В Самаре открылась выставка уникальных подлинных документов XIX века

На открытии выставки присутствовали крупные самарские историки, краеведы, архивные работники, представители общественности и депутатского корпуса Самары и Самарской губернии. Был зачитан приветственный адрес от губернатора Николая Меркушкина, который выразил надежду на то, что подобные мероприятия привлекут еще больше самарцев к изучению истории родного края.Профессор Петр Кабытов в своем выступлении подчеркнул важность реформ, которые были призваны обеспечить мирную эволюцию общества.Краевед Александр Завальный привлек внимание к развитию земской медицины и образования в Самаре.Архивариусы с гордостью продемонстрировали аттестат Нобелевского лауреата Николая Семенова, который учился в Самарском реальном училище.Документы, представленные на выставке, в большинстве своем являются подлинниками. Они отражают подготовку, проведение и результаты беспрецедентных по масштабу преобразований во всех сферах жизни губернии: создание органов земского и городского самоуправления, окружного суда, отделения государственного банка, введение всеобщей воинской повинности, открытие множество учреждений начального и среднего образования. Каждой из этих реформ посвящен особый раздел экспозиции. Здесь же каждый желающий может присесть за стол чиновника XIX века, на котором рядом с пером и чернильницей лежит огромный том свода законов Российской империи.