует команда самарской региональной молодежной организации «Инклюзивный клуб добровольцев». Идея наших ребят была поддержана и профинансирована Фондом президентских грантов. Причем в прошлом году клуб выиграл два гранта и привлек из федерального центра на социальное развитие нашей области 112 млн рублей.

Активисты клуба - молодые ребята с инвалидностью. Но они привыкли не сдаваться обстоятельствам, а генерировать идеи и действовать.

- Это проект-эксперимент, - говорит директор Инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев. - С появлением пункта выдачи инватехники каждый житель региона, которому требуется помощь в передвижении, сможет бесплатно получить во временное пользование необходимое оборудование. Проект доступен и для жителей, и для организаций, которые стремятся сделать свои площадки открытыми и доступными для всех категорий граждан. Раньше мы об этом только мечтали, а теперь можно попробовать протестировать эту технику с уникальными характеристиками и, возможно, в дальнейшем включить ее в свою программу реабилитации.

Берем, но обязуемся беречь
Технику дают на прокат не более чем на три дня. Такой срок аренды обоснован основной целью проекта - максимально охватить всех, кто хочет жить активной жизнью, несмотря на особенности здоровья. Воспользоваться услугами пункта может любой человек с ограниченными возможностями, который планирует посетить городское мероприятие, культурное учреждение или просто погулять по городу, но не имеет необходимых ресурсов.

Если решитесь освоить новые средства передвижения, обращайтесь в пункт выдачи и оговаривайте удобное для вас время. Сначала кураторы проекта проведут мастер-класс, расскажут о правилах пользования техникой, управление которой требует некоторых навыков. Если вы не уверены в своих водительских возможностях, на помощь придут волонтеры. С ними, добровольными помощниками, уже начались занятия. Инициаторы проекта рассчитывают на отвественность и порядочность своих клиентов. Техника дается безвозмездно, но обращаться с ней нужно бережно, чтобы максимально продлить ходовые качества «автопарка».

- Мы планируем принимать активное участие в мероприятиях Чемпионата миру по футболу. В августе инватехника будет использоваться на молодежном форуме «iВолга». У нас там развернется целый инклюзивный городок - приедут 50 ребят с инвалидностью. Многие из них наверняка захотят попробовать передвигаться на таком «вездеходе» по фестивальной поляне, - сообщил Транцев. - И в Самаре пункт выдачи специально появился в историческом центре. Здесь проходит много событий, на которых люди с инвалидностью хотят побывать. Рядом пешеходная зона, набережная, проходят экскурсионные маршруты. Мы хотим, чтобы все мероприятия в городе стали инклюзивными.

По Ленинградской и далее
В первый же день после прохождения краткого «курса молодого водителя» в путь по городу на кресле-коляске с электроприводом отправился Геворг Хаждаян. Молодому человеку 28 лет, он с детства имеет ограничения в движении. На перспективу комфортно проехать по городу почти 30 километров - именно на столько хватает зарядки колясочного аккумулятора - отреагировал с готовностью и азартом. Отправился в компании с помощником и телегруппой по улице Ленинградской к Волге, далее по набережной, затем пошел подъем к площади имени Куйбышева…

- Да, «машина» скоростная и маневренная, в отличие от моей домашней коляски с ручным приводом, - комментирует Геворг. - В пункте объяснили правила управления, и мне потом было легко разобраться с переключением скоростей, использованием спецустройства для преодоления бордюров. Думаю, буду брать такие коляски для выезда на мероприятия. Интересных мест много - и театр, и кино, и турбазы, где очень хотел бы побывать.

Комментарии
Оксана Низовцева, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области:
- У нас в регионе уже больше 10 лет при центрах социального обслуживания населения работают пункты проката технических средств реабилитации для людей с инвалидностью. Но они не идут ни в какое сравнение с техникой, которая есть в пункте, открытом инициативной молодежью из Инклюзивного клуба добровольцев. Это уникальный и очень нужный проект. Сейчас все больше людей с инвалидностью занимают активную жизненную позицию, и в области многое для них делается, начиная с образовательных программ и заканчивая спартакиадами, фестивалями, экскурсиями. Для участия во всех этих мероприятиях и пригодятся те технические средства, которые есть в новом пункте и могут компенсировать неудобства в передвижении. Скоро праздники - 1 и 9 Мая, и горожане смогут воспользоваться креслами-колясками с электроприводом, чтобы побывать на массовых мероприятиях. Впереди игры Чемпионата мира по футболу и фестиваль болельщиков. Мы очень надеемся, что новые технические средства будут востребованы в период турнира. Совместная конструктивная работа с общественниками будет продолжена. Еще многое предстоит сделать, чтобы город стал удобным для всех групп населения.

Екатерина Щинина, начальник отдела молодежной политики городского департамента культуры и молодежной политики:
- Открытие подобного пункта - это большая помощь горожанам. В первую очередь в психологическом плане. Молодые люди переживают, что не могут быть достаточно мобильны, ограничены в посещении многих интересных событий, праздников. Мы видели, как у ребят загораются глаза, когда они понимают, какие возможности дают им новые средства реабилитации, приспособленные ездить по лестницам, преодолевать значительные уклоны. У ребят появляется вкус к жизни. Когда появляются новые возможности для удобного и безопасного передвижения, возрастает качество жизни. Со стороны органов власти и этому, и другим подобным социально значимым проектам будет оказываться всяческая поддержка. По нашим предварительным подсчетам, в Самаре как минимум 100 человек с инвалидностью теперь выйдут за пределы дома. Это те люди, которые прежде либо стеснялись своего положения, либо у них не было технической возможности.
Дата: 19 апреля 2018 , 12:27
272
Автор текста: Ирина Шабалина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
В Самаре открылся первый пункт проката инновационных средств реабилитации для инвалидов
19 апреля 2018
272
В Самаре открылся первый пункт проката инновационных средств реабилитации для инвалидов
Как благотворители меняют Самару
17 апреля 2018
310
Как благотворители меняют Самару
Открыт прием заявок на конкурс изобретений по энергосбережению
3 апреля 2018
428
Открыт прием заявок на конкурс изобретений по энергосбережению
Из Волгаря до площади Революции запустили новый автобусный маршрут
3 апреля 2018
613
Из Волгаря до площади Революции запустили новый автобусный маршрут
Фасады самарских высоток украсят полотна художников
24 марта 2018
799
Фасады самарских высоток украсят полотна художников
Ведущая солистка Самарского академического театра оперы и балета Вероника Землякова о буднях балерины
22 марта 2018
1213
Ведущая солистка Самарского академического театра оперы и балета Вероника Землякова о буднях балерины
200 детсадов и 30 больниц: сколько объектов построил легендарный трест № 11 в Самаре за 75 лет
20 марта 2018
796
200 детсадов и 30 больниц: сколько объектов построил легендарный трест № 11 в Самаре за 75 лет
Сбербанк начал выдавать льготные займы семьям с детьми
13 марта 2018
321
Сбербанк начал выдавать льготные займы семьям с детьми
Город выделит дополнительные средства на содержание приютов для животных
6 марта 2018
609
Город выделит дополнительные средства на содержание приютов для животных
Лента новостей
19 апреля 2018 , 17:00
208
Стала известна цена билетов на тестовые матчи на «Самара Арене»
Первая игра пройдет на стадионе 28 апреля, самарские «Крылья Советов» сыграют с...
19 апреля 2018 , 15:14
247
В начале мая состоятся торги на разработку проектной документации по капремонту школы № 46
Подрядчик должен будет включить в план демонтаж внутренних инженерных сетей, обеспечение...
19 апреля 2018 , 15:05
161
Оплатите услуги ЖКХ и получите шанс выиграть 100 тысяч рублей
Сбербанк предлагает жителям Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской,...
19 апреля 2018 , 14:56
337
На территории Орлова оврага в Самаре могут построить школу на 1300 мест
В этом году на развитие массива выделят 29,5 млн рублей.
19 апреля 2018 , 14:26
178
Ремонт здания областного Арбитража на Самарской планируют завершить к концу 2019 года
Сегодня суд располагается в здании, которое арендует на улице Авроры.
19 апреля 2018 , 14:18
712
На М-5 у ГЭС КамАЗ протаранил четыре легковушки
ДТП произошло утром в четверг, 19 апреля, на 971 километре автодороги в Жигулевске.
19 апреля 2018 , 14:16
187
Муниципальные власти и жители помогут оценить работу УК
В четверг, 19 апреля, в Общественной палате Самарской области состоялось заседание рабочей...
19 апреля 2018 , 15:42
174
В Самаре показали спектакль по произведениям Исаака Бабеля
В театре «Камерная сцена» премьера - «Первая любовь» по произведениям...
19 апреля 2018 , 12:27
272
В Самаре открылся первый пункт проката инновационных средств реабилитации для инвалидов
В центре Самары в доме №87/89 на улице Фрунзе начал работу первый в нашей области пункт...
19 апреля 2018 , 12:16
181
Самое самарское. Наш Ленин
Сегодня мы, с радостью или нет, должны признать - идеи Ленина и его образ живы поныне. Но будет...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3007
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
2312
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2262
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
1808
Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
1525
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
1050
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
848
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1151
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
О том, зачем он прибыл в  Самару и какие прогнозы дает на  предстоящие матчи, - в...
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
2 апреля 2018
603
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
Самарская область заняла первое место по явке на выборы среди 13 регионов
21 марта 2018
446
Самарская область заняла первое место по явке на выборы среди 13 регионов
Политический консультант Андрей Колядин считает, что это один из лучших показателей по динамике...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.