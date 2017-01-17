В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки

Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.



Специалисты уже начинают просчитывать то, как адаптировать типовые проекты к конкретным площадкам. Детали этой деятельности обсуждали на днях на совещании, прошедшем под председательством главы города Олега Фурсова.



Наиболее перспективной является площадка, расположенная на территории бывшего завода имени Масленникова в Октябрьском районе. По словам руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова, сейчас идет оформление кадастровых документов. Ожидается, что эта часть бумажной работы завершится к началу февраля. После этого собственники территории ЗиМа передадут участок, необходимый для строительства школы, в бессрочное пользование департаменту.



Олег Фурсов отметил, что на этой площадке будет использоваться проект, рекомендованный губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Новое образовательное заведение будет одним из самых крупных в городе: здание площадью 27 тысяч квадратных метров рассчитано на 1500 учеников. Ориентировочная стоимость такого проекта на начало прошлого года составляла 894 млн рублей.



Также перед началом строительства понадобится снести полуразрушенные старые объекты, расположенные на «школьном» участке.



Еще необходимо провести инженерно-геологические изыскания, привязать проект к местности и пройти государственную экспертизу. А варианты подключения здания к инженерным сетям уже предварительно проработаны. Олег Фурсов поручил сконцентрироваться на подготовке документов, чтобы эта часть работы была полностью выполнена к июлю текущего года.



Еще одна площадка находится в Кировском районе - на улице Юбилейной. Этот участок земли принадлежит муниципалитету. Сейчас на нем расположено два закрытых аварийных здания, определенных под снос, и одно действующее, которым распоряжается муниципальное предприятие. Город готов им пожертвовать ради строительства школы. Однако варианты использования этой площадки еще продолжат обсуждать. Дело в том, что современные строительные нормы и правила предусматривают довольно вольготное размещение школьников, и на участке можно построить здание, которое будет вмещать не более 300 учеников. Как отметила руководитель департамента образования Лилия Галузина, такой объект можно сделать филиалом уже действующего заведения (это позволит сэкономить на управленческих расходах), например начальной школой. Впрочем, окончательное решение будет сделано позже.



На совещании также обсудили судьбу двух площадок, расположенных опять-таки в Октябрьском районе, который, кстати, больше прочих испытывает потребность в новых учебных заведениях. Одна из них находится на территории, которой распоряжается частный инвестор, уже заявивший о принципиальном намерении выделить городу часть территории под возведение школы. На другой площадке жилым строительством планирует заниматься Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Муниципалитет рассчитывает, что планы удастся скорректировать и вместе с высотками на месте бывшей военной части появится новая школа.

В Самаре учебный 2016-2017 год стал дебютным сразу для двух школ: №7 в Крутых Ключах и №57 в Волгаре. До этого новые учреждения среднего образования не открывались в нашем городе около четверти века.