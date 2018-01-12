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В Самаре начался набор в школу вожатского мастерства

Подать заявки могут молодые люди от 16 до 30 лет.

Занятия пройдут с февраля по май. Выпускникам, успешно сдавшим экзамены, будет выдан именной сертификат. В школе вожатского мастерства участники получат навыки организации массовых мероприятий, знания о психологических особенностях детей, навыки разработки игр, конкурсов, упражнений, тематических смен.

Более 300 выпускников школы прошлых лет работали в детских лагерях Самары, Самарской области и Краснодарского края («Орленок», «Тополенок», «Жигулевский Артек», «Черноморец»).

Будущим вожатым нужно направить заявку на электронную почту mcsamara@mail.ru (с пометкой «Школа вожатых») или по адресу: ул. Гагарина, 86. Заявки на обучение принимаются до 2 февраля 2018 года.

 
Дата: 12 января 2018 , 12:07
195
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: samadm.ru
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