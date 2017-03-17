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В Самаре капитально отремонтируют Дворец культуры на площади Кирова

Об этом стало известно в рамках празднования 75-летия Кировского района. С юбилеем жителей поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Говоря о благоустройстве района, глава региона отметил, что в скором времени будет капитально отремонтирован ДК Литвинова, расположенный на площади Кирова.
Николай Меркушкин сообщил, на проектно-сметную документацию по объекту уже выделены первые 9 млн рублей.

Кроме того, в этом году будут отремонтированы 18 улиц района и появятся 10 спортивных площадок. В рамках подготовки к грядущему мундиалю в районе Радиоцентра появятся велотрек, ледовый и дворец водных видов спорта. Рядом расположится научный «Гагарин-центр», первые корпуса которого начнут возводить уже в этом году.
Дата: 17 марта 2017 , 14:30
247
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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