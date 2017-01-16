В Самаре обсудили благоустройство гостевых маршрутов

До начала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм остается ровно полтора года. Самара как один из городов-организаторов продолжает реализацию программы подготовки, чтобы достойно встретить участников и болельщиков первенства планеты.

Вчера мэр Олег Фурсов провел расширенное совещание, посвященное благоустройству территорий, по которым проходят так называемые гостевые маршруты.Главы районных администраций предоставили дефектные ведомости, по которым будет выстраиваться работа в этом году. Документы включают в себя мельчайшие детали - от ремонта канализационных колодцев на тротуарах до реконструкции фасадов и обновления кровель многоквартирных домов.Помимо бюджетных средств в улучшение эстетичного облика города вкладываются и меценаты. В частности, из внебюджетных средств в Ленинском районе удалось провести комплексный ремонт 33 фасадов и посадить 315 новых деревьев.- Дефектные ведомости составлялись совместно с советом районных депутатов, органами территориального общественного самоуправления, управляющими компаниями. Формирование эстетичной городской среды требует ежедневной работы. Где-тооткололась плитка с пешеходной дорожки, поблекла краска на фасаде дома. Эти дефекты исправляются постоянно, - сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов.Глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова рассказала о работе с владельцами 28 видовых объектов. Например, собственники здания Центрального автовокзала запланировали капитальный ремонт.- Благоустройство площадей вокруг автовокзала - замечательный вклад в реконструкцию именно этой части Октябрьскогорайона, - считает Алла Волчкова. К озеленению и благоустройству прилегающих территорий районы подключают владельцевкафе и ресторанов. Отдельный вклад вносят вузы. В частности, обсуждается обустройство общежитий Самарского университета.Сейчас меняются требования к вывескам и рекламным конструкциям, все большее внимание будет уделяться тому, чтобы они гармонично вписывались в городское пространство. Вместе с cоветами районных депутатов планируются обрезка и кронирование деревьев, обновление газонов. Олег Фурсов поручил подчиненным сделать акцент на эстетичном оформлении зеленых насаждений, особенно на оживленных магистралях и возле знаковых объектов.В конце совещания глава Самары отметил, что проделана большая работа по формированию и уточнению дефектных ведомостей, определены основные источники финансирования необходимых мероприятий.- Уже выполнена значительная часть работ по обновлению фасадов многоквартирных домов и объектов культурного наследия, ремонту дорожного полотна. Тем не менее предстоит сделать еще многое. Мы понимаем, что экономическая ситуация по-прежнему очень непростая, поэтому ищем дополнительные источники финансирования, в том числе внебюджетные вливания, - резюмировал мэр.• Подготовка к мировому футбольному первенству выходит практически на финишную прямую. И то, что город понимает важность этого события, должно чувствоваться буквально на въезде. В прошлом году мы сделали въездную группу на Южномшоссе, она уже стала радовать жителей, которые пользуются той дорогой. Работы там продолжатся. Появятся специальные приветственные конструкции, будет оформлен склон. Всего въездов в Самару шесть, четыре из них в течение года будут оформлены в новом стиле. Мы увидим и подсветку, и новые краски, и современные газоны, и цветочные композиции. Они будут радовать как жителей, так и туристов, которых мы ждем в 2018 году.