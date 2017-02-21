В Самаре 189 бригад очищают крыши зданий от снега и сосулек
Тему очистки кровель городских строений от сосулек и снега обсуждали сегодня на оперативном совещании под руководством главы Самары Олега Фурсова.
Как доложил руководитель департамента городского хозяйства и экологии самарской мэрии Вячеслав Коновалов, телеграммы о необходимости своевременной очистки кровель были разосланы еще на минувшей неделе, в четверг.
На сегодняшний день из более чем 7 тыс.кровель очищено 3 305, то есть 50,8%. По словам Коновалова, в настоящий момент потенциально опасных неочищенных крыш, которые выходят на тротуары, в городе 1 437. Все участки ограждены, работы продолжаются. Всего по городу в очистке кровель задействовано 189 бригад.
Коновалов также рассказал, что в минувшие выходные в связи с резким повышением температуры окружающего воздуха в Самаре зафиксировано три случая схода снега с пострадавшими. К счастью, все горожане отделались легкими ушибами мягких тканей и были отпущены из больниц домой после оказания первой медицинской помощи.
По его словам, сход снега с козырька балкона 5-го этажа был зафиксирован в Кировском районе, который обслуживает УК «Жилуниверсал», а также с общежития Самарского университета и с кровли здания по адресу: Студенческий переулок, 2, который находится в управлении ТСЖ. По всем случаям были проведены выездные проверки сотрудниками департамента, муниципального жилищного контроля.
Комментируя эту тему, глава города Олег Фурсов дал несколько поручений. Во-первых, всем главам районных администраций он дал указание взять тему очистки кровель под личный контроль, провести в течение сегодняшнего дня мониторинг.
- Необходимо отгородить все места потенциального схода снега лентами или опознавательными знаками. Во многих местах эта работа проведена, но я думаю, что все равно есть недобросовестные управляющие компании, которые выполнили ее небрежно, - сказал глава города.
Помимо этого Олег Фурсов поручил скоррелировать работу по уборке с тротуаров снега и сосулек, которые оказались на улице после очистки крыш.
- Мы с вами зиму пракически прожили, и прожили неплохо. Темпы работ, в том числе по очистке кровель, были хорошие. Остался последний рывок - нужно обеспечить безопасность людей, - поручил мэр.
Как доложил руководитель департамента городского хозяйства и экологии самарской мэрии Вячеслав Коновалов, телеграммы о необходимости своевременной очистки кровель были разосланы еще на минувшей неделе, в четверг.
На сегодняшний день из более чем 7 тыс.кровель очищено 3 305, то есть 50,8%. По словам Коновалова, в настоящий момент потенциально опасных неочищенных крыш, которые выходят на тротуары, в городе 1 437. Все участки ограждены, работы продолжаются. Всего по городу в очистке кровель задействовано 189 бригад.
Коновалов также рассказал, что в минувшие выходные в связи с резким повышением температуры окружающего воздуха в Самаре зафиксировано три случая схода снега с пострадавшими. К счастью, все горожане отделались легкими ушибами мягких тканей и были отпущены из больниц домой после оказания первой медицинской помощи.
По его словам, сход снега с козырька балкона 5-го этажа был зафиксирован в Кировском районе, который обслуживает УК «Жилуниверсал», а также с общежития Самарского университета и с кровли здания по адресу: Студенческий переулок, 2, который находится в управлении ТСЖ. По всем случаям были проведены выездные проверки сотрудниками департамента, муниципального жилищного контроля.
Комментируя эту тему, глава города Олег Фурсов дал несколько поручений. Во-первых, всем главам районных администраций он дал указание взять тему очистки кровель под личный контроль, провести в течение сегодняшнего дня мониторинг.
- Необходимо отгородить все места потенциального схода снега лентами или опознавательными знаками. Во многих местах эта работа проведена, но я думаю, что все равно есть недобросовестные управляющие компании, которые выполнили ее небрежно, - сказал глава города.
Помимо этого Олег Фурсов поручил скоррелировать работу по уборке с тротуаров снега и сосулек, которые оказались на улице после очистки крыш.
- Мы с вами зиму пракически прожили, и прожили неплохо. Темпы работ, в том числе по очистке кровель, были хорошие. Остался последний рывок - нужно обеспечить безопасность людей, - поручил мэр.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
20 февраля 2017
179
17 февраля 2017
405
17 февраля 2017
446
17 февраля 2017
194
14 февраля 2017
317
20 февраля 2017 , 16:54
149
21 февраля в 10.00 в Школе №7 (ул. Виталия Жалнина, 24) состоится торжественное открытие...
20 февраля 2017 , 16:50
145
Это связано с проведением праздничного мероприятия «Проводы русской зимы –...
20 февраля 2017 , 16:45
151
Граждане Узбекистана, которым запрещен въезд в Россию, пытались проехать в страну, минуя пункты...
20 февраля 2017 , 16:29
152
Продолжает работу открытый лекторий «Самарской газеты».
20 февраля 2017 , 16:24
149
Первый случился 19 февраля в 23:15 на ул. Авроры.
20 февраля 2017 , 15:49
344
Предпраздничные места торговли появятся во всех районах города в преддверии Дня защитника...
20 февраля 2017 , 15:27
165
Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в администрации города рассказала...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8557
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
26 января 2017
5811
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
23 января 2017
4041
2
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
14 февраля 2017
2617
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
23 января 2017
327
По данным синоптиков, днем 23 января температура воздуха составит от -8 до -13 градусов.
23 января 2017
991
Они состоятся в воскресенье, 29 января, на территории военного полигона в Рощинском, что под...
23 января 2017
922
Поздно вечером в воскресенье, 22 января, жильцы дома № 87 на улице Степана Разина (Самарский...
23 января 2017
346
Перечень, который составил сервис « Туту.ру » , был опубликован на сайте...