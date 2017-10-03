В Самаре Дом специалистов обновляют по программе капремонта
Объект культурного наследия регионального значения «Дом специалистов» находится в Самарском районе. Он возведен в 1936 году в стиле конструктивизма, архитектор - Александр Полев.
Это целый жилой комплекс, который выстроен в форме буквы Н. Он изначально проектировался для размещения работников разных отраслей: экономики, науки, культуры, городского хозяйства. Отсюда и название. В годы Великой Отечественной войны в нем жили члены советского правительства, эвакуированного в Куйбышев. Кстати, комплекс из-за своей оригинальной формы значится сразу по нескольким адресам: улица Ленинградская, 72, улица Галактионовская, 38, улица Высоцкого, 3 и 3а.
В 2003 году в доме случился пожар, от которого значительно пострадало крыло, выходящее на пересечение улицы Высоцкого и Галактионовской. Эту часть здания восстановили и надстроили шестой этаж. В секции, что выходит на Ленинградскую, работы не проводили, и за годы ее вид и состояние только ухудшались. Обшарпанный фасад, текущая крыша, аварийные балконы. Но в этом году картина стала меняться. Сейчас в доме идут восстановительные работы по заказу Фонда капитального ремонта Самарской области. Затраты составят 20 млн рублей.
Директор подрядной организации Тагир Аюпов рассказал «СГ», что к капремонту секции Дома специалистов на улице Ленинградской, 72 приступили в середине августа, завершить планируют к концу года. Работы выполняют не только со стороны самарского Арбата, но и со стороны двора. Там воссоздают первоначальный облик фасада. Кстати, по просьбе жильцов и с разрешения областного управления Государственной охраны объектов культурного наследия, как отметил Тагир Аюпов, изменили цвет, в который первоначально собирались красить дом. Жители выбрали другой оттенок.
В секции полностью демонтировали десять разрушавшихся балконов, в том числе сложные угловые. Их строят заново. Сейчас уже отлиты плиты, которые станут основами конструкций. Еще предстоит провести ряд работ и на других балконах, чтобы укрепить их. Предполагается переделать сливы: вода с крыши не должна попадать на фасад и балконы. Также подрядчик меняет и утепляет кровлю. Важно отработать оперативно, иначе есть риск пролить квартиры.
- В течение пяти лет мы несем гарантийные обязательства на выполненные работы. Если впоследствии возникнут какие-либо дефекты, то мы устраним их за свой счет, - заявил Аюпов.
Это целый жилой комплекс, который выстроен в форме буквы Н. Он изначально проектировался для размещения работников разных отраслей: экономики, науки, культуры, городского хозяйства. Отсюда и название. В годы Великой Отечественной войны в нем жили члены советского правительства, эвакуированного в Куйбышев. Кстати, комплекс из-за своей оригинальной формы значится сразу по нескольким адресам: улица Ленинградская, 72, улица Галактионовская, 38, улица Высоцкого, 3 и 3а.
В 2003 году в доме случился пожар, от которого значительно пострадало крыло, выходящее на пересечение улицы Высоцкого и Галактионовской. Эту часть здания восстановили и надстроили шестой этаж. В секции, что выходит на Ленинградскую, работы не проводили, и за годы ее вид и состояние только ухудшались. Обшарпанный фасад, текущая крыша, аварийные балконы. Но в этом году картина стала меняться. Сейчас в доме идут восстановительные работы по заказу Фонда капитального ремонта Самарской области. Затраты составят 20 млн рублей.
Директор подрядной организации Тагир Аюпов рассказал «СГ», что к капремонту секции Дома специалистов на улице Ленинградской, 72 приступили в середине августа, завершить планируют к концу года. Работы выполняют не только со стороны самарского Арбата, но и со стороны двора. Там воссоздают первоначальный облик фасада. Кстати, по просьбе жильцов и с разрешения областного управления Государственной охраны объектов культурного наследия, как отметил Тагир Аюпов, изменили цвет, в который первоначально собирались красить дом. Жители выбрали другой оттенок.
В секции полностью демонтировали десять разрушавшихся балконов, в том числе сложные угловые. Их строят заново. Сейчас уже отлиты плиты, которые станут основами конструкций. Еще предстоит провести ряд работ и на других балконах, чтобы укрепить их. Предполагается переделать сливы: вода с крыши не должна попадать на фасад и балконы. Также подрядчик меняет и утепляет кровлю. Важно отработать оперативно, иначе есть риск пролить квартиры.
- В течение пяти лет мы несем гарантийные обязательства на выполненные работы. Если впоследствии возникнут какие-либо дефекты, то мы устраним их за свой счет, - заявил Аюпов.
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