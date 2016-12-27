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В Самаре на главной городской площади зажглась праздничная иллюминация

 Праздничная иллюминация на главной городской елке загорелась сегодня, в 16:50.



Огни включили специалисты МП «Самарагорсвет». 22-метровая хвойная красавица украшена 28 световыми панно «Свеча». Кроме того, на ней развешено 385 метров гирлянд с LED-лампами и 688 метров гирлянд «Нить». Также елка украшена 600 новогодними шарами красного, золотого и серебристого цветов.

Сегодня же на площади заработало световое панно «Самара».

Впервые в этом году ледяные скульптуры оснащены светодиодной подсветкой. На площади расположился ряд скульптур: барельеф со стилистическими элементами самарской крепости (башнями и крепостным забором), монумент «Ракета», крепость «Шипка», стела «Ладья», монумент «Крылья», композиция «Капля» с пейзажем внутри, макет стадиона «Самара Арена», Дед Мороз и Снегурочка, а также уже полюбившийся горожанам ледовый трон. Напомним, что все фигуры изготовлены из уральского озерного льда питерскими художниками-скульпторами.
По традиции как саму площадь, так и прилегающую к ней территорию украшают световыми фигурами. Уже работает иллюминационная композиция «Дед Мороз в санях». На днях появятся «Снежинка» и «Зимний лес».

К 30 декабря будет готов еще один сюрприз: впервые на площади разместится светодиодная конструкция в виде мяча высотой более 5 метров.

Иллюминация будет включаться вместе с остальным уличным освещением ориентировочно около 17:00, а выключаться в 8:30.

Сегодня же на здании Театра оперы и балеты было впервые показано светодинамическое шоу, которое горожане смогут наблюдать каждый день до 30 декабря по вечерам.
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Дата: 27 декабря 2016 , 19:50
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Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: Владимир Пермяков, Екатерина Елизарова
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