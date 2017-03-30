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В Самаре фестиваль «Франкофония-2017» открылся смотром театральных коллективов

Вот уже несколько лет подряд «Альянс Франсез Самара» при поддержке посольства Франции и Института французского языка проводит в нашем городе фестиваль «Франкофония».

Это целая серия мероприятий, рассказывающих жителям нашего города о культуре стран, в которых основным или одним из основных государственных языков является французский. По традиции в рамках «Франкофонии» проходят поэтические и театральные фестивали, а также конкурсы лучших исполнителей песен на французском языке. Школьники и студенты, изучающие французский, слушатели курсов, проводимых «Альянс Франсез», с удовольствием участвуют во всех этих мероприятиях. К ним с каждым годом присоединяется все больше иностранных студентов, которые выбирают вузы Самары для получения высшего образования. В последние годы на самарский праздник французского языка стали приезжать поклонники культуры этой европейской страны из разных городов России.

- Мы очень рады, что в этом году к нам приехали студенты из Оренбурга, которые привезли на фестиваль свой спектакль на французском языке, - говорит сотрудник «Альянс Франсез» Юлия Гареева.

21 марта в Центре социализации молодежи прошел фестиваль франкофонных театров, который является первым крупным мероприятием нынешней «Франкофонии». На фестивале показаны четыре спектакля, каждый из них был отмечен членами жюри. Оценку постановкам давали заслуженный артист России, актер Самарского академического театра драмы Олег Белов, член Союза писателей России, прозаик и драматург, художественный руководитель студии «Лицей» Александр Ануфриев, руководитель театрального клуба во Франции Катрин Бранкур-Рейне, координатор детских лингвистических лагерей «Альянс», в прошлом руководитель театральной труппы СамГУ Ольга Трошинская и директор «Альянс Франсез Самара» Тибо Айун.

Члены жюри отметили интересные спектакли, живую игру самодеятельных актеров, их хорошее владение французским языком. Все спектакли получили почетные дипломы, а актерский состав - подарки из Франции.

Гимназия №133, показавшая спектакль «Машина для омоложения», получила диплом за лучший спектакль. Самарский социально-педагогический университет, студенты которого поставили спектакль по пьесе Мольера «Мещанин во дворянстве», были отмечены дипломом за лучшее прочтение классики. Оренбургский государственный университет, который привез в Самару спектакль «Путешествие на Луну», получил награду за лучшие костюмы и лучший актерский дуэт. А Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, поставивший написанную самими участниками театральной студии под руководством режиссера Олега Минина пьесу «И вот так каждый день», стал лауреатом премии за лучший актерский ансамбль.

- Мы с моими студентами участвуем в театральном фестивале «Франкофония» с 2008 года, - говорит преподаватель французского языка и русского как иностранного из национального исследовательского университета Марина Приданова, - и каждый раз для нас это большая радость. Мы заряжаемся новыми эмоциями и надеемся, что наша работа передает эту радость нашим зрителям. Наша труппа постоянно увеличивается, ведь с каждым годом к нам на учебу приезжает все больше студентов с Мадагаскара, из Камеруна, Уганды и других стран. Они присоединяются к нашему театральному костяку и с удовольствием вместе с нами погружаются в атмосферу родного для них французского языка.

- Это уже второй фестиваль, в котором я участвую, - рассказывает уроженец Мадагаскара Сафиди Маляз, - и мне очень нравится здесь: мы можем общаться со студентами других вузов, мы находимся в среде знакомой для нас французской культуры. В нашем спектакле мы делаем все - поем, танцуем, играем наши роли, и каждое выступление на сцене для нас незабываемо.

Программа фестиваля «Франкофония-2017»:

5 апреля, 19.00 - показ французского фильма «Безумный Пьеро», «Киновертикаль» (16+)
8 апреля, 13.00 - гастрономический мастер-класс по бельгийской кухне, творческое пространство Fartook (5-я просека, 101а)
(12+)
14 апреля, 13.00 - открытие выставки «Климат. Чрезвычайная ситуация», ДК «Искра» (Красная Глинка, 2-й квартал, 1) (12+)
19 апреля, 19.00 - показ французского фильма «Я не подлец», «Киновертикаль» (16+)
Дата: 30 марта 2017 , 14:58
158
Автор текста: Татьяна Гриднева
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