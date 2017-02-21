В Самаре 189 бригад очищают крыши зданий от снега и сосулек

Как доложил руководитель департамента городского хозяйства и экологии самарской мэрии Вячеслав Коновалов, телеграммы о необходимости своевременной очистки кровель были разосланы еще на минувшей неделе, в четверг.На сегодняшний день из более чем 7 тыс.кровель очищено 3 305, то есть 50,8%. По словам Коновалова, в настоящий момент потенциально опасных неочищенных крыш, которые выходят на тротуары, в городе 1 437. Все участки ограждены, работы продолжаются. Всего по городу в очистке кровель задействовано 189 бригад.Коновалов также рассказал, что в минувшие выходные в связи с резким повышением температуры окружающего воздуха в Самаре зафиксировано три случая схода снега с пострадавшими. К счастью, все горожане отделались легкими ушибами мягких тканей и были отпущены из больниц домой после оказания первой медицинской помощи.По его словам, сход снега с козырька балкона 5-го этажа был зафиксирован в Кировском районе, который обслуживает УК «Жилуниверсал», а также с общежития Самарского университета и с кровли здания по адресу: Студенческий переулок, 2, который находится в управлении ТСЖ. По всем случаям были проведены выездные проверки сотрудниками департамента, муниципального жилищного контроля.Комментируя эту тему, глава города Олег Фурсов дал несколько поручений. Во-первых, всем главам районных администраций он дал указание взять тему очистки кровель под личный контроль, провести в течение сегодняшнего дня мониторинг.- Необходимо отгородить все места потенциального схода снега лентами или опознавательными знаками. Во многих местах эта работа проведена, но я думаю, что все равно есть недобросовестные управляющие компании, которые выполнили ее небрежно, - сказал глава города.Помимо этого Олег Фурсов поручил скоррелировать работу по уборке с тротуаров снега и сосулек, которые оказались на улице после очистки крыш.- Мы с вами зиму пракически прожили, и прожили неплохо. Темпы работ, в том числе по очистке кровель, были хорошие. Остался последний рывок - нужно обеспечить безопасность людей, - поручил мэр.