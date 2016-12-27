В Самаре на главной городской площади зажглась праздничная иллюминация
Праздничная иллюминация на главной городской елке загорелась сегодня, в 16:50.
Огни включили специалисты МП «Самарагорсвет». 22-метровая хвойная красавица украшена 28 световыми панно «Свеча». Кроме того, на ней развешено 385 метров гирлянд с LED-лампами и 688 метров гирлянд «Нить». Также елка украшена 600 новогодними шарами красного, золотого и серебристого цветов.
Сегодня же на площади заработало световое панно «Самара».
Впервые в этом году ледяные скульптуры оснащены светодиодной подсветкой. На площади расположился ряд скульптур: барельеф со стилистическими элементами самарской крепости (башнями и крепостным забором), монумент «Ракета», крепость «Шипка», стела «Ладья», монумент «Крылья», композиция «Капля» с пейзажем внутри, макет стадиона «Самара Арена», Дед Мороз и Снегурочка, а также уже полюбившийся горожанам ледовый трон. Напомним, что все фигуры изготовлены из уральского озерного льда питерскими художниками-скульпторами.
По традиции как саму площадь, так и прилегающую к ней территорию украшают световыми фигурами. Уже работает иллюминационная композиция «Дед Мороз в санях». На днях появятся «Снежинка» и «Зимний лес».
К 30 декабря будет готов еще один сюрприз: впервые на площади разместится светодиодная конструкция в виде мяча высотой более 5 метров.
Иллюминация будет включаться вместе с остальным уличным освещением ориентировочно около 17:00, а выключаться в 8:30.
Сегодня же на здании Театра оперы и балеты было впервые показано светодинамическое шоу, которое горожане смогут наблюдать каждый день до 30 декабря по вечерам.
Огни включили специалисты МП «Самарагорсвет». 22-метровая хвойная красавица украшена 28 световыми панно «Свеча». Кроме того, на ней развешено 385 метров гирлянд с LED-лампами и 688 метров гирлянд «Нить». Также елка украшена 600 новогодними шарами красного, золотого и серебристого цветов.
Сегодня же на площади заработало световое панно «Самара».
Впервые в этом году ледяные скульптуры оснащены светодиодной подсветкой. На площади расположился ряд скульптур: барельеф со стилистическими элементами самарской крепости (башнями и крепостным забором), монумент «Ракета», крепость «Шипка», стела «Ладья», монумент «Крылья», композиция «Капля» с пейзажем внутри, макет стадиона «Самара Арена», Дед Мороз и Снегурочка, а также уже полюбившийся горожанам ледовый трон. Напомним, что все фигуры изготовлены из уральского озерного льда питерскими художниками-скульпторами.
По традиции как саму площадь, так и прилегающую к ней территорию украшают световыми фигурами. Уже работает иллюминационная композиция «Дед Мороз в санях». На днях появятся «Снежинка» и «Зимний лес».
К 30 декабря будет готов еще один сюрприз: впервые на площади разместится светодиодная конструкция в виде мяча высотой более 5 метров.
Иллюминация будет включаться вместе с остальным уличным освещением ориентировочно около 17:00, а выключаться в 8:30.
Сегодня же на здании Театра оперы и балеты было впервые показано светодинамическое шоу, которое горожане смогут наблюдать каждый день до 30 декабря по вечерам.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
27 декабря 2016
155
26 декабря 2016
409
25 декабря 2016
778
25 декабря 2016
987
22 декабря 2016
22
21 декабря 2016
979
2
20 декабря 2016
865
27 декабря 2016 , 21:45
107
Инцидент произошел 26 декабря в квартире на ул. 22 Партсъезда в Советском районе.
27 декабря 2016 , 19:50
155
Праздничная иллюминация на главной городской елке загорелась сегодня, в 16:50.
27 декабря 2016 , 16:05
97
Сейчас на спортивном объекте остеклены и уже отапливаются помещения первого этажа, продолжается...
27 декабря 2016 , 15:50
152
В Самарском государственном техническом университете состоялся кулинарный поединок.
27 декабря 2016 , 15:49
146
В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший...
27 декабря 2016 , 15:26
153
В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Были и...
27 декабря 2016 , 15:18
112
В новом году расширить свой бизнес или открыть новый станет легче с кредитами от...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11 декабря 2016
12173
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7683
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6638
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6604
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
1015
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
28 ноября 2016
295
В декабре 1941 года на улице Степана Разина, 48 начало работать эвакуированное из Москвы...
28 ноября 2016
925
По данным полиции, организатор группы - ранее неоднократно судимый 43-летний житель Сызранского...
28 ноября 2016
419
В ближайшие два дня температура воздуха днем повысится до положительных значений.