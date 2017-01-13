В Самаре открылась выставка уникальных подлинных документов XIX века
13 января, в День Самарской губернии, в выставочном зале Российского государственного архива в Самаре состоялось торжественное открытие выставки подлинных документов XIX века, связанных с проведением реформ, инициированных царем Александром II. Она подготовлена сотрудниками Центрального госархива Самарской области.
На открытии выставки присутствовали крупные самарские историки, краеведы, архивные работники, представители общественности и депутатского корпуса Самары и Самарской губернии. Был зачитан приветственный адрес от губернатора Николая Меркушкина, который выразил надежду на то, что подобные мероприятия привлекут еще больше самарцев к изучению истории родного края.
Профессор Петр Кабытов в своем выступлении подчеркнул важность реформ, которые были призваны обеспечить мирную эволюцию общества.
Краевед Александр Завальный привлек внимание к развитию земской медицины и образования в Самаре.
Архивариусы с гордостью продемонстрировали аттестат Нобелевского лауреата Николая Семенова, который учился в Самарском реальном училище.
Документы, представленные на выставке, в большинстве своем являются подлинниками. Они отражают подготовку, проведение и результаты беспрецедентных по масштабу преобразований во всех сферах жизни губернии: создание органов земского и городского самоуправления, окружного суда, отделения государственного банка, введение всеобщей воинской повинности, открытие множество учреждений начального и среднего образования. Каждой из этих реформ посвящен особый раздел экспозиции. Здесь же каждый желающий может присесть за стол чиновника XIX века, на котором рядом с пером и чернильницей лежит огромный том свода законов Российской империи.
На открытии выставки присутствовали крупные самарские историки, краеведы, архивные работники, представители общественности и депутатского корпуса Самары и Самарской губернии. Был зачитан приветственный адрес от губернатора Николая Меркушкина, который выразил надежду на то, что подобные мероприятия привлекут еще больше самарцев к изучению истории родного края.
Профессор Петр Кабытов в своем выступлении подчеркнул важность реформ, которые были призваны обеспечить мирную эволюцию общества.
Краевед Александр Завальный привлек внимание к развитию земской медицины и образования в Самаре.
Архивариусы с гордостью продемонстрировали аттестат Нобелевского лауреата Николая Семенова, который учился в Самарском реальном училище.
Документы, представленные на выставке, в большинстве своем являются подлинниками. Они отражают подготовку, проведение и результаты беспрецедентных по масштабу преобразований во всех сферах жизни губернии: создание органов земского и городского самоуправления, окружного суда, отделения государственного банка, введение всеобщей воинской повинности, открытие множество учреждений начального и среднего образования. Каждой из этих реформ посвящен особый раздел экспозиции. Здесь же каждый желающий может присесть за стол чиновника XIX века, на котором рядом с пером и чернильницей лежит огромный том свода законов Российской империи.
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