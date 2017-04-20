В Самаре обсудили меры по борьбе с «кризисом антибиотикотерапии»
Вчера в стенах Самарского государственного медицинского университета прошла пресс-конференция на тему методов сдерживания антибиотикорезистентности в России. О том, что такое антибиотикорезистентность и какую угрозу она представляет для современного общества, рассказал доктор медицинских наук, профессор, президент «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов» Сергей Яковлев.
По его словам, на сегодняшний день наблюдается так называемый «кризис антибиотиков». Он связан с ростом антибиотикорезистентности, то есть устойчивости микробов к антибиотикам, а также с глобальным распространением устойчивых микробов по всему миру.
Для нашей страны эта тема особенно актуальна, поскольку в России не производятся современные антибактериальные препараты полного цикла, то есть от молекулы до лекарственного препарата.
- Молекулы закупаются за рубежом, а это уже вопрос национальной безопасности. Также нет перспективы разработки новых антибиотиков, так как вся научная база по изучению новых антибиотиков закончилась более 15 лет назад, - пояснил Сергей Яковлев.
В 2001 году эксперты ВОЗ впервые высказали тревогу о судьбе антибиотиков как противоинфекционных лекарственных препаратов, а в 2014 году предупредили общество о возможном наступлении «доантибиотической эры», когда антибиотики перестанут побеждать микробы.
Проблема антибиотикорезистентности является краеугольной для медицины, поскольку является существенной проблемой пребывания в больницах и стационарах и создает угрозу для развития высоких технологий в медицине – трансплантации костного мозга, органов, имплантации суставов, операций на сердце и сосудах. Кроме того, эта проблема также является социальной и экономической, поскольку создает существенные финансовые затраты.
По официальным данным, 25 тысяч человек в странах Евросоюза ежегодно умирают по причине инфекций, вызванных полирезистентными бактериями. При этом в последние годы наблюдается регресс в разработке новых антибиотиков. Он связан с тем, что весьма сложно найти новую мишень в микробной клетке, чтобы преодолеть устойчивость.
- Мы произошли от общего предшественника, однако микробы стали развиваться в одном направлении, а живые организмы пошли по другому пути, в результате чего у микробов сформировались прокариотические клетки, а у живых организмов эукариотические. После расшифровки генома оказалось, что эти клетки на 70% совпадают, то есть искать мишень для действия антибиотика нужно только в 30%, иначе антибиотик, убивая микроб, будет убивать и нас, - объяснил Сергей Яковлев, отметив, что за последние 30 лет появилось только 2 вида новых антибиотиков.
По словам специалистов, говоря о мерах по сдерживанию антибиотикорезистентности, необходимо выделить несколько критериев. В частности, нужно иметь в виду, что 80% острых респираторных заболеваний не должны лечиться антибиотиками, исключая такие заболевания, как пневмония, воспаление легких, хронический бронхит, ангина. Кроме того, необходимо ограничить свободную продажу антибиотиков в аптеках, а также ввести государственный контроль за их использованием в агроиндустрии и ветеринарии. Что же касается врачей, то им также следует рационально назначать антибиотики.
По его словам, на сегодняшний день наблюдается так называемый «кризис антибиотиков». Он связан с ростом антибиотикорезистентности, то есть устойчивости микробов к антибиотикам, а также с глобальным распространением устойчивых микробов по всему миру.
Для нашей страны эта тема особенно актуальна, поскольку в России не производятся современные антибактериальные препараты полного цикла, то есть от молекулы до лекарственного препарата.
- Молекулы закупаются за рубежом, а это уже вопрос национальной безопасности. Также нет перспективы разработки новых антибиотиков, так как вся научная база по изучению новых антибиотиков закончилась более 15 лет назад, - пояснил Сергей Яковлев.
В 2001 году эксперты ВОЗ впервые высказали тревогу о судьбе антибиотиков как противоинфекционных лекарственных препаратов, а в 2014 году предупредили общество о возможном наступлении «доантибиотической эры», когда антибиотики перестанут побеждать микробы.
Проблема антибиотикорезистентности является краеугольной для медицины, поскольку является существенной проблемой пребывания в больницах и стационарах и создает угрозу для развития высоких технологий в медицине – трансплантации костного мозга, органов, имплантации суставов, операций на сердце и сосудах. Кроме того, эта проблема также является социальной и экономической, поскольку создает существенные финансовые затраты.
По официальным данным, 25 тысяч человек в странах Евросоюза ежегодно умирают по причине инфекций, вызванных полирезистентными бактериями. При этом в последние годы наблюдается регресс в разработке новых антибиотиков. Он связан с тем, что весьма сложно найти новую мишень в микробной клетке, чтобы преодолеть устойчивость.
- Мы произошли от общего предшественника, однако микробы стали развиваться в одном направлении, а живые организмы пошли по другому пути, в результате чего у микробов сформировались прокариотические клетки, а у живых организмов эукариотические. После расшифровки генома оказалось, что эти клетки на 70% совпадают, то есть искать мишень для действия антибиотика нужно только в 30%, иначе антибиотик, убивая микроб, будет убивать и нас, - объяснил Сергей Яковлев, отметив, что за последние 30 лет появилось только 2 вида новых антибиотиков.
По словам специалистов, говоря о мерах по сдерживанию антибиотикорезистентности, необходимо выделить несколько критериев. В частности, нужно иметь в виду, что 80% острых респираторных заболеваний не должны лечиться антибиотиками, исключая такие заболевания, как пневмония, воспаление легких, хронический бронхит, ангина. Кроме того, необходимо ограничить свободную продажу антибиотиков в аптеках, а также ввести государственный контроль за их использованием в агроиндустрии и ветеринарии. Что же касается врачей, то им также следует рационально назначать антибиотики.
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