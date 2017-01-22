В Самаре обсудили качество оказания услуг медучреждениями региона

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Как рассказал вчера на встрече с журналистами заместитель регионального министра - руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко, независимая оценка - это форма общественного контроля условий оказания услуг медицинскими организациями, которая основывается на мнении пациентов и проводится не реже одного раза в три года общественным советом, созданным при ведомстве.Он пояснил, что исследование проводится путем заполнения анонимных анкет, разработанных на федеральном уровне. В 2015 году эта процедура велась в бумажной форме, и было получено 6,5 тысячи мнений по 18 медучреждениям. С помощью электронной формы анкетирования в 2016 году собрали 64,5 тысячи откликов уже по 77 организациям. Такой большой охват позволил Самарской области в сравнении с другими территориями занять в Приволжском федеральном округе первое место.Пациенты оценивали учреждения по пяти направлениям: открытость, условия пребывания, отношение персонала, время ожидания приема, удовлетворенность оказанием медпомощи.По результатам подсчетов, как разъяснил Вдовенко, каждому учреждению были выставлены баллы и сформирован рейтинг медицинских учреждений. Ознакомиться с ним можно на сайте министерства здравоохранения Самарской области.Подводя итоги независимой оценки по охваченным за два года учреждениям, председатель общественного совета при региональном министерстве Сергей Измалков заметил: показатель удовлетворенности оказанием медицинской помощи в сельской местности гораздо выше, чем в городах. Он объяснил это тем, что требования в глубинке существенно ниже. Также эксперты отметили необходимость повышения у медперсонала доброжелательности к пациенту, увеличения количества полезной и доступной информации, как на сайтах учреждений, так и в открытом доступе на стендах.Лидером по многим показателям стал Самарский областной кожно-венерологический диспансер.Больше 70 баллов (при максимуме в 73) среди прошедших независимую оценку поликлиник набрали также областной наркологический диспансер, областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В.Постникова, областной клинический кардиологический диспансер, областной госпиталь для ветеранов войн, областная клиническая больница им. В.Д.Середавина, детская клиническая больница №1 имени Н.Н.Ивановой, офтальмологическая больница им. Т.И.Ерошевского, областной онкологический диспансер, медицинская компанияИДК, медицинский центр «Династия».Лучшими стационарными учреждениями, по оценке пациентов, стали областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, кардиологический диспансер, городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко, областная клиническая больница им. В. Д. Середавина, Самарская клиническая гериатрическая больница и офтальмологическая больница им. Т. И. Ерошевского.Наибольшее недовольство у самарцев вызвала городская больница №5.Проанализировав результаты независимой оценки, общественный совет разработал рекомендации по улучшению качества оказания услуг для каждой лечебной организации. А также направил в министерство данные по тому, какие учреждения требуют ремонта, дополнительного количества медперсонала, нового оборудования и другие.Но, как отметил Сергей Вдовенко, часть проблем можно решить организационными методами при грамотном руководстве:- Что и было сделано многими учреждениями после обобщения результатов независимой оценки 2015 года.Заместитель министра также подчеркнул, что сбор мнений о качестве медицинских услуг продолжается.- Каждый пациент может высказать свое мнение о любом медучреждении Самары и региона, заполнив анкету на сайте областного и федерального министерства, - сказал он. - Затем все данные будут собраны, проанализированы для того, чтобы принять меры, повысить уровень качества медицинских услуг и тем самым помочь населению с комфортом сохранять и поддерживать свое здоровье.