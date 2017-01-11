В Самаре на 27,9% превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом
По данным за неделю со 2 по 8 января в городе официально было зарегистрировано 6 168¸ а по области – 10 315 случаев.
Как сообщает управление регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю наблюдается превышение недельных эпидпорогов по совокупному населению Самарской области на 18,6%, по Самаре - на 27,9%, в том числе среди лиц старше 15 лет на 25% и 38,6% соответственно.
Как ранее сообщал sgpress.ru, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в городе и высоким уровнем заболеваемости среди населения департамент образования рекомендовал самарским школам продлить новогодние каникулы до 13 января.
Как сообщает управление регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю наблюдается превышение недельных эпидпорогов по совокупному населению Самарской области на 18,6%, по Самаре - на 27,9%, в том числе среди лиц старше 15 лет на 25% и 38,6% соответственно.
Как ранее сообщал sgpress.ru, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в городе и высоким уровнем заболеваемости среди населения департамент образования рекомендовал самарским школам продлить новогодние каникулы до 13 января.
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