В Самаре обсудили благоустройство гостевых маршрутов
До начала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм остается ровно полтора года. Самара как один из городов-организаторов продолжает реализацию программы подготовки, чтобы достойно встретить участников и болельщиков первенства планеты.
Вчера мэр Олег Фурсов провел расширенное совещание, посвященное благоустройству территорий, по которым проходят так называемые гостевые маршруты.
Главы районных администраций предоставили дефектные ведомости, по которым будет выстраиваться работа в этом году. Документы включают в себя мельчайшие детали - от ремонта канализационных колодцев на тротуарах до реконструкции фасадов и обновления кровель многоквартирных домов.
Помимо бюджетных средств в улучшение эстетичного облика города вкладываются и меценаты. В частности, из внебюджетных средств в Ленинском районе удалось провести комплексный ремонт 33 фасадов и посадить 315 новых деревьев.
- Дефектные ведомости составлялись совместно с советом районных депутатов, органами территориального общественного самоуправления, управляющими компаниями. Формирование эстетичной городской среды требует ежедневной работы. Где-то
откололась плитка с пешеходной дорожки, поблекла краска на фасаде дома. Эти дефекты исправляются постоянно, - сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов.
Глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова рассказала о работе с владельцами 28 видовых объектов. Например, собственники здания Центрального автовокзала запланировали капитальный ремонт.
- Благоустройство площадей вокруг автовокзала - замечательный вклад в реконструкцию именно этой части Октябрьского
района, - считает Алла Волчкова. К озеленению и благоустройству прилегающих территорий районы подключают владельцев
кафе и ресторанов. Отдельный вклад вносят вузы. В частности, обсуждается обустройство общежитий Самарского университета.
Сейчас меняются требования к вывескам и рекламным конструкциям, все большее внимание будет уделяться тому, чтобы они гармонично вписывались в городское пространство. Вместе с cоветами районных депутатов планируются обрезка и кронирование деревьев, обновление газонов. Олег Фурсов поручил подчиненным сделать акцент на эстетичном оформлении зеленых насаждений, особенно на оживленных магистралях и возле знаковых объектов.
В конце совещания глава Самары отметил, что проделана большая работа по формированию и уточнению дефектных ведомостей, определены основные источники финансирования необходимых мероприятий.
- Уже выполнена значительная часть работ по обновлению фасадов многоквартирных домов и объектов культурного наследия, ремонту дорожного полотна. Тем не менее предстоит сделать еще многое. Мы понимаем, что экономическая ситуация по-прежнему очень непростая, поэтому ищем дополнительные источники финансирования, в том числе внебюджетные вливания, - резюмировал мэр.
Комментарий:
Олег Фурсов, глава Самары:
• Подготовка к мировому футбольному первенству выходит практически на финишную прямую. И то, что город понимает важность этого события, должно чувствоваться буквально на въезде. В прошлом году мы сделали въездную группу на Южном
шоссе, она уже стала радовать жителей, которые пользуются той дорогой. Работы там продолжатся. Появятся специальные приветственные конструкции, будет оформлен склон. Всего въездов в Самару шесть, четыре из них в течение года будут оформлены в новом стиле. Мы увидим и подсветку, и новые краски, и современные газоны, и цветочные композиции. Они будут радовать как жителей, так и туристов, которых мы ждем в 2018 году.
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